सीजेपीच्या दिल्लीतील आंदोलनापूर्वी सरकार अलर्ट; अनेक रेल्वे रद्द, मेट्रोही राहणार बंद
ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी सीजेपी शनिवारी आंदोलन करत आहे.
Published : October 9, 2026 at 12:49 PM IST
नवी दिल्ली - सीजेपीने दिल्लीत आंदोलन पुकारलं आहे. ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी सीजेपी शनिवारी आंदोलन करत आहे. मात्र, त्यापूर्वीच मोठ्या घडामोडी घडताना दिसत आहेत. काही जिल्ह्यांमध्ये सीजेपीच्या कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी नोटीस पाठवल्या आहेत, तर आता रेल्वे विभागाने मोठा निर्णय घेतला.
दिल्लीत शनिवारी होणाऱ्या CJP आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर रेल्वे प्रशासनाने मोठा निर्णय घेतला. नवी दिल्ली आणि हजरत निजामुद्दीन रेल्वे स्थानकात पोहोचणाऱ्या अनेक रेल्वे गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. यापूर्वी जंतर मंतरवर दिल्लीत सीजेपीने आंदोलन केले. त्यावेळी कायदा सुव्यवस्थेची स्थिती निर्माण झाली होती. विद्यार्थी मोठ्या संख्येने जंतर मंतरवर पोहोचले होते.
'या' वेळेतील रेल्वे गाड्या रद्द - शुक्रवारी 9 ऑक्टोबर रोजी दुपारी दोननंतर त्यांच्या मूळ स्थानकांवरून सुटणाऱ्या आणि शनिवारी 10 ऑक्टोबर पहाटे 4:00 ते दुपारी 2:00 या वेळेत नवी दिल्ली किंवा हजरत निजामुद्दीन स्थानकांवर पोहोचणाऱ्या सर्व मेल/एक्सप्रेस गाड्या रद्द करण्यात आल्या.
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रेल्वे गाड्या रद्द - मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशू शेखर उपाध्याय यांनी सांगितले की, गुप्तचर विभागाकडून मिळालेली माहिती आणि स्थानिक वाहतूक सूचनांच्या आधारे, 10 ऑक्टोबर रोजी पहाटे 4:00 ते दुपारी 2:00 या वेळेत सेंट्रल दिल्ली, नवी दिल्ली आणि हजरत निजामुद्दीन रेल्वे स्थानकांच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होण्याची शक्यता आहे. अलीकडील एका गंभीर घटनेतून धडा घेऊन रेल्वे प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय - "काही काळापूर्वी, या भागात निदर्शने आणि रस्ते रोखण्याच्या घटनांमुळे परिस्थिती इतकी गंभीर झाली होती की, अनेक प्रवाशांना न घेताच एक रेल्वे रवाना झाली; परिणामी, सुमारे पाच हजार प्रवासी वेळेवर स्थानकावर पोहोचू न शकल्याने त्यांची गाडी चुकली. त्यामुळे त्यांना प्रचंड मानसिक व शारीरिक त्रासाला सामोरे जावे लागले. सामान्य नागरिकांना पुन्हा अशा गैरसोयीचा सामना करावा लागू नये म्हणून, रेल्वेने यावेळी आधीच कठोर उपाययोजना केल्या आहेत," अशी माहिती मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशू शेखर उपाध्याय यांनी दिली.
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