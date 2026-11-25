मित्रांना दाखवण्यासाठी आजोबांचं रिव्हॉल्वर शाळेत आणलं; चुकून गोळी सुटल्याने नववीचा विद्यार्थी जखमी, शिक्षणमंत्र्यांकडून चौकशीचे आदेश
नववीच्या वर्गात शिकणाऱ्या एका विद्यार्थ्यानं रिव्हॉल्वर शाळेत आणलं होतं. वर्गात असताना या रिव्हॉल्वरमधून चुकून गोळी सुटली. या घटनेत त्याचा एक सहाध्यायी जखमी झाला.
Published : November 25, 2026 at 7:08 AM IST
पलक्कड (केरळ) : शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. केरळमधील पलक्कड जिल्ह्यात मंगळवारी (24 नोव्हेंबर) सकाळी एका उच्च माध्यमिक शाळेच्या वर्गात रिव्हॉल्वरमधून अचानक गोळी झाडली गेल्याची घटना घडली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, नववीच्या वर्गात शिकणाऱ्या एका विद्यार्थ्यानं रिव्हॉल्वर शाळेत आणलं होतं. वर्गात असताना या रिव्हॉल्वरमधून चुकून गोळी सुटली. या घटनेत त्याचा एक सहविद्यार्थी जखमी झाला. जखमी विद्यार्थ्याला तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.
शाळेच्या वर्गातच अशा प्रकारे बंदुकीतून गोळी सुटल्याने विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालकांमध्ये चिंतेचं वातावरण निर्माण झालं आहे. घरात ठेवलेल्या शस्त्रांच्या सुरक्षिततेबाबत आणि लहान मुलांच्या हातात ती पडू नयेत यासाठी आवश्यक खबरदारी घेण्याबाबतही या घटनेमुळे गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
मित्रांना दाखवण्यासाठी रिव्हॉल्वर शाळेत आणले :
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पट्टांबी येथील कोडुमुंडा परिसरातील हा विद्यार्थी नववीत शिकतो. चौकशीदरम्यान त्याने ही रिव्हॉल्वर आपल्या दिवंगत आजोबांची असल्याचं सांगितलं. केवळ कुतूहलापोटी आणि मित्रांना दाखवण्यासाठी त्याने ही रिव्हॉल्वर शाळेत आणली होती. आईला कोणतीही माहिती न देता त्याने घरात ठेवलेली रिव्हॉल्वर आपल्या शाळेच्या बॅगेत ठेवली होती. तसेच, संबंधित विद्यार्थ्याच्या वडिलांचेही सुमारे महिनाभरापूर्वी निधन झालं होतं. त्यामुळे घरात ठेवलेल्या या शस्त्राकडे कोणाचेही लक्ष गेलं नव्हतं.
दोन राऊंड फायर, एक विद्यार्थ्याला लागली गोळी :
ही घटना मंगळवारी सकाळी सुमारे 11:30 वाजण्याच्या सुमारास घडली. वर्गात विद्यार्थी आपल्या मित्रांना रिव्हॉल्वर दाखवत असताना अचानक त्यातून दोन वेळा गोळी सुटली. पहिली गोळी वर्गाच्या भिंतीला लागली, तर दुसरी गोळी अंचुमूला येथील त्याच्या एका सहविद्यार्थी विद्यार्थ्याला लागली.
अचानक गोळीबाराचा आवाज ऐकून शाळेत एकच खळबळ उडाली. जखमी विद्यार्थ्याला तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. शाळेच्या वर्गात घडलेल्या या घटनेमुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा आणि घरात ठेवलेल्या शस्त्रांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
शिक्षणमंत्र्यांकडून चौकशीचे आदेश :
केरळमधील शाळेच्या वर्गात रिव्हॉल्वर आढळल्याच्या घटनेची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. शिक्षणमंत्री एन. शमसुद्दीन यांनी या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीचे आदेश लोकशिक्षण संचालकांना दिले आहेत.
त्रितला पोलीस ठाण्याचे सब-इन्स्पेक्टर सत्यजीत यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पोलिसांनी संबंधित रिव्हॉल्वर जप्त केले असून, त्याच्या परवान्याशी संबंधित कागदपत्रांची तपासणी सुरू आहे. पोलिसांच्या फॉरेन्सिक पथकाने घटनास्थळी पोहोचून शस्त्राची तपासणी केली आहे. तसेच, ज्या वर्गखोलीत रिव्हॉल्वर आढळले, ती वर्गखोली सील करण्यात आली आहे.
शोरनूरचे डीएसपी के. सी. वीनू यांनी सांगितलं की, वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी विद्यार्थी आणि शिक्षकांचे जबाब नोंदवून या प्रकरणाचा सविस्तर तपास सुरू केला आहे. या घटनेमागील नेमकं कारण आणि रिव्हॉल्वर शाळेच्या वर्गात कसं आलं? याचा तपास पोलीस करत आहेत.