'२५ लोकांना उपमुख्यमंत्री करण्याचं आश्वासन'; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा हल्लाबोल

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात सहभागी झाले. यावेळी त्यांनी तेजस्वी यादव यांच्यावर जोरदार टीका केली.

CM Devendra Fadnavis
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 2, 2025 at 4:23 PM IST

1 Min Read
पाटणा (बिहार) : बिहार विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार सध्या जोरदार सुरू आहे. सर्वच पक्षाचे वरिष्ठ नेते हे बिहारमध्ये तळ ठोकून आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यासह सर्वच नेते बिहारमध्ये जोरदार प्रचार करत एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करत आहेत. अशातच आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे देखील पक्षाच्या प्रचारासाठी बिहारमध्ये दाखल झाले आहेत. यावेळी त्यांनी विरोधकांवर जोरदार टीका केली.

वरवरची आश्वासनं दिली आहेत : "राष्ट्रीय जनता दलाचे (राजद) नेते तेजस्वी यादव यांना बिहारमध्ये सरकार स्थापन करण्यात यश येणार नाही याची जाणीव झाली आहे आणि म्हणूनच त्यांनी अनेक लोकांना उपमुख्यमंत्रीपद देण्यासारखी वरवरची आश्वासनं दिली आहेत," असा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.

२५ लोकांना उपमुख्यमंत्री करण्याचं आश्वासन : "तेजस्वी यादव यांनी किमान २५ लोकांना उपमुख्यमंत्री करण्याचं आश्वासन दिलं आहे, कारण तेजस्वी यादव यांना माहिती आहे की, ते निवडून येणार नाहीत. जे निवडून येणार नाहीत तेच अशी आश्वासनं देतात. जे निवडून येणार आहेत त्यांना माहिती आहे की, वास्तवाला सामोरं जावं लागेल. तुम्ही जनतेशी खोटं बोलू शकत नाही, म्हणून ते अशी वरवरची आश्वासनं देत आहेत," असा हल्लाबोल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तेजस्वी यादव यांच्यावर केला आहे.

काँग्रेसचं फुटीरतावादी राजकारण : प्रियांका गांधी वाड्रा यांनी अलिकडेच केलेल्या एनडीए सरकारची उलटी गिनती सुरू झाली आहे, या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "प्रियंका गांधींनी राजकारण म्हणजे काय ते सांगावं. त्यांनी सर्वात जास्त फुटीरतावादी राजकारण केलं आहे."

आश्वासनं ही वरवरची व खोटी : बिहारमधील विधानसभा निवडणुकीनंतर जर महागठबंधन सत्तेत आले तर राज्यातील प्रत्येक कुटुंबातील एका सदस्याला सरकारी नोकरी देण्याच्या तेजस्वी यादव यांच्या निवडणूक आश्वासनावर केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनीही टीका केली होती. यालाच धरुन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही तेजस्वी यादव यांनी दिलेली आश्वासनं ही वरवरची व खोटी असल्याचं सांगितलं.

