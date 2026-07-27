"गुन्हे मागे न घेतल्यास...", सीजेपीचा इशारा; आंदोलन संपल्यानंतरही विद्यार्थी केंद्र सरकारच्या रडारवर?
विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेणार असल्याचं केंद्र सरकारने मान्य केल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आलं. मात्र आता सीजेपीकडून सरकारला इशारा देण्यात आलाय. जाणून घ्या कारण.
Published : July 27, 2026 at 9:24 PM IST
नवी दिल्ली : केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना नीट पेपरफुटी प्रकरणात विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर राजीनामा द्यावा लागला. केंद्र सरकारकडून राजीनाम्यानंतर आंदोलकांच्या इतर 2 मुख्य मागण्याही मान्य करण्यात आल्या. त्यानुसार, आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांना शक्य तेवढी जास्त आर्थिक मदत देण्याचं सरकारनं मान्य केलं. तसेच आंदोलक विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याची अटही मान्य करण्यात आली. मात्र त्यानंतरही आंदोलक आणि केंद्र सरकारमधील संघर्ष कायम राहणार की काय? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
सीजेपीप्रमुख अभिजीत दिपके यांच्या नेतृत्वात जंतर-मंतरवर हे आंदोलन करण्यात आलं. तरुणाईच्या या आंदोलनाला 36 व्या दिवशी यश मिळालं. मात्र त्यानंतर आता सीजेपीकडून सरकारला आंदोलक विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबत म्हटलं आहे. तसं न केल्यास पुन्हा एकदा नाईलाजाने आंदोलन करावं लागेल, असा इशारा सीजेपीकडून केंद्र सरकारला देण्यात आला आहे. नवी दिल्लीत सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास यांनी ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांच्यासह सोमवारी पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना हा इशारा दिला आहे. आम्ही कपिल सिब्बल यांच्या संपर्कात असून त्यांच्याकडून सातत्याने कायदेशीर सल्ला घेत असल्याचं दास यांनी म्हटलं. तसेच सरकार आंदोलन मागे घेतल्यांतर पुन्हा आंदोलकांना टार्गेट करेल, अशी भीती वाटत होती, असंही दास यांनी नमूद केलं.
"ही शंका फार गंभीर आणि सत्याच्या जवळ आहे. हीच पद्धत यापूर्वी मोठ्या आंदोलनांमध्येही दिसून आली आहे, जिथे आंदोलन संपताच निवडक लोकांना टार्गेट करुन खोट्या गुन्ह्यात गोवलं जातं", असं सौरव दास यांनी म्हटलं. आंदोलनाच्या पहिल्याच दिवसापासून विद्यार्थ्यांना कायदेशीर आणि वैद्यकीय मदत देण्यात येत होती. तसेच आंदोलक विद्यार्थ्यांना कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी देशातील वकीलांसह समन्वय साधून होतो, असंही दास यांनी स्पष्ट केलं.
VIDEO | Delhi: Addressing a press conference along with independent Rajya Sabha MP and senior advocate Kapil Sibal, CJP spokesperson Saurav Das says, "We were in constant touch with Kapil ji and had sought legal guidance. When we called off the protest on the 25th, we apprehended… pic.twitter.com/88xwbSm9LO— Press Trust of India (@PTI_News) July 27, 2026
..तर पुन्हा आंदोलनाचा इशारा : "सरकारने आंदोलकांविरुद्ध दाखल केलेले खटले मागे न घेतल्यास आम्हाला पुन्हा नाईलाजाने आंदोलन करावं लागेल", असा स्पष्ट इशारा सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका यांनी दिला.
सीजेपीकडून आंदोलकांसाठी 'साक्षी' प्लॅटफॉर्म : आसाम, बिहार आणि पश्चिम बंगालमधील आंदोलनात सहभागी झालेल्यांना अटक करुन गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. सीजेपीकडून आंदोलकांवरील पोलिसांनी केलेल्या कारवाईबाबत तक्रारी नोंदवण्यासाठी 'साक्षी' प्लॅटफॉर्म सुरु करण्यात आलंय", अशी माहिती सीजेपी नेत्या रत्ना सिंह यांनी दिली.
कपिल सिब्बल काय म्हणाले? : आंदोलकांवर कोणतीही कायदेशीर कारवाई होऊ नये, असं ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले. तसेच सिब्बल यांनी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी वैयक्तिक देणगीद्वारे 1 कोटी रुपयांच्या 'कायदेशीर संरक्षण निधी'ची स्थापन करण्याची घोषणाही केली. तसेच विद्यार्थ्यांना खोट्या गुन्ह्यांविरुद्ध लढा देण्यासाठी मदत करावी, असं आवाहन सिब्बल यांनी वकिलांना केलंय. त्यामुळे आता या प्रकरणात सरकार आपला दिलेला शब्द पूर्ण करणार की सीजेपी आणि जेन-झीला पु्न्हा एकदा मैदानात उतरावं लागणार? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
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