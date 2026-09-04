तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या सुरक्षेसंबंधीची माहिती 'लीक', गुन्हा दाखल
मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य सुरक्षा अधिकारी (सीएसओ) के. बी. फ्रँकलिन यांच्या तक्रारीनंतर हा गुन्हा दाखल करण्यात आला.
Published : September 4, 2026 at 4:56 PM IST
हैदराबाद : तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या दिल्ली दौऱ्यातील सुरक्षा व्यवस्थेशी संबंधित गोपनीय माहिती सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवरील 'तेलगू स्क्राइब' (Telugu Scribe) अकाउंटवर प्रसिद्ध केल्याप्रकरणी हैदराबाद सायबर गुन्हे पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य सुरक्षा अधिकारी (सीएसओ) के. बी. फ्रँकलिन यांच्या तक्रारीनंतर हा गुन्हा दाखल करण्यात आला. दरम्यान, याच तक्रारीच्या आधारे सुरुवातीला 14 जुलै रोजी खैराताबाद पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. परंतु नंतर शहर अतिरिक्त आयुक्त (गुन्हे) यांच्या आदेशानुसार, तो सायबर गुन्हे शाखेकडे वर्ग करून पुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
अत्यंत गोपनीय माहिती उघड : तक्रारीत नमूद केलं आहे की, "आम्हाला असं आढळून आलं की, मुख्यमंत्र्यांच्या 'झेड-प्लस' (Z-plus) श्रेणीतील सुरक्षेशी संबंधित अत्यंत गोपनीय माहिती 'तेलगू स्क्राइब' या 'एक्स' अकाउंटवर उघड करण्यात आली होती. 13 जून रोजी आम्ही दिल्ली पोलीस सह-आयुक्त, तेलंगणा भवनचे निवासी आयुक्त, आरजीआय (RGI) विमानतळ प्रशासन आणि पोलीस महासंचालक (DGP) यांच्यासह विविध अधिकाऱ्यांना एक वायरलेस मेसेज पाठवला होता. ज्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांचा दिल्ली दौरा, त्यांचा मिनिट-दर-मिनिटचा कार्यक्रम आणि सुरक्षेच्या उपाययोजनांची माहिती देण्यात आली होती."
चौकशी करून योग्य कारवाई करण्याची मागणी : याचबरोबर, "मुख्यमंत्र्यांच्या 'झेड-प्लस' दर्जामुळं विशेष सुरक्षा उपाययोजनांची गरज असल्याचं त्या मेसेजमध्ये नमूद केलं होतं आणि त्यात मुख्यमंत्र्यांचा रक्तगट व मुख्य सुरक्षा अधिकाऱ्याचा फोन नंबर यांसारख्या माहितींचा समावेश होता," असं तक्रारीत म्हटलं आहे. दरम्यान, 'तेलगू स्क्राइब' या 'एक्स' अकाउंटवर ही माहिती पोस्ट केल्यानं मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यादरम्यानच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा आणि इतर तपशिलांचा खुलासा झाला. अशा वायरलेस मेसेजमधील मजकूर सार्वजनिक करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. याच असं दिसून येतं की, एका अधिकाऱ्यानं हा मेसेज बेकायदेशीरपणे सोशल मीडिया अकाउंटवर पाठवला आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून योग्य कारवाई केली पाहिजे, असंही के. बी. फ्रँकलिन यांनी म्हटलं आहे.
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