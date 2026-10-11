दिल्लीतील पोलीस कारवाई अमानवी! कॉक्रोच जनता पार्टीचा मोदी सरकारवर घणाघात
दिल्लीत शनिवारी निदर्शकांविरुद्ध केलेल्या पोलीस कारवाईबाबत 'कॉक्रोच जनता पार्टी'ने (CJP) प्रश्न उपस्थित केले आहेत. निदर्शकांशी पोलिसांनी ज्या प्रकारे व्यवहार केला, त्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली.
Published : October 11, 2026 at 3:52 PM IST
नवी दिल्ली : दिल्लीतील आंदोलकांविरोधात करण्यात आलेल्या पोलिसांच्या कारवाईवर कॉकरोच जनता पार्टीने (CJP) प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पक्षाचे प्रवक्ते आशुतोष रांका यांनी ही कारवाई अमानवी असल्याचं म्हटलं असून, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे भाजपाला निवडणुकीत विजय मिळवून देण्यासाठी काम करत असल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी आज रविवारी (11 ऑक्टोबर) दिल्लीत पत्रकार परिषद घेत सरकारवर हे आरोप केले.
गेल्या 72 तासांत देशात अशा अनेक घटना घडल्या आहेत, ज्यांची कोणी कल्पनाही केली नव्हती, असं रांका यांनी सांगितलं. हा लढा निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात असल्याचंही त्यांनी म्हटलं. निवडणूक आयोगाची जबाबदारी देशाचे संरक्षण करणं आणि देशाला पुढे नेणं ही आहे. मात्र आयोगाने तडजोड केल्याचा आरोप त्यांनी केला.
सौरव दास आणि अभिजीत दिपके यांना कथितरीत्या अपहरण करून नेण्यात आल्याचा आरोप करत रांका यांनी या घटनेचा निषेध केला. अभिजीत यांच्या आजीचं निधन झाल्यानंतर त्यांना ही माहिती देण्यात आली, तेव्हाही दिल्ली पोलिसांनी अमानवी वर्तन केल्याचा आरोप त्यांनी केला. पोलिसांनी या घटनेचे तमाशात रूपांतर करण्याचा प्रयत्न केल्याचंही रांका यांनी म्हटलं.
'आंदोलकांची नकारात्मक प्रतिमा निर्माण करण्याचा प्रयत्न' :
पोलिसांनी केलेल्या कारवाईवर कॉक्रोच जनता पार्टीने (CJP) टीका केली आहे. पक्षाचे सदस्य सौरव दास यांनी आंदोलकांची नकारात्मक प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी रस्ते बंद करणं, दुकानदारांना त्रास देणं आणि नागरिकांची गैरसोय करणे असे प्रकार केल्याचा आरोप केला आहे.
सौरव दास यांच्या म्हणण्यानुसार, ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांना आर. के. पुरम इथं ठेवण्यात आलं होतं, तर पक्षाचे प्रवक्ते आशुतोष रांका यांना वल्लभगड येथे आणि अभिजीत दिपके यांना अन्य ठिकाणी ठेवण्यात आले होते. तिघांनाही वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच, पोलिसांनी त्यांचे मोबाइल फोन ताब्यात घेतले असून, त्यामध्ये पुरावे टाकले जाण्याची किंवा फोनची तपासणी करण्यात आल्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली.
गेल्या 72 तासांत नक्षलग्रस्त आणि सीमावर्ती भागांतून सुरक्षा दलांना विमानानं दिल्लीला आणण्यात आल्याचा दावाही दास यांनी केला. दुकानदारांना त्रास दिला जात असून, सर्वसामान्य नागरिकांची गैरसोय होईल अशा पद्धतीनं रस्ते बंद करण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटलं. आंदोलकांविषयी नकारात्मक वातावरण निर्माण करण्यासाठी हे केलं जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
नागरिक आणि पत्रकारांविरोधात सरकारची कारवाई असल्याचा आरोप :
दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान झालेल्या अटकसत्रावरून सौरव दास यांनी सरकारवर टीका केली. सरकार नागरिक आणि पत्रकारांविरोधात संघर्षाची भूमिका घेत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. कॉक्रोच जनता पार्टीने आंदोलकांवरील कारवाईचा निषेध केला असून, ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तींशी करण्यात येणाऱ्या वागणुकीबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
बंगला साहिब गुरुद्वाराचा अपमान केल्याचा दिल्ली पोलिसांवर आरोप
कॉक्रोच जनता पार्टीचे (CJP) सदस्य सौरव दास यांनी दिल्ली पोलिसांवर बंगला साहिब गुरुद्वाराचा अपमान केल्याचा आरोप केला आहे. या घटनेमुळे शीख समाजाच्या भावना दुखावल्या गेल्याचे त्यांनी म्हटले. “या घटनेमुळे आमच्या शीख बांधवांच्या भावना दुखावल्या आहेत,” अशी प्रतिक्रिया दास यांनी दिली.
शनिवारी ताब्यात घेतल्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी त्यांना व त्यांच्या सहकाऱ्यांना वकिलांशी बोलू दिले नाही, असा आरोपही सौरव दास यांनी केला.
दरम्यान, कॉक्रोच जनता पार्टीच्या कायदेशीर बाबी पाहणाऱ्या रत्ना सिंह यांनीही पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केले. बंगळुरूला पोहोचल्यापासून गुप्तचर विभागाचे (IB) अधिकारी आपला पाठलाग करत असल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यानंतर पोलीस आपल्या घरी आले आणि त्यांनी आपल्याला ताब्यात घेतलं, असे सिंह यांनी सांगितलं. आपल्याला ताब्यात घेण्याचे आदेश नेमके कोणी दिले, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. या आंदोलनादरम्यान महिला पत्रकारांशी गैरवर्तन करण्यात आल्याचा आरोपही रत्ना सिंह यांनी केला.