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संसद मोर्चात सहभागी होण्यासाठी सीजेपीकडून हेल्पलाइन क्रमांक जारी; सोनम वांगचुक यांचे उपोषण 17व्या दिवशीही सुरूच

दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे आंदोलन 25व्या दिवशीही सुरूच आहे. तर बेमुदत उपोषणामुळे सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांची खालावलेली प्रकृती चिंतेचा विषय ठरत आहे.

CJP issues helpline Number
संसद मोर्चात सहभागी होण्यासाठी सीजेपीकडून हेल्पलाइन जारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 15, 2026 at 9:16 AM IST

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नवी दिल्ली : परीक्षा प्रणालीत सुधारणा, पेपरफुटीच्या घटनांवर कठोर कारवाई आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीतील जंतर-मंतर इथं कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)चे आंदोलन आज बुधवारी (15 जुलै) सलग 26व्या दिवशीही सुरू आहे. या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी सुरू केलेलं बेमुदत उपोषणही आता 17व्या दिवशी पोहोचलं आहे.

दरम्यान, आंदोलनकर्त्यांनी 20 जुलै रोजी जंतर-मंतर ते संसद असा शांततापूर्ण मोर्चा काढण्याची तयारी वेगानं सुरू केली आहे. या मोर्चात सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या नागरिकांसाठी त्यांनी हेल्पलाइन क्रमांकही जाहीर केला आहे.

सोनम वांगचुक यांच्या प्रकृतीबाबत चिंता : या आंदोलनादरम्यान बेमुदत उपोषण करणारे सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या प्रकृतीबाबत कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)चे संस्थापक अभिजित दीपके यांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.

दीपकेंनी सांगितलं की, उपोषणाच्या 17व्या दिवशी वांगचुक यांची प्रकृती अधिक खालावत असून त्यांच्या शरीरातील स्नायू कमकुवत होऊ लागले आहेत. त्यामुळे त्यांना तीव्र वेदनांचाही सामना करावा लागत आहे.

मला उपोषण सोडण्यास सांगू नका- वांगचुक : दीपकेंनी पुढे सांगितलं की, आंदोलनाशी संबंधित अनेक कार्यकर्त्यांप्रमाणे त्यांनीही सोनम वांगचुक यांना उपोषण मागं घेण्याची विनंती केली होती. मात्र, वांगचुक यांनी शांतपणे, "मला उपोषण सोडण्यास सांगू नका. सरकारला विचारा, ते चर्चेसाठी पुढे का येत नाही?". त्यांच्या या भूमिकेतून सरकारनं आंदोलनकर्त्यांशी संवाद साधावा आणि शिक्षण व्यवस्थेत ठोस सुधारणा कराव्यात, अशी आंदोलनकर्त्यांची अपेक्षा स्पष्ट होत असल्याचं दीपकेंनी म्हटले.

दरम्यान, 20 जुलै रोजी जंतर-मंतर ते संसद असा शांततापूर्ण मोर्चा काढण्यात येणार असून त्याची तयारी वेगानं सुरू आहे. हा मोर्चा केवळ एका संघटनेचा कार्यक्रम नसून देशभरातील विद्यार्थी, युवक आणि शिक्षण व्यवस्थेत पारदर्शकता व सुधारणा व्हावी, अशी मागणी करणाऱ्या सर्व नागरिकांना सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न असल्याचंही दीपकेंनी सांगितलं.

संसद मोर्चाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचवणं आणि परीक्षा प्रणालीत व्यापक सुधारणा करण्याची मागणी अधिक प्रभावीपणे मांडणं, हा या मोर्चाचा मुख्य उद्देश असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

20 जुलैच्या संसद मोर्चासाठी हेल्पलाइन नंबर जारी : 20 जुलै रोजी काढण्यात येणाऱ्या संसद मोर्चाची तयारी वेगानं सुरू आहे. या मोर्चात सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या नागरिकांसाठी सीजेपीने 7011670115 हा हेल्पलाइन क्रमांक जाहीर केला आहे.

सीजेपीचे संस्थापक अभिजित दीपके यांनी सांगितलं की, 20 जुलैच्या मोर्चात सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या नागरिकांनी या क्रमांकावर मिस्ड कॉल देऊन आपली नोंदणी करावी. देशभरातून किती विद्यार्थी, युवक आणि नागरिक आंदोलनाच्या समर्थनार्थ दिल्लीत येणार आहेत, याचा अंदाज घेण्यासाठी ही व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसेच मोर्चाच्या नियोजन आणि व्यवस्थापनासाठीही यामुळे मदत होणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

दीपकेंनी हे आंदोलन केवळ काही विद्यार्थ्यांचे नसून संपूर्ण देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेशी संबंधित असल्याचं नमूद केलं. अधिकाधिक नागरिकांनी या अभियानात सहभागी होऊन २० जुलैच्या संसद मोर्चात उपस्थित राहावं, असं आवाहन त्यांनी केलं. मोठ्या संख्येनं विद्यार्थी आणि युवकांनी लोकशाही मार्गानं आपला आवाज संसदेत पोहोचविल्यास शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणांच्या मागणीला अधिक बळ मिळेल, असंही त्यांनी सांगितलं.

भारतीय किसान युनियनचा पाठिंबा : दरम्यान, जंतर-मंतरवरील या विद्यार्थी आंदोलनाला मंगळवारी भारतीय किसान युनियन (BKU)चा पाठिंबा मिळाला. बीकेयूचे राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने आंदोलनस्थळी भेट देत सीजेपीशी एकजूट व्यक्त केली.

या प्रतिनिधीमंडळाने 20 जुलै रोजी होणाऱ्या संसद मोर्चात देशभरातील शेतकरी आणि नागरिकांनी सहभागी व्हावं, असं आवाहन केलं. तसेच, विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे सरकारनं गांभीर्याने लक्ष दिलं नाही, तर 'भारत बचाओ मोर्चा'च्या बॅनरखाली २१ जुलै रोजी देशभरातील शेतकरी संसदेकडे मोर्चा काढतील, असा इशाराही देण्यात आला. विद्यार्थ्यांच्या मागण्या सरकारने गांभीर्यानं ऐकून शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणा करण्यासाठी ठोस पावलं उचलावीत, अशी मागणीही या वेळी करण्यात आली.

TAGGED:

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