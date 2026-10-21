आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांना मोठा दिलासा; न्यायालयाकडून जामीन मंजूर
बुधवारी सकाळी सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयातून आपली याचिका मागे घेतली.
Published : October 21, 2026 at 8:53 PM IST
नवी दिल्ली : दिल्लीतील मंदिर मार्गावरील विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी न्यायालयानं कॉक्रोच जनता पार्टीचे नेते सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांच्या सुटकेचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, गेल्या सात दिवसांपासून सौरव दास आणि आशुतोष रांका हे न्यायालयीन कोठडीत होते. त्यांची न्यायालयीन कोठडी बुधवारी (21 ऑक्टोबर) संपत आल्यामुळं त्यांना विशेष दंडाधिकारी न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले. यावेळी दिल्ली पोलिसांनी त्यांच्या न्यायालयीन कोठडीत तीन दिवसांची वाढ करण्याची विनंती केली होती, परंतु विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी ही विनंती फेटाळली.
दिल्ली: SEM कोर्ट ने CJP नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को रिहा करने का आदेश दिया है। उन्हें 2 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद SEM कोर्ट के सामने पेश किया गया था। https://t.co/2OQrbMmdZV— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 21, 2026
आधी रिव्हिजन कोर्टात जा : बुधवारी सकाळी सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयातून आपली याचिका मागे घेतली. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांनी सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना त्यांचे वय विचारले; एकानं आपले वय 27, तर दुसऱ्यानं 31 वर्षे असल्याचं सांगितलं. यावर न्यायालयानं टिप्पणी केली की, हे दोघेही 'जनरेशन झेड' (Gen Z) मधील नाहीत. त्यानंतर न्यायमूर्ती प्रसाद यांनी याचिकाकर्त्यांचे वकील अभिक चिमनी यांना सल्ला दिला की, त्यांनी आधी 'रिव्हिजन कोर्टा'कडे जावं. न्यायालयानं स्पष्ट केलं की, त्याच दिवशी दुपारी 2:00 वाजता विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी न्यायालयात या दोघांच्या जामीन जामीनदारांबाबत पुन्हा सुनावणी होणार होती, त्यामुळं सध्याची याचिका मागे घेऊन त्या प्रक्रियेच्या निकालाची वाट पाहणे योग्य ठरेल. यानंतर वकील अभिक चिमनी यांनी हा सल्ला मान्य केला आणि त्यानंतर कार्यकर्त्यांनी आपली याचिका मागे घेतली.
विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी न्यायालयानं कोठडी का वाढवली? : दिल्ली पोलिसांनी 13 ऑक्टोबर रोजी या दोन्ही कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतलं होतं. त्यांच्यावर आरोप आहे की, त्यांनी बॅरिकेड्स ओलांडून जंतर-मंतरच्या अशा भागात प्रवेश केला होता, जो आंदोलनासाठी निश्चित केलेला नव्हता. 14 ऑक्टोबर रोजी या दोन्ही व्यक्तींना पाच दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली होती, जी नंतर 19 ऑक्टोबर रोजी आणखी दोन दिवसांनी वाढवण्यात आली. आपल्या आदेशात विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी न्यायालयानं नमूद केलं की, त्यांचे वर्तन कायद्याप्रति अनादर दर्शवते आणि त्यामुळं शांतता भंग होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यांनी पुन्हा अशी कृती करणार नाही, अशी खात्री दिली होती, परंतु न्यायालयाला त्याबद्दल शंका होती.
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