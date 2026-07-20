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सोनम वांगचुक यांच्या विनंतीवरून अभिजीत दिपके यांनी उपोषण घेतलं मागे; आंदोलकांवर लाठीमार न केल्याचा दिल्ली पोलिसांचा दावा

परीक्षेतील अनियमिततेबाबत उत्तरदायित्वाची मागणी करण्यासाठी हजारो लोक जंतरमंतरजवळ जमले आहेत. संसदेच्या दिशेने कूच करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

CJP protest Delhi
दिल्लीत पोलिसांचा बंदोबस्त (Source- IANS)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 20, 2026 at 2:06 PM IST

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नवी दिल्ली- संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी 'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या समर्थकांनी सुरू केलेले आंदोलन रोखण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न सुरू झाले आहेत. सीजेपीच्या माहितीनुसार सरकारनं चर्चेसाठी त्यांच्याशी संपर्क साधला आहे. या संघटनेचे दोन प्रवक्ते केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांची भेट घेऊन संघटनेच्या मागण्या मांडणार आहेत. या चर्चेबाबत सरकारकडून कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. सफदरजंग रुग्णालयात दाखल असलेल्या सोनम वांगचुक यांच्या विनंतीवरून अभिजीत दिपके यांनी उपोषण मागे घेतले आहे.

सीजीपीचे प्रवक्ते सौरव दास यांनी एक्सवरील एका पोस्टमध्ये म्हणाले, "सकाळी 11:52 वाजले आहेत. 'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या वतीनं आशुतोष रंका आणि मी जे. पी. नड्डा यांची भेट घेण्यासाठी निघालो आहोत. सरकारनं सकाळीच चर्चेसाठी संपर्क साधला होता. आमच्या मागण्या स्पष्ट आहेत. मोठ्या संख्येने तरुण येथे जमले आहेत."

परीक्षेतील कथित अनियमिततेबाबत जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी हजारो आंदोलक संसदेच्या दिशेनं मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यावेळी सुरक्षा दलांनी आंदोलकांवर लाठीमार केला. तसेच अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सकाळी 11:25 वाजण्याच्या सुमारास आंदोलकांनी अति-सुरक्षित क्षेत्रात उभारलेले अनेक बॅरिकेड्स तोडून पुढे जाण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी झटापटीसारखी परिस्थिती झाल्यानंतर काही आंदोलकांना किरकोळ दुखापत झाली. सुमारे 10 ते 15 आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी, आंदोलकांना संसदेच्या दिशेने जाण्यापासून रोखण्यासाठी संपूर्ण परिसरात पोलीस तसेच साध्या वेशातील पोलीस अधिकारी मोठ्या संख्येने तैनात करण्यात आले आहेत.

पोलिसांनी लाठीमार न केल्याचा दावा- सुरक्षा दलानं आंदोलकांवर लाठीमार केलेले व्हिडिओ सोशल मीडियात व्हायरल झाले आहेत. असे असले तरी दिल्ली पोलिसांच्या एकाही जवानानं आतापर्यंत आंदोलकांवर बळाचा वापर केलेला नाही, असे नवी दिल्लीचे पोलीस उपायुक्त सचिन शर्मा यांनी दावा केला आहे. दिल्ली पोलिसांनी आपल्या अधिकृत 'एक्स' (X) हँडलवर प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे की, "काही प्रसारमाध्यमांनी जंतरमंतर येथे दिल्ली पोलिसांकडून हिंसाचार किंवा आंदोलकांना ताब्यात घेण्याच्या घटना घडल्याचा उल्लेख केला आहे. प्रत्यक्षात अशी कोणतीही घटना घडलेली नाही. हे आंदोलन अत्यंत व्यावसायिक पद्धतीने हाताळले जात आहे. सर्वांना विनंती आहे की, कोणत्याही अफवा किंवा गैरसमजांना बळी पडू नये. आंदोलनस्थळी व परिसरात शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी दिल्ली पोलिसांना सहकार्य करावे.

दरम्यान, परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करण्याच्या मागण्यांसाठी पक्षाचे कार्यकर्ते आणि समर्थक जंतरमंतरवर जमले असतानाच, सीजेपीचे प्रतिनिधी सौरव दास आणि आशुतोष रंका हे केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे.पी. नड्डा यांची भेट घेण्यासाठी रवाना झाले. दास यांनी दावा केला की, प्रशासनानं चर्चेसाठी अलीकडेच प्रयत्न केले असले तरी त्यांच्या बाजूनं कोणतीही स्पष्टता नाही. तसेच आता निर्णय घेण्याची जबाबदारी त्यांची (सरकारची) आहे.

सोनम वांगचुक यांनी आंदोलनात जाण्याची मागितली परवानगी - सोमवारी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी सफदरजंग रुग्णालयातील प्रशासनाला विनंती केली की, त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याने त्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात यावा. जेणेकरून ते सीजीपीचे संस्थापक अभिजीत दिपके आणि इतर कार्यकर्त्यांच्या नेतृत्वाखाली संसदेकडे काढण्यात येणाऱ्या 'संसद चलो' मोर्चात सहभागी होऊ शकतील. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी जंतरमंतरवर उपोषण करणाऱ्या वांगचुक यांना, उपोषणाचा 21 वा दिवस असताना 18 जुलै रोजी सफदरजंग रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. 'एक्स' हँडलवर शेअर केलेल्या एका संदेशात वांगचुक यांनी सांगितले की, त्यांना बरे वाटत आहे. तसेच, मोर्चात सहभागी होण्यासाठी त्यांना तात्पुरत्या स्वरूपात का होईना, रुग्णालयातून बाहेर जाण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती त्यांनी रुग्णालयाच्या प्रशासनाला केली आहे.

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TAGGED:

CJP PROTEST DELHI
PARLIAMENT MARCH
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सीजेपी दिल्ली जंतरमंतर आंदोलन
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