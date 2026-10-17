अभिजीत दिपके यांना अटींच्या अधीन राहून जामीन मंजूर!
CJP चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांना काही अटींच्या अधीन राहून जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.
Published : October 17, 2026 at 4:51 PM IST
नवी दिल्ली - CJP चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांना काही अटींच्या अधीन राहून जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. शांतता राखण्याबाबतच्या बंधपत्रावर (पीस बाँड) स्वाक्षरी केल्यानंतर त्यांची सुटका केली, अशी माहिती दिल्ली पोलिसांनी दिली.
दिल्लीतील 'लेहरा दो तिरंगा' रॅलीच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतलेले 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांना शनिवारी दुपारी मंदिर मार्ग पोलीस ठाण्यातील विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांसमोर (SEM) हजर केलं होतं, असं त्यांच्या कायदेशीर सल्लागारांनी सांगितलं.
Abhijeet Dipke released. @Cockroachisback— Ratna Singh (@whattalawyer) October 17, 2026
'कॉकरोच जनता पार्टी'चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांना दिल्लीत काही अटींच्या अधीन राहून जामीन मंजूर करण्यात आला आहे, अशी माहिती दिल्ली पोलिसांनी शनिवारी दिली. दिल्ली पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, शांतता राखण्याबाबतच्या बंधपत्रावर (पीस बाँड) स्वाक्षरी केल्यानंतर दिपके यांची सुटका केली.
मूलभूत अधिकारांचे गंभीर उल्लंघन - 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) च्या कायदेशीर बाबींच्या प्रमुख रत्ना सिंग यांनी शनिवारी पक्षाचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांच्या अटकेच्या कायदेशीर वैधतेला आव्हान दिले. त्यांनी 'स्पेशल एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट' (SEM) न्यायालयाकडे अभिजीत दिपके यांची त्वरित सुटका करण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली असून, या अटकेदरम्यान मूलभूत अधिकारांचे गंभीर उल्लंघन झाले असल्याचा आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केले गेले नसल्याचा आरोप केला आहे.
#WATCH | Delhi: CJP founder Abhijeet Dipke arrives at the residence of NCP-SCP spokesperson Anish Gawande Dipke was released from Mandir Marg Police Station after he was granted bail https://t.co/HsGXDWRYhw— ANI (@ANI) October 17, 2026
'एक्स' (X) वरील एका पोस्टमध्ये, सिंग यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, नागरिकांना शांततापूर्ण राष्ट्रीय निदर्शनांमध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन करणे हा गुन्हा कसा ठरू शकतो?
अटक बेकायदेशीर होती - "एसईएम (SEM) न्यायालयाने अभिजित दिपके यांची सुटका केली पाहिजे, कारण त्यांची अटक बेकायदेशीर आहे. त्यांनी केवळ लोकांना तिरंगा फडकवण्याचे आवाहन केले होते. मग केवळ एवढ्या गोष्टीसाठी तो गुन्हा कसा असू शकतो?" असे सिंग यांनी लिहिले.
How it feels walking out of jail after 24 hours with no wifi and phone https://t.co/QrnvYmiMJc— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 17, 2026
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