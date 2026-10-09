सीजेपीच्या आंदोलनापूर्वी मोठं पाऊल; जंतर-मंतरच्या 4 किमी परिसरात इंटरनेट सेवा 24 तासांसाठी ठप्प
कायदा व सुव्यवस्था आणि सार्वजनिक सुरक्षा राखण्यासाठी, नवी दिल्ली परिसरातील संवेदनशील भागांमध्ये इंटरनेट सेवा तात्पुरती स्थगित करण्यात आली आहे.
Published : October 9, 2026 at 8:43 PM IST
नवी दिल्ली : कॉक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) आणि विविध संघटनांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात राजधानी दिल्लीतील जंतर मंतर इथं प्रस्तावित केलेल्या आंदोलनाच्या आणि कडक सुरक्षा व्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय गृह मंत्रालयानं एक मोठं पाऊल उचललं आहे. कायदा व सुव्यवस्था आणि सार्वजनिक सुरक्षा राखण्यासाठी, नवी दिल्ली परिसरातील संवेदनशील भागांमध्ये इंटरनेट सेवा तात्पुरती स्थगित करण्यात आली आहे.
गृह मंत्रालयाच्या मंजुरीनंतर, जनपथ-कर्तव्य पथ चौकाच्या 4 किलोमीटरच्या परिसरात सर्व मोबाईल इंटरनेट सेवा स्थगित करण्यात आली आहे. ही बंदी 9 ऑक्टोबर रोजी रात्री 10 वाजल्यापासून सुरू होऊन 10 ऑक्टोबर रोजी रात्री 10 वाजेपर्यंत, पूर्ण 24 तासांसाठी लागू राहणार आहे. या निर्णयामुळं अनावश्यक अफवांचा प्रसार रोखण्यास आणि परिसरात शांतता राखण्यास मदत होईल, असा प्रशासनाचा विश्वास आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी कॉक्रोच जनता पार्टीनं उद्या म्हणजे 10 ऑक्टोबर रोजी आंदोलनाची घोषणा केली आहे. या आंदोलनाची घोषणा केल्यापासून दिल्ली पोलीस पूर्णपणे सतर्क आहे. जंतर-मंतर आणि आजूबाजूच्या परिसरात कडक सुरक्षा दल आणि बॅरिकेड्स लावण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, दिल्ली पोलिसांनी या आंदोलनाला परवानगी नाकारली आहे.
वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, या परिसरात भारतीय नागरी सुरक्षा संहितेचे (BNSS) कलम 163 आधीच लागू करण्यात आलं आहे. प्रशासनानं स्पष्ट केलं आहे की, सुरक्षा नियमांचे किंवा प्रतिबंधात्मक आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल.दुसरीकडे, विरोधी पक्ष आणि आंदोलकांनी यावर सरकारवर तीव्र टीका केली आहे. दरम्यान, इंटरनेट बंद आणि कडक निर्बंधांमुळं मध्य दिल्लीतील अनेक भागांतील वाहतूक आणि जनजीवन विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे.
कॉक्रोच जनता पार्टीचे आशुतोष रांका यांनी आंदोलनात सहभागी होणाऱ्यांना आवाहन केलं आहे की, "फक्त एक गोष्ट लक्षात ठेवा. हातात संविधान आणि हृदयात गांधीजी असताना, काहीही झालं तरी आम्ही हात उचलणार नाही." दरम्यान, या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राजधानीत केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या तैनातीत अचानक आणि मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. दिल्लीच्या विविध भागांमध्ये अंदाजे 11 हजार अतिरिक्त जवान तैनात करण्यात आले असून, त्यामुळं दिल्लीतील केंद्रीय दलांची एकूण संख्या जवळपास 26,000 झाली आहे. परवानगीशिवाय निदर्शनं करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा दिल्ली पोलिसांनी दिला आहे.
याचबरोबर, उद्याच्या संभाव्य आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर, दिल्ली वाहतूक पोलिसांनी अनेक प्रमुख रस्त्यांवर मार्ग बदल आणि वाहतूक निर्बंध लागू केले आहेत. प्रशासनानं राजधानीतील नागरिकांना आवाहन केलं आहे की, शनिवारी घराबाहेर पडण्यापूर्वी पोलिसांनी जारी केलेल्या वाहतूकविषयक सूचनांचे अवलोकन करावे. त्यांना मध्य दिल्ली आणि जंतर मंतरच्या परिसरातील संवेदनशील मार्ग टाळण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. दरम्यान, दिल्ली पोलीस विविध माध्यमांतून लोकांना आंदोलनांमध्ये सहभागी न होण्याचे आवाहन करत आहे.
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