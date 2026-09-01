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कॉक्रोच जनता पार्टीनं दिल्लीतील 5 सप्टेंबरचा मोर्चा घेतला मागे; विद्यार्थी आंदोलनांशी संबंधित सर्व एफआयआर रद्द

कॉक्रोच जनता पार्टीच्या वतीनं केंद्र सरकारवर टीका करत 5 सप्टेंबरला पुन्हा दिल्लीत एकत्र येण्याचं विद्यार्थ्यांना आवाहन करण्यात आलं होतं.

Supreme Court
सर्वोच्च न्यायालय (ANI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 1, 2026 at 4:09 PM IST

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नवी दिल्ली : कॉक्रोच जनता पार्टीनं (सीजेपी) 5 सप्टेंबर रोजी दिल्लीत नियोजित असलेला आपला मोर्चा मागे घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान सीजेपीचे प्रवक्ते सौरभ दास यांनी सांगितलं की, "कॉक्रोच जनता पार्टी मोर्चा काढण्याचा आपला निर्णय मागे घेत आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्ली आणि देशाच्या इतर भागांतील विद्यार्थी आंदोलनांशी संबंधित सर्व एफआयआर रद्द केले आहेत."

आश्वासनं पूर्ण करण्यास केंद्र सरकार कटिबद्ध : मंगळवारी (1 सप्टेंबर) सर्वोच्च न्यायालयानं विद्यार्थी आंदोलकांविरुद्ध दाखल केलेले खटले रद्द करण्यासंदर्भातील एका प्रकरणाची सुनावणी घेतली. यावेळी केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं की, केंद्र सरकार आणि पार्टीदरम्यान झालेल्या बैठकीत सीजेपी नेतृत्वाला दिलेली तीन आश्वासनं पूर्ण करण्यास केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे.

कोणती तीन आश्वासनं? : पहिलं आश्वासन असं होतं की, केंद्र सरकार 20 जुलै ते 25 जुलै दरम्यान दाखल झालेल्या एफआयआरचा पाठपुरावा करणार नाही. तर दुसरं आश्वासन, या प्रकरणात कोणतेही नवीन एफआयआर दाखल केले जाणार नाहीत आणि तिसरं आश्वासन असं होतं की, नीट पेपरफुटीच्या संबंधात ज्या विद्यार्थ्यांनी कथितरित्या आत्महत्या केली आहे, त्यांना सरकार नुकसान भरपाई देईल. दरम्यान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, "सध्या तरी, आम्ही ही तिन्ही आश्वासनं पूर्ण करण्यास कटिबद्ध आहोत."

कॉक्रोच जनता पार्टीकडून मोर्चा मागे घेण्याचा निर्णय : कॉक्रोच जनता पार्टीचे प्रवक्ते सौरव दास सर्वोच्च न्यायालयात हजर होते. यावेळी, त्यांनी सांगितलं की, "आंदोलकांवरील खटले मागे घेण्यासाठी केंद्रानं उचललेली पावले पाहता, कॉक्रोच जनता पार्टी 5 सप्टेंबर रोजी मोर्चा काढण्याचा आपला निर्णय मागे घेत आहे." दरम्यान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी दोन पक्ष, केंद्र सरकार आणि कॉक्रोच जनता पार्टी यांच्यात नियोजित चर्चेला परवानगी द्यावी, अशी विनंती न्यायालयाला केली. त्यानंतर सौरव दास यांनी स्वत: सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन आपलं म्हणणं मांडलं.

आश्वासनं प्रलंबित असल्यामुळं मोर्चा काढण्याची केली होती घोषणा : दरम्यान, कॉक्रोच जनता पार्टीच्या वतीनं केंद्र सरकारवर टीका करत 5 सप्टेंबरला पुन्हा दिल्लीत एकत्र येण्याचं विद्यार्थ्यांना आवाहन करण्यात आलं होतं. कारण, जुलै महिन्यात दिल्लीमध्ये आंदोलन सुरू असताना केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांनी आश्वासनं दिली होती. मात्र, सरकारनं कॉक्रोच जनता पार्टीला दिलेली लेखी आश्वासनंही अद्याप प्रलंबित आहेत, असा आरोप करत येत्या 5 सप्टेंबर रोजी मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचं पार्टीकडून जाहीर करण्यात आलं होतं.

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TAGGED:

कॉक्रोच जनता पार्टी
नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालय
आंदोलनांशी संबंधित एफआयआर रद्द
COCKROACH JANATA PARTY

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