कॉलेजच्या भांडणातून झाला राडा; विद्यार्थ्यांनी वडिलाच्या पिस्तुलातून वर्गमित्रावर झाडली गोळी
गुरुग्राममध्ये अकरावीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी आपल्या वर्गमित्रावर गोळीबार केला. वडिलाच्या परवानाधारक पिस्तुलातून हा गोळीबार करण्यात आल्यानं मोठी खळबळ उडाली.
Published : November 9, 2025 at 8:19 PM IST
चंदीगड : कॉलेजच्या भांडणातून दोन विद्यार्थ्यांनी आपल्या वर्गमित्रावर गोळी झाडल्यानं मोठी खळबळ उडाली. ही घटना हरियाणातील गुरुग्राममध्ये शनिवारी रात्री घडली. हे विद्यार्थी अकरावीत शिकत असून या दोघांनी प्रॉपर्टी डिलर असलेल्या वडिलाच्या पिस्तुलातून वर्गमित्रावर गोळी झाडली. या विद्यार्थ्यावर मेदांता रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. पोलिसांनी दोन्ही विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेतलं आहे.
दोघांनी केला वर्गमित्रावर गोळीबार : पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, शनिवारी रात्री उशिरा गुरुग्राम पोलीस ठाण्याला नियंत्रण कक्षाकडून सेक्टर 48 परिसरात एका विद्यार्थ्यावर गोळीबार झाला आहे, अशी माहिती मिळाली. ही माहिती मिळताच पोलिसांचं पथक घटनास्थळी दाखल झालं. पोलिसांनी घटनास्थळावर धाव घेतल्यानंतर तपासणी केली. मात्र जखमी विद्यार्थ्याच्या कुटुंबानं त्याला आधीच मेदांता रुग्णालयात दाखल केलं होतं. गोळीबार झाल्याची घटना घडल्याची माहिती मिळताच गुन्हे शाखेचे अधिकारी, एफएसएल आणि फिंगरप्रिंट पथकालाही घटनास्थळी पाचारण करण्यात आलं. तपासात पोलिसांना खोलीतील एका बॉक्समधून एक पिस्तूल, एक मॅगझिन, पाच जिवंत काडतुसं, एक रिकामं काडतूस आणि एक अतिरिक्त मॅगझिन आणि 65 जिवंत काडतुसं आढळून आली, अशी माहिती पोलीस सूत्रांनी दिली.
जखमी विद्यार्थ्याच्या आईनं दाखल केली तक्रार : अकरावीत शिकणाऱ्या मुलाला शनिवारी संध्याकाळी शाळेतील एका मित्रानं भेटायला बोलावलं होतं, परंतु त्यानं जाण्यास नकार दिला. तरीही आरोपी मित्र त्याला खेरकी दौला टोल प्लाझा इथं भेटायला आला आणि त्याला सोबत घेऊन गेला. दोन महिन्यांपूर्वी या दोघांमध्ये भांडण झालं. या भांडणातून आरोपीनं दुसऱ्या मित्रासह त्याला त्याच्या सेक्टर 48, गुरुग्राम इथच्या भाड्याच्या घरात घेऊन गेला आणि गोळी झाडली, अशी माहिती जखमी विद्यार्थ्याच्या आईनं पोलिसांकडं केलेल्या तक्रारीत नमूद करण्यात आली आहे.
पोलिसांनी दोन्ही अल्पवयीन मुलांना घेतलं ताब्यात : घटनेच्या काही तासांतच पोलिसांनी दोन्ही अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेतलं आहे. चौकशीदरम्यान हे तिघंही एकाच शाळेत 11 वीत शिकत असल्याचं उघड झालं. आरोपीनं त्याच्या वडिलांच्या परवानाधारक पिस्तूलचा वापर करून रागातून हा गोळीबार केला. आरोपीचे वडील प्रॉपर्टी डीलर आहेत. जखमी विद्यार्थ्यावर सध्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत असून त्याची प्रकृती गंभीर आहे. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करुन पुढील तपास सुरू केला आहे. परवानाधारक नागरिकांनी आपली शस्त्र मुलांपासून दूर ठेवावीत असं आवाहन हरियाणा पोलिसांनी केलं आहे.
