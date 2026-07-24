सरकार आणि CJP यांच्यातील बैठक संपली; धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याबाबत कोणताही निर्णय नाही; उद्या पुन्हा बैठक होणार
कॉन्स्टिट्यूशन क्लबमध्ये सरकार आणि विरोधी पक्षाच्या प्रतिनिधींमध्ये बैठक पार पडली. मात्र, ही बैठक अवघ्या 10 मिनिटांतच संपली.
Published : July 24, 2026 at 4:59 PM IST
नवी दिल्ली : देशभरात गाजत असलेल्या पेपरफुटी प्रकरणावरून केंद्र सरकार आणि विरोधकांमध्ये सुरू असलेला वाद अद्याप कायम आहे. या पार्श्वभूमीवर आज शुक्रवारी (24 जुलै) झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत दोन्ही पक्षांमध्ये चर्चा झाली. मात्र, कोणताही अंतिम तोडगा न निघाल्यानं बैठक निष्फळ ठरली. बैठकीदरम्यान काही मुद्द्यांवर दोन्ही बाजूंमध्ये सहमतीचे संकेत मिळाल्याचं सांगितलं जात असलं, तरी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून दोन्ही पक्ष आपापल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. त्यामुळे पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेला राजकीय संघर्ष अद्यापही कायम असल्याचं चित्र आहे.
बैठकीत काय निष्पन्न झाले? : मिळालेल्या माहितीनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन क्लबमध्ये सरकार आणि विरोधी पक्षाच्या प्रतिनिधींमध्ये बैठक पार पडली. मात्र, ही बैठक अवघ्या 10 मिनिटांतच संपली. बैठकीनंतर विरोधी पक्षाचे प्रमुख प्रवक्ते सौरभ दास यांनी माध्यमांशी संवाद साधत चर्चेचं वातावरण संमिश्र असल्याचे सांगितलं.
ते म्हणाले की, बैठकीत दोन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली. अलीकडील पेपरफुटीच्या घटनांमध्ये मृत्यू झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी एक कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची मागणी पक्षानं केली होती. तसेच, आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे (FIR) मागे घेण्याच्या मागणीवरही सरकारकडून सकारात्मक संकेत मिळाल्याचा दावा त्यांनी केला.
धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्याबाबत सरकारनं मुदत मागितली : कॉकरोच जनता पार्टीचे प्रवक्ते आशुतोष रांका यांनी सांगितलं की, "केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या आमच्या मागणीवर सरकारनं उद्या दुपारपर्यंतचा वेळ मागितला आहे. सरकार त्यांना लवकरच पदावरून हटवेल, अशी आम्हाला अपेक्षा आहे. तसेच, नीट परीक्षेची तयारी करणाऱ्या आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देण्याच्या मागणीला आणि विद्यार्थ्यांविरोधातील एफआयआर तसेच कायदेशीर कारवाई मागे घेण्याच्या मागणीला सरकारनं तत्त्वतः मान्यता दिली आहे," असा दावा त्यांनी केला.
Delhi: A meeting held between Union Ministers JP Nadda and Jitendra Singh, and Cockroach Janta Party's Chief Spokesperson Saurav Das and its National Spokesperson Ashutosh Ranka. pic.twitter.com/fOOEHWM7HR— ANI (@ANI) July 24, 2026
राजीनाम्याच्या मागणीवर पक्ष ठाम; उद्या पुन्हा बैठक : भरपाई आणि विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याच्या मुद्द्यावर सकारात्मक संकेत मिळाले असले, तरी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर कॉकरोच जनता पार्टी ठाम आहे. सीजेपीचे प्रमुख प्रवक्ते सौरभ दास यांनी, "धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याशिवाय आमचं आंदोलन कोणत्याही परिस्थितीत मागे घेतलं जाणार नाही," असं स्पष्ट केलं. या पार्श्वभूमीवर दोन्ही पक्षांमध्ये शनिवारी सायंकाळी पुन्हा बैठक होणार असून, त्यामध्ये पुढील रणनीती आणि तोडग्यावर चर्चा होणार आहे.
मागण्यांचा विचार केला जाईल - जे.पी. नड्डा : दरम्यान, केंद्र सरकारची भूमिका मांडताना केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितलं की, सरकारनं 'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या सर्व प्रतिनिधींच्या मागण्या काळजीपूर्वक ऐकून घेतल्या आहेत. उपस्थित केलेल्या सर्व मुद्द्यांवर उच्च स्तरावर विचार केला जात असून योग्य ती पावलं उचलली जातील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. मात्र, मंत्र्यांच्या राजीनाम्याबाबत घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेबाबत सरकारकडून कोणतंही अधिकृत किंवा कठोर विधान आलेलं नाही.
#WATCH | Delhi | After meeting with the government, Cockroach Janta Party's National Spokesperson Ashutosh Ranka says, " the government has asked for time till tomorrow afternoon on our demand for dharmendra pradhan's resignation. we hope the govt will remove him soon. the… pic.twitter.com/0zwUGAJ6W0— ANI (@ANI) July 24, 2026
खालील तीन प्रमुख मागण्यांवर मुख्य भर:
- धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा: केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, या मागणीवर संबंधित पक्ष आणि आंदोलन करणारे विद्यार्थी ठाम आहेत.
- एक कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई: मृत विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना एक कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात यावी.
- विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे (FIR) मागे घ्यावे : आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांविरुद्ध पोलिसांनी दाखल केलेले सर्व गुन्हे आणि कायदेशीर कारवाई त्वरित मागे घेण्यात यावी.
संपूर्ण वाद या तीन मागण्यांभोवतीच फिरत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. आता सर्वांचं लक्ष उद्या शनिवारी संध्याकाळी होणाऱ्या महत्त्वपूर्ण बैठकीकडे लागलं आहे. कारण या बैठकीतूनच या संपूर्ण राजकीय आणि विद्यार्थी आंदोलनाची पुढील दिशा निश्चित होऊ शकते.