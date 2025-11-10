'स्वच्छ हवा हा मूलभूत अधिकार आहे', दिल्लीतील वाढत्या प्रदूषणावरून राहुल गांधींचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते म्हणाले की, "मतांची चोरी करून सत्तेवर आलेल्या सरकारला याची काहीच चिंता नाही आणि ते हे संकट सोडवण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न करीत नाही."
नवी दिल्ली: दिल्लीच्या इंडिया गेटवर वाढत्या वायू प्रदूषणाविरुद्ध निदर्शने करणाऱ्या नागरिकांना लक्ष्य केल्याबद्दल काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी रविवारी केंद्र सरकारवर टीका केली. ते म्हणाले, "स्वच्छ हवा मिळण्याचा अधिकार हा मूलभूत मानवी हक्क आहे. शांततापूर्ण निदर्शकांना गुन्हेगारांसारखे वागवू नये."
वाढत्या प्रदूषण संकटाकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप : इंस्टाग्रामवरील एका पोस्टमध्ये राहुल गांधींनी भाजपावर मतांची चोरी आणि वाढत्या प्रदूषण संकटाकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला आणि लाखो भारतीयांच्या आरोग्याचे आणि भविष्याचे रक्षण करण्यासाठी त्वरित आणि निर्णायक कारवाई करण्याचे आवाहन केलंय. ते म्हणाले की, "स्वच्छ हवा मिळण्याचा अधिकार हा मूलभूत मानवी हक्क आहे. शांततापूर्ण निषेध करण्याचा अधिकार आपल्या संविधानाने दिला आहे. स्वच्छ हवेची मागणी करणाऱ्या नागरिकांना गुन्हेगारांसारखे का वागवले जात आहे? वायू प्रदूषण लाखो भारतीयांवर परिणाम करत आहे, आपल्या मुलांना आणि आपल्या देशाच्या भविष्याला हानी पोहोचवत आहे."
वायू प्रदूषणावर निर्णायक कारवाई करण्याची गरज : लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते म्हणाले की, "मतांची चोरी करून सत्तेवर आलेल्या सरकारला याची काहीच चिंता नाही आणि ते हे संकट सोडवण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न करीत नाही." स्वच्छ हवेची मागणी करणाऱ्या नागरिकांवर हल्ला करण्याऐवजी आता आपल्याला वायू प्रदूषणावर निर्णायक कारवाई करण्याची गरज आहे. रविवारी दिल्ली पोलिसांनी इंडिया गेटवर निदर्शने करणाऱ्या लोकांना ताब्यात घेतले, त्यांनी राष्ट्रीय राजधानीतील वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी सरकारने धोरणे तयार करावी, अशी मागणी केली. नवी दिल्ली जिल्हा डीसीपी देवेश कुमार महाला म्हणाले की, "इंडिया गेट हे निदर्शने स्थळ नाही.
मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याचा सल्ला : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार, नवी दिल्लीतील निदर्शने स्थळ जंतरमंतर आहे. म्हणून आम्ही सर्वांना मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याचा सल्ला दिला आहे. लोक त्यांच्या कुटुंबीयांसोबत आनंद घेण्यासाठी इंडिया गेटवर येतात आणि ते एक राष्ट्रीय स्मारक आहे. येथे व्हीआयपी मार्ग आहेत. आम्हाला येथे नियमितपणे तैनात केले जाते." आपच्या प्रवक्त्या प्रियांका कक्कर यांनी आरोप केला की, सत्ताधारी भाजपा सरकारने वायू गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) कमी करण्यासाठी मॉनिटर्सवर पाणी फेरले. इंडिया गेटवरील निदर्शनात सहभागी होताना कक्कर यांनी दिल्ली-एनसीआर प्रदेशातील वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी सरकारने धोरणे तयार करण्याची मागणी केली.
हवा आणि पाणी हे राजकारणाचे विषय नाहीत : एएनआयशी बोलताना प्रियंका कक्कर म्हणाल्या की, "भाजपाने रीडिंग कमी करण्यासाठी एअर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरवर पाणी फेरले. भाजपा डेटामध्ये फेरफार करीत आहे. यामुळे भाजपाची प्रामाणिकता आणि विश्वासार्हता कमी होते. भाजपाचे लोकही आमच्यासोबत असले पाहिजेत, पण ते त्यांच्या एअर प्युरिफायर्ससह घरी बसले आहेत. भाजपाला हे समजून घेण्याची गरज आहे की हवा आणि पाणी हे राजकारणाचे विषय नाहीत." केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) आकडेवारीनुसार, रविवारी राष्ट्रीय राजधानीतील हवेची गुणवत्ता गंभीर श्रेणीत पोहोचली, सकाळी 7 वाजता एकूण एअर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआय) 391 नोंदवला गेला. शहराच्या अनेक भागांमध्ये धोकादायक प्रदूषण पातळी नोंदवली गेली, ज्यामध्ये एक्यूआय रीडिंग 400 च्या पुढे गेले.
