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'अभिजीत दिपकेच्या वडिलांना 60 हजार पगार, मग अमेरिकेतला शिक्षणाचा खर्च कसा केला?'; चौकशीची मागणी

माहिती अधिकार कार्यकर्ते अमित तिवारी यांनी 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांचे वडील भगवानराव दिपके यांच्या आर्थिक व्यवहारांची अधिकृत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

Abhijeet Dipke US education funding
संवाद साधताना 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे संस्थापक अभिजीत दिपके (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 2, 2026 at 10:23 AM IST

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Updated : August 2, 2026 at 10:42 AM IST

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सुरत (गुजरात) - नीट पेपरफुटी प्रकरणानंतर 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे (CJP) संस्थापक अभिजीत दिपके चर्चेत आले आहेत. दिल्लीतील जंतर मंतरवर जवळपास 36 दिवस आंदोलन केल्यानंतर त्यांच्या मागण्या केंद्र सरकारने मान्य केल्या आहेत. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा झाल्यानंतर सीजेपीने आंदोलन मागे घेण्याचे घोषणा केली. सुरुवातीला कमी लोकांचा पाठिंबा असलेलं हे आंदोलन हळूहळू वाढू लागलं होतं. तेव्हापासून अभिजीत दिपके या नावाची क्रेझ देशभरात सुरु झाली. अशातच आता एका नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.

अभिजीत दिपकेंच्या शिक्षणाचा खर्च - सुरत येथील माहिती अधिकार (RTI) कार्यकर्ते अमित तिवारी यांनी 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे (CJP) संस्थापक अभिजीत दिपके यांचे वडील भगवानराव दिपके यांच्या आर्थिक व्यवहारांची अधिकृत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. एका कनिष्ठ अभियंत्याच्या (JE) पगारातून अमेरिकेतील मुलाच्या उच्च शिक्षणाचा खर्च कसा काय होऊ शकला, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. 'एएनआय'शी (ANI) बोलताना तिवारी यांनी सांगितले की, त्यांनी तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी तक्रारी दाखल केल्या आहेत.

तीन ठिकाणी तक्रार दाखल - "मी तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी तक्रार दाखल केली आहे. मी ECI (भारतीय निवडणूक आयोग) कडे CJP विरोधात तक्रार केली आहे. कपिल सिबल यांच्या 1 कोटी रुपयांच्या निधीबाबत मी CBIC (केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळ) कडे तक्रार केली आहे. तसेच, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातील (MIDC) कनिष्ठ अभियंता असलेल्या भगवानराव दिपके यांच्या आर्थिक मालमत्तेची चौकशी करण्याची मागणी करणारी तक्रार महाराष्ट्र सरकारकडे सादर केली आहे," असं माहिती अधिकार कार्यकर्ते अमित तिवारी म्हणाले.

शिक्षणाच्या खर्चावर सवाल - "भगवानराव दिपके हे एमआयडीसी (MIDC) मध्ये कनिष्ठ अभियंता होते, याबद्दल मी महाराष्ट्र सरकारकडे तक्रारही केली आहे. त्यामुळे, जर त्यांना 60 हजार ते 65 हजार रुपये पगार मिळत होता, तर ते आपल्या मुलांच्या अमेरिकेतील शिक्षणाचा खर्च कसा करू शकले?" असा सवालही त्यांनी विचारला.

कठोर कारवाई केली जावी - "या प्रकरणाची चौकशी व्हावी आणि जर हे बेहिशोबी मालमत्तेचे प्रकरण असेल, तर कठोर कारवाई केली जावी, अशी तक्रार आम्ही महाराष्ट्र सरकारकडे केली आहे," असे तिवारी यांनी पुढे सांगितले.

निवडणूक आयोगाकडं तक्रार - "CJP विरुद्धच्या तक्रारीबाबत सांगायचे तर, जर ते एखाद्या राजकीय पक्षाप्रमाणे वागत असतील आणि देणग्या स्वीकारत असूनही त्यांची नोंदणी झालेली नसेल, तर त्यांना 'लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951' च्या कलम 29A अंतर्गत नोंदणी करणे अनिवार्य ठरेल. नोंदणीकृत नसतानाही 1 कोटी रुपयांचा निधी स्वीकारल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी आम्ही केली आहे," असे ते म्हणाले.

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Last Updated : August 2, 2026 at 10:42 AM IST

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