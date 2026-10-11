CJP Protest Delhi : सीजेपीच्या आंदोलनाची संयुक्त राष्ट्राने घेतली दखल, ताब्यात घेतलेल्या आंदोलकांना सोडण्याचे आवाहन
दिल्लीतील 'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या आंदोलनादरम्यान आंदोलकांना ताब्यात घेतल्याच्या प्रकरणावर संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार आयोजाने चिंता व्यक्त केली.
Published : October 11, 2026 at 6:53 AM IST
नवी दिल्ली : दिल्लीतील 'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या आंदोलनादरम्यान आंदोलकांना ताब्यात घेतल्याच्या प्रकरणावर संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार आयोजाने चिंता व्यक्त केली. शांततापूर्ण एकत्र येण्याच्या अधिकाराचा आदर करण्याचे आणि मनमानीपणे ताब्यात घेतलेल्यांना तत्काळ सोडण्याचे आवाहन भारतीय अधिकाऱ्यांना केले आहे. जंतर मंतरच्या दिशेने मोर्चा काढणाऱ्या हजारो आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते, परंतु, नंतर अनेकांना सोडून देण्यात आले.
संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार आयोगाचे प्रवक्ते थमिम अल-खैथान म्हणाले, "दिल्लीत आंदोलक, चळवळीचे नेते, नागरी समाजाचे सदस्य, वकील यांना मोठ्या प्रमाणावर ताब्यात घेतल्याच्या वृत्तांमुळे चिंतित आहोत. आम्ही अधिकाऱ्यांना शांततापूर्ण एकत्र येण्याच्या अधिकाराचा पूर्णपणे आदर करण्याचे आणि तो सुनिश्चित करण्याचे आवाहन करतो,"
शनिवारी दिल्लीत झालेल्या मोठ्या प्रमाणावरील निदर्शनांदरम्यान अनेक आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आले. याबाबत संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच, शांततापूर्णरित्या एकत्र जमण्याच्या अधिकाराचा आदर करण्याचे आवाहन भारतीय प्रशासनाला करत, मनमानीरित्या अटक करण्यात आलेल्यांची त्वरित सुटका करण्याची मागणीही या कार्यालयाने केली आहे. याबाबतचे वृत्त 'पीटीआय'ने दिले आहे.
जिनिव्हा येथील भारताच्या स्थायी मिशनने या चिंता फेटाळून लावल्या. अयोग्य तसेच देशाच्या अंतर्गत बाबींमधील अनावश्यक हस्तक्षेप असल्याचे म्हटले.
दिल्लीतील जंतर-मंतरच्या दिशेने निघालेल्या 'जेन झी' (Gen Z) नेतृत्वाखालील 'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या (CJP) नियोजित निदर्शनाला सुरक्षा दलांनी रोखले होते. याप्रकरणी शेकडो निदर्शकांना ताब्यात घेतले.
"शांततापूर्णरित्या एकत्र जमण्याच्या अधिकाराचा पूर्णपणे आदर केला जाईल आणि तो अमलात आणला जाईल, याची खात्री करावी असे आवाहन आम्ही संबंधित अधिकाऱ्यांना करत आहोत," असे निवेदनात म्हटले आहे. "शांततापूर्ण निदर्शनांवर लादले जाणारे निर्बंध हे गरज आणि प्रमाणबद्धता यांच्या कठोर निकषांवर खरे उतरणारे असायला हवेत," असे संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाच्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.