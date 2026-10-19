आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांच्या न्यायालयीन कोठडीत आणखी दोन दिवसांची वाढ!
सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना परवानगीशिवाय दिल्लीतील जंतर-मंतर परिसरात प्रवेश केल्याप्रकरणी 13 ऑक्टोबर रोजी अटक करण्यात आली होती.
Published : October 19, 2026 at 8:39 PM IST
नवी दिल्ली : कॉक्रोच जनता पार्टीचे (CJP) नेते आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांच्या न्यायालयीन कोठडीत दोन दिवसांची वाढ करण्यात आली आहे. सोमवारी (19 ऑक्टोबर) विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी (एसईएम) सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांच्या न्यायालयीन कोठडीत वाढ करण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, हे दोन्ही नेते 14 ऑक्टोबरपासून तुरुंगात आहेत. आज दिल्ली पोलिसांनी त्यांना एसईएम न्यायालयासमोर हजर केले आणि त्यांच्या पाच दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत वाढ करण्याची विनंती केली. न्यायालयानं त्यांच्या न्यायालयीन कोठडीत दोन दिवसांची वाढ करण्याचे आदेश दिले.
न्यायालयीन कोठडीत आणखी दोन दिवसांची वाढ : सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना परवानगीशिवाय दिल्लीतील जंतर-मंतर परिसरात प्रवेश केल्याप्रकरणी 13 ऑक्टोबर रोजी अटक करण्यात आली होती. यानंतर दोघांनाही पाच दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली होती. त्यानंतर आज (19 ऑक्टोबर) एसईएम न्यायालयात त्यांच्या सुटकेसाठी एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवरील सुनावणीवेळी एसईएम न्यायालयानं आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांच्या न्यायालयीन कोठडीत दोन दिवसांची वाढ केली आहे. दरम्यान, दिल्ली पोलिसांनी कॉक्रोच जनता पार्टीच्या 14 सदस्यांविरुद्ध दोन वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यात एफआयआर नोंदवला आहे. या प्रकरणी कॅनॉट प्लेस आणि पार्लमेंट स्ट्रीट पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे.
#WATCH | Delhi: Visuals from Mandir Marg Police Station from where CJP leaders Saurav Das and Ashutosh Ranka are being taken away back to judicial custody. As per their lawyer, their surety was turned down today after a reported 'mismatch' in documents. https://t.co/muktRB5n8w— ANI (@ANI) October 19, 2026
जंतर-मंतरवर केलं होतं आंदोलन : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 13 ऑक्टोबर 2026 रोजी हे कॉक्रोच जनता पार्टीचे सदस्य खासगी जागेतून प्रतिबंधित जंतर-मंतरवर पोहोचले आणि पोलिसांच्या कामात अडथळा आणला. दिल्ली पोलिसांनी सौरव दास, आशुतोष रांका आणि अजिंक्य शिंदे यांच्या विरोधात खबरदारीचा उपाय म्हणून कारवाई केली आहे. या तिघांनाही विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्यात आलं होतं. त्यानंतर सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना पाच दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली होती. तर शांतता राखण्यासाठी अजिंक्य शिंदे यांना 5 हजार रुपयांच्या सहा महिन्यांच्या जामिनावर सोडण्यात आलं होतं. दरम्यान, दिल्ली पोलिसांनी जंतर मंतरला अधिकृत आंदोलन स्थळांच्या यादीतून वगळलं आहे. याचा अर्थ असा होता की जंतर-मंतरवर कोणतंही आंदोलन होऊ शकत नाही. याच निर्णयाच्या निषेधार्थ कॉक्रोच जनता पार्टीच्या नेत्यांनी हे आंदोलन केलं होतं.