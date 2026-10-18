"आशुतोष रांका-सौरभ दास यांची आज सुटका केली नाही, तर..."; सीजेपीचा इशारा
याबाबत ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांचा सल्ला घेण्यात आल्याचंही सीजेपीनं म्हटलं आहे.
Published : October 18, 2026 at 3:34 PM IST
नवी दिल्ली : कॉक्रोच जनता पार्टीचे (सीजेपी) नेते आशुतोष रांका आणि सौरभ दास यांच्या सुटकेवरून वाद अधिकच तीव्र झाला आहे. जर सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांची आज कोठडीतून सुटका करण्यात आली नाही, तर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा सीजेपीनं दिला आहे. तसंच याबाबत ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांचा सल्ला घेण्यात आल्याचंही सीजेपीनं म्हटलं आहे. दरम्यान, सीजेपीचा आरोप आहे की, आशुतोष रांका आणि सौरभ दास यांना हेतुपुरस्सर ताब्यात घेतलं आलं असून, त्यांच्यावरील आरोपांमुळं कायदेशीर प्रश्न निर्माण होतात. तसंच सीजेपीनं देशभरातील लोकांना त्यांच्या तत्काळ सुटकेची मागणी करण्याचं आवाहनही केलं आहे.
हेतुपुरस्सर बेकायदेशीर कोठडीत ठेवलंय, सीजेपीचा आरोप : "आम्ही कपिल सिब्बल यांचा सल्ला घेतला आहे. जर आशुतोष रांका आणि सौरभ दास यांची आज सुटका झाली नाही, तर ज्यांनी त्यांना हेतुपुरस्सर बेकायदेशीर कोठडीत ठेवलं आहे, त्या सर्वांविरुद्ध आम्ही कायदेशीर कारवाई करू; कारण त्यांनी कोणताही गुन्हा केलेला नाही आणि त्यांच्यावर कोणत्याही गुन्ह्याचा आरोपही नाही," असं सीजेपीनं सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स' वरील एका पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. तसंच आशुतोष रांका आणि सौरभ दास यांच्या सुटकेसाठी कायदेशीर प्रयत्न सुरू आहेत, असं सांगत कायद्यानुसार वैध आधाराशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला ताब्यात घेणं अस्वीकार्य आहे, असं सीजेपीनं म्हटलं आहे. याशिवाय, या प्रकरणात जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणीही सीजेपीनं केली आहे.
तत्काळ सुटकेची केली जातेय मागणी : आपल्या निवेदनात सीजेपीनं म्हटलं आहे की, आशुतोष रांका आणि सौरभ दास यांच्या तत्काळ सुटकेची मागणी देशभरातून पुन्हा एकदा केली जात आहे. आशुतोष रांका आणि सौरभ दास यांची कोठडी केवळ पार्टीच्या सदस्यांपुरती मर्यादित नाही, तर ती आंदोलनाचा अधिकार आणि नागरी स्वातंत्र्याशी देखील संबंधित आहे. शनिवारी सीजेपीचे संस्थापक अभिजित दिपके यांची सशर्त जामिनावर सुटका झाल्यानंतर, आता सीजेपीकडून आशुतोष रांका आणि सौरभ दास यांच्या तुरुंगातून सुटकेची मागणी करण्यात येत आहे. तसंच दोन्ही नेत्यांच्या सुटकेसाठी कायदेशीर लढा सुरूच राहील, असंही सीजेपीकडून सांगण्यात येत आहे.
13 ऑक्टोबरला झाली होती अटक : आशुतोष रांका आणि सौरभ दास यांची अटक 13 ऑक्टोबर रोजी दिल्लीतील जंतर मंतरवर तिरंगा फडकवण्याच्या घटनेशी संबंधित आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आंदोलनाचे नियोजन करणाऱ्या सीजेपी नेत्यांमध्ये या दोघांचा समावेश होता. आंदोलनासाठी निश्चित केलेल्या ठिकाणांच्या यादीतून जंतर मंतरचे नाव वगळल्यानंतर तेथील प्रवेशावरून वाद निर्माण झाला होता. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, आशुतोष रांका आणि सौरभ दास यांच्यासह सीजेपीचे 14 सदस्य जंतरमंतर येथील प्रतिबंधित निदर्शनस्थळी परवानगीशिवाय शिरले, बॅरिकेड्स तोडले आणि कर्तव्य बजावणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या कामात अडथळा निर्माण केला.
सीजेपीकडून पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह : या घटनेदरम्यान, निदर्शकांनी तिरंगा फडकवला आणि घोषणा दिल्या. दरम्यान, 14 ऑक्टोबर रोजी विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर केल्यानंतर, आशुतोष रांका आणि सौरभ दास यांना पाच दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीसाठी तिहार तुरुंगात पाठवण्यात आलं. मात्र, सीजेपीकडून पोलिसांच्या या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सीजेपीच्या मते, शांततेनं आंदोलन केल्यामुळं आणि तिरंगा फडकवल्यामुळे या दोन नेत्यांना लक्ष्य करण्यात आलं. तसंच त्यांची अटक अन्यायकारक असल्याचं सांगत त्यांच्या तत्काळ सुटकेची मागणी सीजेपीनं केली आहे.
हेही वाचा :
- कोलकात्यात दुर्गापूजेच्या कार्यक्रमात चेंगराचेंगरी; 19 भाविकांचा मृत्यू, 25 जखमी; मुख्यमंत्र्यांकडून 25 लाखांची मदत जाहीर!
- ग्वाल्हेरमध्ये भीषण अपघात: शीतला माता मंदिराकडे जाणाऱ्या भाविकांना भरधाव ट्रकने चिरडले; 13 जणांचा मृत्यू
- कोलकात्यातील दुर्गापूजा मंडपात चेंगराचेंगरी: एसटीएफद्वारे तपास सुरू; आयोजकांसह 12 जणांना ताब्यात घेतले
Conclusion: