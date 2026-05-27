गुजरात एटीएस आणि तटरक्षक दलाकडून मोठी कारवाई, जहाजातून 118 किलो कोकेन जप्त, एका आरोपीला अटक
कच्छमधील मुंद्रा बंदराजवळ एका जहाजातून 118.977 किलोग्रॅम कोकेन जप्त करण्यात आलं आहे.
Published : May 27, 2026 at 5:50 PM IST
कच्छ : गुजरात दहशतवादविरोधी पथक (एटीएस) आणि भारतीय तटरक्षक दल (आयसीजी) यांच्या संयुक्त कारवाईत ब्राझीलहून गुजरातच्या सागरी मार्गानं दिल्लीला कोकेनची वाहतूक करण्याचा गुन्हेगारी कट उघडकीस आला आहे. या संयुक्त कारवाईत सोमवारी आणि मंगळवारी मध्यरात्री कच्छमधील मुंद्रा बंदराजवळ एका जहाजातून 118.977 किलोग्रॅम कोकेन जप्त करण्यात आलं आहे.
पिशव्यांमध्ये लपवून कोकेन आणत होते : गुजरात एटीएस पोलीस निरीक्षक जे. एम. पटेल यांना गुप्तचर सूत्रांकडून खात्रीशीर माहिती मिळाली होती की, जहाजावरील कर्मचारी न्गिंगाइट नासोरो जुमाने आणि जुमा नासिर उमर हे त्यांच्या साथीदारांसह 'युरोप' नावाच्या मालवाहू जहाजातून ब्राझीलहून जवळपास सहा पिशव्यांमध्ये लपवून सुमारे 150 किलो कोकेन हा मादक पदार्थ आणत होते. हे कोकेन 26 मे 2026 रोजी सकाळी मुंद्राजवळील समुद्रात असलेल्या एका मासेमारी बोटीवर पोहोचवायचा होता. तिथून, हे कोकेन दिल्लीचे रहिवासी असलेल्या केल्विन चुक्वुमा आणि ब्यारुहांगा जेम्स यांना पोहोचवायचे होते.
एटीएस आणि तटरक्षक दलाकडून कारवाई : गुप्त माहितीच्या आधारे आणि गुजरात एटीएसच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निर्देशांनुसार, एसपी एटीएस के सिद्धार्थ यांच्या नेतृत्वाखालील एका पथकाला पोलीस निरीक्षक व्ही आर जडेजा, पोलीस निरीक्षक बी एम पटेल आणि पोलीस उपनिरीक्षक जे पी वर्मोरा यांच्यासह मुंद्रा इथं पाठवण्यात आलं. यादरम्यान, पोलीस कॉन्स्टेबल हरजीत सिंग राज, पोलीस कॉन्स्टेबल अहमद मकवाना आणि पोलीस कॉन्स्टेबल दिव्यराज सिंग चौहान यांचा समावेश असलेलं दुसरं पथक एटीएस कार्यालयात तांत्रिक कामकाजात गुंतलं होतं. गुजरात एटीएस पथकानं मुंद्रा इथं तटरक्षक दलाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन एक संयुक्त पथक तयार केलं. ते तटरक्षक दलाच्या बोटीनं निर्दिष्ट ठिकाणी गेलं आणि त्यांनी पाळत ठेवली. या कारवाईदरम्यान, त्यांना जवळच नांगरलेले एक मोठं मालवाहू जहाज आढळलं आणि ते बाहेरील नांगरणी क्षेत्रात असलेले 'युरोप' नावाचं मालवाहू जहाज असल्याची त्यांनी खात्री केली. तसंच जहाजाच्या डेकवर दोन व्यक्ती फिरताना दिसल्या.
Gujarat Police issues a press release - " gujarat ats and the indian coast guard expose a criminal conspiracy to deliver a consignment of cocaine from brazil through the gujarat sea to delhi."— ANI (@ANI) May 27, 2026
(pic 1: one of the accsed - jumma nassir omar)
(pics and video: gujarat ats)
जहाजातून 118.977 किलो कोकेन जप्त : तटरक्षक दलाची बोट दिसताच लोकांनी अनेक जड पिशव्या समुद्रात फेकून दिल्या. यानंतर तटरक्षक दलाच्या मदतीनं पाण्यात तरंगणाऱ्या पाच पिशव्या बाहेर काढण्यात आल्या. यापैकी दोन पिशव्या उघडण्यात आल्या आणि ड्रग्ज डिटेक्शन किट वापरून त्यातील वस्तूंची तपासणी केली असता, त्यात कोकेन असल्याचं निष्पन्न झालं. पाच पिशव्यांमधून एकूण 115 कोकेनची पाकिटं जप्त करण्यात आली, ज्याचं एकूण वजन 118.977 किलोग्रॅम होतं. या पिशव्यांमध्ये चार अॅपल एअरटॅग्जदेखील सापडले. कच्छ-भुजचे पोलीस निरीक्षक एडी परमार, तटरक्षक आणि सागरी पोलीस आणि त्यांची पथकं संपूर्ण कारवाईदरम्यान उपस्थित होती. पॅकेजमध्ये कोकेन असल्याची खात्री झाल्यावर, 'युरोप' या मालवाहू जहाजाला तपासात सहकार्य करण्याचं निर्देश रेडिओ संदेशाद्वारे देण्यात आलं.
दुसऱ्या संशयिताचा शोध सुरू : एटीएस आणि तटरक्षक दलाच्या पथकांनी जहाजावरील कर्मचाऱ्यांची चौकशी आणि झडती घेण्यासाठी जहाजावर प्रवेश केला. त्यानंतर, जहाजाच्या कॅप्टनच्या उपस्थितीत, सर्व कर्मचाऱ्यांची झडती घेऊन चौकशी करण्यात आली. चौकशीदरम्यान संशयिताची ओळख जुमा नासिर ओमर अशी पटली आहे. त्यानं सांगितलेल्या माहितीनुसार, नोव्हेंबर 2025 मध्ये ब्राझीलमधून प्रतिबंधित माल आणला होता आणि तिथं काम करणाऱ्या इतर कर्मचाऱ्यांच्या नकळत तो मोटर रूममध्ये गुप्तपणे लपवला होता. त्यानं पुढं सांगितलं की, त्याला त्याच्या हँडलरच्या सूचनेनुसार माल पोहोचवायचा होता. मालवाहू जहाजावरील शोध मोहिमेदरम्यान, न्गिंगाइट नासोरो जुमाने नावाच्या दुसऱ्या संशयितानं पळून जाण्याच्या प्रयत्नात समुद्रात उडी मारली. त्याला शोधण्यासाठी सध्या शोधमोहीम सुरू आहे. जहाजाच्या पुढील तपासणीत, स्टीयरिंग गिअर रूममध्ये लपवलेली दोन गार्मिन कंपनीचे GPSMAP 67i GPS आणि सॅटेलाइट कम्युनिकेटर डिव्हाइस आढळून आली. त्यानुसार, जप्त केलेला सर्व अवैध माल आणि संबंधित वस्तू ताब्यात घेण्यात आल्या आहेत.
