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माफिक हत्या प्रकरणातील आरोपींना अटक करण्यासाठी सीजेपीकडून बंगाल सरकारला 10 दिवसांची मुदत!

सीजेपीकडून 'शाळा सुधारा' या नावानं एका मोठ्या राज्यव्यापी मोहिमेची घोषणा करण्यात आली.

CJP Grants Bengal Govt Another 10 Days To Arrest Mafik Murder Accused
माफिक हत्या प्रकरणातील आरोपींना अटक करण्यासाठी सीजेपीकडून बंगाल सरकारला 10 दिवसांची मुदत! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 28, 2026 at 7:07 PM IST

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कोलकाता : पश्चिम बंगालमधील कॉक्रोच जनता पार्टीच्या (सीजेपी) कार्यकर्त्याच्या वडिलांचा मारहाणीत मृत्यू झाला होता. या प्रकरणातील आरोपींना अटक करण्यासाठी सीजेपीनं पश्चिम बंगाल सरकारला 10 दिवसांची मुदत दिली होती. यानंतर, सीजेपीनं आणखी 10 दिवसांची मुदत दिली आहे. यानंतर मोठं आंदोलन करण्याचा इशारा देखील सीजेपीकडून देण्यात आला आहे.

कधी घडली होती घटना? : शेख अब्दुल हाफिज हा सीजेपीचा कार्यकर्ता आहे. त्याचे वडील शेख मोहम्मद माफिक यांच्यावर हल्ला झाला होता. या हल्ल्यात त्यांचा मृत्यू झाला होता. ही घटना तेव्हा घडली, जेव्हा शेख अब्दुल हाफिज हा दिल्लीतील जंतर-मंतर येथील आंदोलनात सामील झाला आणि नंतर त्यानं बांकुराच्या दुर्गम गावांमध्ये 'शाळा सुधारा' अशी मागणी करत घोषणाबाजी केली. परिणामी, पश्चिम बंगालच्या सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित असल्याचा आरोप असलेल्या समाजकंटकांच्या एका गटानं त्याच्या वडिलांना मारहाण करून हत्या केली.

आणखी 10 दिवसांची मुदत : यापूर्वी सीजेपीनं बांकुरा जिल्हा पोलीस प्रशासनाला शेख मोहम्मद माफिक यांची हत्या घडल्यानंतर तत्काळ तपास करण्यासाठी 10 दिवसांची मुदत दिली होती. तसंच मृत शेख मोहम्मद माफिक यांचं नाव एका शाळेला देण्याची मागणी सीजेपीनं केली होती. दरम्यान, या प्रकरणात अनेक जणांना अटक करण्यात आली असली तरी, बरेच जण अद्याप फरार असल्याचं वृत्त आहे. तसंच शाळेला अद्याप शेख मोहम्मद माफिक यांचं नाव देण्यात आलेलं नाही. त्यामुळं शुक्रवारी आधीची 10 दिवसांची मुदत संपत असल्यानं सीजेपीनं हाफिज यांच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळावा, यासाठी आणखी 10 दिवसांची मुदत सरकारला दिली आहे.

राज्यव्यापी मोहिमेची घोषणा : सीजेपी नेते प्रेम आकाश गोलू यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की, "जर या वेळेत सर्व आरोपींना अटक झाली नाही आणि शाळेला माफिक यांचं नाव दिलं नाही, तर सीजेपी मोठं आंदोलन सुरू करेल." दरम्यान, यावेळी पत्रकार परिषदेत आकाश, शेख मारूफ, सौरव, शेख शिराज, शेख अब्दुल हाफिज, प्रेम आकाश गोलू आणि देबदीप्या गांगुली उपस्थित होते. त्यांनी 'शाळा सुधारा' या नावानं एका मोठ्या राज्यव्यापी मोहिमेची घोषणाही केली.

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TAGGED:

कॉक्रोच जनता पार्टी
पश्चिम बंगाल
शेख मोहम्मद माफिक
राज्यव्यापी मोहिमेची घोषणा
COCKROACH JANATA PARTY

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