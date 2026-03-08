ETV Bharat / bharat

नववीच्या विद्यार्थ्याचा वसतिगृहातील मित्रांवर हल्ला, एकाचा मृत्यू, अनेक जखमी

हल्ल्यात एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला असून अनेक जण जखमी झाले आहेत.

Class 9 Student Attacks Fellow Hostel Mates With Rod In Karnataka
नववीच्या विद्यार्थ्याचा वसतिगृहातील मित्रांवर हल्ला, एकाचा मृत्यू, अनेक जखमी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 8, 2026 at 5:06 PM IST

1 Min Read
बल्लारी (कर्नाटक) : बल्लारी जिल्ह्यातील शाळेच्या वसतिगृहात एका विद्यार्थ्यानं आपल्यासोबत शिकणाऱ्या इतर विद्यार्थ्यांवर लोखंडी रॉडनं हल्ला केल्याची घटना घडली. या हल्ल्यात एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला असून अनेक जण जखमी झाले आहेत. जखमी विद्यार्थ्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. पोलीस अधीक्षक सुमन डी. पन्नेकर यांनी रुग्णालयाला भेट दिली असून शनिवारी रात्री जेवणानंतर विद्यार्थी झोपले असताना ही घटना घडल्याचं पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

लोखंडी रॉडनं हल्ला : आरोपी मुलगा संतापला होता आणि त्यानं वसतिगृहात जे कोण विद्यार्थी दिसले, त्यांच्यावर हल्ला केल्याचं पोलीस अधीक्षक सुमन डी. पन्नेकर यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, "नववीच्या एका विद्यार्थ्यानं (नाव देण्यात आलं नाही) अचानक त्याच्या सहकारी विद्यार्थ्यांवर आणि वसतिगृहाच्या वॉर्डनवर लोखंडी रॉडनं हल्ला केला. या घटनेत एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला, तर इतर जखमी झाले आणि त्यांच्यावर बल्लारी बिम्स रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत."

ब्रुसपेट पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल : मृत विद्यार्थ्याचं नाव हेमंत असं आहे, तो आंध्र प्रदेशातील कुर्नूल जिल्ह्यातील रहिवासी आहे. दरम्यान, बल्लारीचे आयजीपी पीएस हर्ष यांनी सांगितलं की, "या हल्ल्याचं कारण अद्याप समजू शकलेलं नाही. तर बल्लारीतील ब्रुसपेट पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हल्लेखोर आणि पीडित दोघंही अल्पवयीन आहेत. पोलिसांचे पथक आणि एफएसएल पथक घटनास्थळी गेले आहे. तपास सुरू आहे."

शाळा व्यवस्थापनावर आरोप : दरम्यान, मृत विद्यार्थ्याचे वडील लक्ष्मीकांत यांनी सांगितलं की, त्यांना रात्री 11:30 वाजता त्यांच्या मुलाच्या मृत्यूची माहिती देणारा फोन आला. ते म्हणाले, "आम्ही पोहोचलो तेव्हा आम्हाला कळलं की, आमच्या मुलाची हत्या झाली आहे. ही घटना शाळा व्यवस्थापनाच्या निष्काळजीपणामुळं घडली आहे. मी पोलीस ठाण्यात हत्येची तक्रार दाखल केली आहे."

संपादकांची शिफारस

