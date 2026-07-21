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दिल्लीतील 'सीजेपी' आंदोलनादरम्यान 118 पोलीस जखमी, 70 आंदोलक ताब्यात; आजही आंदोलन सुरुच

'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या (CJP) आंदोलनादरम्यान सोमवारी हिंसाचार झाला. यात अनेक वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, कर्मचारी जखमी झाले आहेत.

CJP Protest Jantar Mantar Delhi cops hurt
कॉकरोच जनता पार्टीचे दिल्लीतील आंदोलन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 21, 2026 at 8:28 AM IST

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नवी दिल्ली : 'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या (CJP) आंदोलनादरम्यान सोमवारी हिंसाचार झाला. 'संसद चलो' या मोर्चाचे रूपांतर हिंसाचारात झाल्यानंतर, अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह 118 हून अधिक पोलीस कर्मचारी जखमी झाले आणि सुमारे 70 आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आले, अशी माहिती दिल्ली पोलिसांनी दिली.

दिल्ली पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, आंदोलकांनी पोलिसांच्या वारंवार केलेल्या आवाहनांकडे आणि कायदेशीर सूचनांकडे दुर्लक्ष करून प्रतिबंधात्मक आदेशांचे उल्लंघन केले. आंदोलकांनी बॅरिकेड्स तोडण्याचा प्रयत्न केला, पोलिसांवर दगडफेक केली, तसेच सरकारी वाहनांची तोडफोड व सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केल्याचा आरोप आहे.

दिल्ली पोलिसांच्या माहितीनुसार, या हिंसाचारात 118 हून अधिक पोलीस कर्मचारी जखमी झाले आहेत. जखमींमध्ये विशेष आयुक्त, सह-आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, डीसीपी (DCP), अतिरिक्त डीसीपी आणि एसीपी (ACP) यांसारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. अनेक महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांनाही दुखापत झाल्याचे वृत्त आहे. दरम्यान, या संघर्षात सुमारे 60 आंदोलकही जखमी झाल्याचे समजते. उर्वरित जखमी पोलीस कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय तपासणी (MLC) केली जात आहे.

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