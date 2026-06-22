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बिहारमध्ये पहिलीच्या विद्यार्थ्यावर धारदार शस्त्राने हल्ला, आयसीयूमध्ये दाखल

जखमी विद्यार्थी कटोरिया पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील जामुराई गावचा रहिवासी आहे.

Class One child attacked 20 times with a sharp weapon, admitted to ICU In Bihar
मायागंज रुग्णालय, भागलपूर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 22, 2026 at 4:57 PM IST

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बांका/भागलपूर : बिहारमधील बांका इथं एक धक्कादायक घटना घडली आहे. बाऊंसी येथील एका खाजगी शाळेच्या वसतिगृहात इयत्ता पहिलीच्या विद्यार्थ्यावर कथितरित्या धारदार शस्त्राने हल्ला करण्यात आला आहे. या घटनेनंतर त्याला गंभीर अवस्थेत भागलपूरच्या मायागंज रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. दरम्यान, या घटनेप्रकरणी कुटुंबीयांनी निष्पक्ष चौकशी आणि दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.

विद्यार्थ्यावर प्राणघातक हल्ला : जखमी विद्यार्थी कटोरिया पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील जामुराई गावचा रहिवासी आहे. तो इयत्ता पहिलीत शिकत असून, जवळपास महिनाभरापूर्वी त्याला शिक्षणासाठी शाळेच्या वसतिगृहात दाखल करण्यात आलं होतं. कुटुंबीयांनी सांगितलं की, सोमवारी सकाळी वसतिगृह प्रशासनानं फोन करून कळवलं की, मुलाची प्रकृती अचानक खालावली असून त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.

20 हून अधिक वेळा वार : माहिती मिळताच, कुटुंब तातडीनं रुग्णालयात पोहोचलं, जिथं मुलाची गंभीर अवस्था पाहून त्यांना धक्का बसला. कुटुंबाच्या म्हणण्यानुसार, मुलाच्या डोक्यावर, चेहऱ्यावर आणि मानेवर खोल जखमा आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मुलावर एका धारदार शस्त्रानं 20 हून अधिक वेळा वार करण्यात आले आहेत.

गंभीर अवस्थेत आयसीयूमध्ये दाखल : प्रथमोपचार दिल्यानंतर, त्याला आधी बांका इथं पाठवण्यात आलं. त्यानंतर येथील डॉक्टरांनी त्याला पुढील चांगल्या उपचारांसाठी भागलपूर येथील जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटल (मायागंज) मध्ये हलवले. तो सध्या आयसीयूमध्ये दाखल असून ऑक्सिजनवर आहे.

"एका विद्यार्थ्यानं आम्हाला सांगितलं की, रविवारी रात्री सुमारे 12 वाजता माझा मुलगा त्याच्या खोलीत झोपला होता. त्याला खोलीतून बाहेर काढून वसतिगृहाच्या छतावरील बाथरूमध्ये नेण्यात आलं. सोमवारी पहाटे सुमारे 5 वाजता, इतर विद्यार्थ्यांना तो बाथरूमध्ये रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला आढळला." - जखमी विद्यार्थ्याचे वडील

पोलिसांकडून तपास सुरू : घटनेची माहिती मिळताच कुटुंबीय संतप्त झाले. दोषींना ओळखण्यासाठी आणि त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी प्रशासनाकडून निष्पक्ष चौकशीची मागणी कुटुंबीयांनी केली आहे. ठाणेदार चंद्रदीप कुमार यांनी सांगितलं की, पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे. शाळेच्या संचालकाचीही चौकशी केली जात आहे.

"घटनेची माहिती मिळताच आम्ही पोलिसांना पाठवले. सीसीटीव्ही कॅमेराही फुटलेला आढळला. शाळेच्या संचालकाची चौकशी सुरू आहे. मुलावर भागलपूरमध्ये उपचार सुरू आहेत. - चंद्रदीप कुमार, स्टेशन हाऊस ऑफिसर, कटोरिया पोलीस स्टेशन.

बीईओ काय म्हणाले? : दरम्यान, बीईओ मनोज मिश्रा यांनी सांगितलं की, शिक्षण विभागानं हे प्रकरण गांभीर्यानं घेतलं आहे. तसंच याप्रकरणाची चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. अहवालाच्या आधारे कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असं बीईओ मनोज मिश्रा यांनी म्हटलं आहे.

"एका मुलावर झालेल्या हल्ल्याची माहिती आम्हाला मिळाली आहे. विभागानं हे प्रकरण गंभीर मानलं आहे. शाळा आणि वसतिगृहाची पाहणी करून सर्व बाबींची सखोल चौकशी केली जाईल." - मनोज मिश्रा, गट शिक्षण अधिकारी, कटोरिया

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TAGGED:

बिहार
पहिलीच्या विद्यार्थ्यावर हल्ला
दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी
आयसीयूमध्ये दाखल
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