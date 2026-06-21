जंतर-मंतरवर 'कॉकरोच'चे दुसऱ्या दिवशीही आंदोलन सुरूच; धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यावर अभिजीत दिपके ठाम
शिक्षण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत'कॉकरोच जनता पार्टी'चे जंतरमंतर येथील आंदोलन दुसऱ्या दिवशीही सुरू राहिले.
Published : June 21, 2026 at 7:05 PM IST
नवी दिल्ली: 'कॉकरोच जनता पार्टी'चं सलग दुसऱ्या दिवशी शिक्षण व्यवस्था, पेपरफुटी, नीट परीक्षार्थी आणि विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या यांसारख्या मुद्द्यांवरून जंतर-मंतरवर आंदोलन सुरू आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा देईपर्यंत हे आंदोलन थांबणार नाही, असे आंदोलकांनी निर्धार व्यक्त केला. दरम्यान, परवानगीची मुदत संपल्यानंतरही आंदोलन सुरू राहिल्यानं दिल्ली पोलिसांनी आंदोलन बेकायदेशीर असल्याचं जाहीर केलं. तसेच आंदोलकांना ती जागा रिकामी करण्याकरिता सूचना केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार हे आंदोलन बेकायदेशीर असल्याचं पोलिसांनी जाहीर केलं. त्यावर 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी आक्षेप घेतला. जर आंदोलन बेकायदेशीर असेल, तर आत्महत्या करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूसाठी कोणालाही जबाबदार का मानले जात नाही? गंभीर प्रश्न उपस्थित होऊनही एखादा मंत्री पदावर कसा काय राहू शकतो, असा प्रश्न त्यांनी केला. शांततापूर्ण आंदोलन हा नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार आहे. वारंवार परवानगी घेण्याची अट घालणे म्हणजे लोकशाही अधिकारांवर गदा आणण्यासारखे आहे, असे दिपके यांनी म्हटलं.
संविधान आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठीचा लढा- हा लढा कोणत्याही एका संघटनेचा किंवा राजकीय पक्षाचा नसून तो देशातील विद्यार्थी आणि खुद्द संविधानासाठी. या आंदोलनाकडे केवळ एक राजकीय निषेध म्हणून पोलिसांनी पाहू नये. तर परीक्षा पद्धती आणि शैक्षणिक धोरणांमुळे प्रभावित झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित महत्त्वाचा मुद्दा म्हणून त्याकडे पाहावे. अनेक पोलीस कर्मचारी वैयक्तिक पातळीवर शिक्षण पद्धतीत सुधारणांची गरज आणि विद्यार्थ्यांच्या चिंतांचे गांभीर्य मान्य करतात. या आंदोलनाचा मुख्य उद्देश शिक्षण मंत्र्यांची जबाबदारी निश्चित करणं आणि त्यांचा राजीनामा घेणं हाच उद्देश असल्याचं 'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या संस्थापकांनी म्हटलं आहे.
आंदोलन कमकुवत करण्याच्या उद्देशानं प्रशासनानं शनिवारी रात्री पाणी, वीज आणि इतर मूलभूत सुविधांचा पुरवठा खंडित केल्याचा आंदोलकांनी आरोप केला. आंदोलकांना पाणी आणि शौचालयाच्या सोयींसारख्या अत्यंत आवश्यक सुविधांपासूनही वंचित ठेवण्यात आलं आहे- अभिजीत दिपके, कॉकरोच जनता पार्टी संस्थापक
आयोजकांच्या माहितीनुसार, या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी दिल्लीबाहेरील राज्यांमधूनही विद्यार्थी, इच्छुक उमेदवार आणि सामाजिक कार्यकर्ते दाखल होत आहेत. प्रशासनानं आंदोलन मागे घेण्याच्या सूचना दिल्या असल्या तरी, आंदोलक माघार घेण्याच्या मनस्थितीत असल्याचं सध्या चित्र पाहायला मिळत आहे.
हेही वाचा-