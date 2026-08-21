जयपूरमध्ये सरकारी शाळेच्या तपासणीवरून राडा; CJP कार्यकर्त्यांना गावकऱ्यांनी पिटाळून लावलं, बेदम मारहाणीचे आरोप
जयपूरच्या सांगानेर भागातील रामपुरा-कंवरपुरा गावात सरकारी शाळेच्या निरीक्षणासाठी गेलेल्या 'कॉक्रोच जनता पार्टी' (CJP) च्या कार्यकर्त्यांना स्थानिक गावकऱ्यांनी तीव्र विरोध करत शाळा आवारात जाण्यापासून रोखले.
Published : August 21, 2026 at 12:12 PM IST
जयपूर : राजस्थानमध्ये सांगानेर परिसराजवळील रामपुरा-कंवरपुरा गावात शुक्रवारी सकाळी एका सरकारी शाळेच्या निरीक्षणावरून 'कॉक्रोच जनता पार्टी' (CJP) चे कार्यकर्ते आणि स्थानिक गावकऱ्यांमध्ये जोरदार वाद झाला. 'सीजेपी'चे सह-संयोजक आशुतोष रांका आणि त्यांच्या टीमचा हा दौरा आधीपासूनच नियोजित होता. मात्र, पक्षाचे कार्यकर्ते प्रत्यक्ष शाळेत पोहोचताच गावकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि त्यांना शाळा आवारात प्रवेश देण्यास साफ नकार दिला.
माहितीनुसार, सरकारी शाळेतील व्यवस्था आणि शिक्षणाच्या स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी 'सीजेपी'चे कार्यकर्ते रामपुरा-कंवरपुरा येथे पोहोचले होते. पक्षाचे कार्यकर्ते शाळेत आल्याची माहिती मिळताच स्थानिक गावकऱ्यांची घटनास्थळी मोठी गर्दी जमली. गावकऱ्यांनी शाळा आवारात बाहेरील व्यक्तींच्या प्रवेशावर तीव्र आक्षेप घेतला आणि कार्यकर्त्यांना शाळेच्या आत जाण्यापासून रोखले. दरम्यान, 'सीजेपी'चे सह-संयोजक आशुतोष रांका स्वतः घटनास्थळी पोहोचल्यानंतर हा वाद आणखीच पेटला.
VIDEO | Jaipur, Rajasthan: Cockroach Janata Party (CJP) co-convenor Ashutosh Ranka and others chased away by locals as they tried to visit Bagru village. #CJP #JaipurNews— Press Trust of India (@PTI_News) August 21, 2026
(Full video available to PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/ZivHSEFqaO
रांका घटनास्थळी पोहोचल्यानंतर गावकऱ्यांनी आणि 'सीजेपी' कार्यकर्त्यांमधील वाद अधिकच चिघळला आणि त्यांच्यात जोरदार शाब्दिक चकमक उडाली. बघता बघता या वादाचे रूपांतर मोठ्या गदारोळात झाले. गावकऱ्यांनी आशुतोष रांका आणि त्यांच्यासोबत असलेल्या कार्यकर्त्यांना बेदम मारहाण केल्याचा आरोप 'सीजेपी'कडून करण्यात आला आहे. पक्षाच्या दाव्यानुसार, या राड्यानंतर रांका आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना जीव वाचवून घटनास्थळावरून पळ काढावा लागला. दरम्यान, या संपूर्ण घटनेवर गावकऱ्यांच्या वतीने अद्याप कोणतीही अधिकृत बाजू किंवा प्रतिआरोप समोर आलेला नाही.
VIDEO | Jaipur, Rajasthan: Cockroach Janata Party (CJP) co-convenor Ashutosh Ranka and others chased away by locals as they tried to visit Bagru village. Shivangi Sharma, CJP worker, says, " they attacked our workers, saying we are terrorists, naxals. what is this outsider...… https://t.co/MqgiMSCt8R pic.twitter.com/U3VjdVgrl4— Press Trust of India (@PTI_News) August 21, 2026
'सीजेपी' कार्यकर्त्या शिवांगी शर्मा यांनी आरोप केला की, त्यांच्या कार्यकर्त्यांना मारहाण करण्यात आली, तसेच त्यांना 'आतंकवादी' आणि 'नक्षलवादी' देखील म्हटले गेले. संपूर्ण देश एक असल्यामुळे कोणालाही बाहेरील किंवा आतील व्यक्ती ठरवणे योग्य नाही, असे त्या म्हणाल्या. शिवांगी शर्मा यांच्या दाव्यानुसार, त्यांची टीम इतर कोणत्याही पक्षातून किंवा दुसऱ्या देशातून आलेली नाही, तर ते केवळ आपल्याच देशातील मुलांच्या आणि त्यांच्या समस्यांबद्दल बोलण्यासाठी तिथे पोहोचले होते.
VIDEO | Jaipur, Rajasthan: Members of Cockroach Janata Party (CJP) stopped by villagers to visit a local school. A villager says, " we don't want to politicise the issue. rs 12 lakh has been approved for our school. villagers are capable of building the school. we had constructed… pic.twitter.com/gGNf2QYI8m— Press Trust of India (@PTI_News) August 21, 2026
या घटनेनंतर परिसरात काही काळासाठी तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. शाळा आवारात प्रवेश करण्याच्या कारणावरून सुरू झालेल्या या वादाचे रूपांतर नंतर राजकीय कार्यकर्ते आणि गावकऱ्यांमधील थेट संघर्षात झाले. या संपूर्ण प्रकरणाची स्थानिक पातळीवर माहिती गोळा केली जात आहे. 'सीजेपी'ने केलेले मारहाणीचे आरोप आणि गावकऱ्यांची भूमिका यांमुळे आता हे प्रकरण प्रचंड चर्चेत आले आहे. सध्यातरी या घटनेबाबत पोलिसात कोणतीही तक्रार दाखल झाल्याची किंवा कायदेशीर कारवाईची अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. पोलीस तपास आणि दोन्ही बाजूंचे सविस्तर जबाब समोर आल्यानंतरच या प्रकरणाचे खरे चित्र स्पष्ट होऊ शकेल.
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