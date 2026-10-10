अभिजीत दिपके यांना दिल्ली पोलिसांनी घेतलं ताब्यात; विमानातील ड्राम्याचा पाहा व्हिडिओ
अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांना दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे.
Published : October 10, 2026 at 11:14 AM IST
नवी दिल्ली - 'सीजेपी'चे अध्यक्ष अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांना दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. हे सर्व दिल्ली विमानतळावर दाखल झाले होते. त्यावेळी दिल्ली पोलिसांचे पथक विमानात दाखल झाले व त्यानंतर या तिघांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे.
अभिजीत दिपके पोलिसांच्या ताब्यात - 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे (CJP) संस्थापक अभिजीत दिपके आणि त्यांचे सहकारी कार्यकर्ते सौरव दास व आशुतोष रांका हे दिल्लीत उतरताच त्यांना ताब्यात घेण्यासाठी दिल्ली पोलिसांचे पथक विमानात दाखल झाले. हे विमान सकाळी 10:20 च्या सुमारास आयजीआय (IGI) विमानतळावर उतरले. दिपके आणि त्यांच्या टीमला ताब्यात घेण्यासाठी पोलीस अधिकारी विमानाबाहेरच वाट पाहत होते.
#UPDATE | Cockroach Janta Party (CJP) Founder Abhijeet Dipke has been detained by the Police at Delhi Airport.— ANI (@ANI) October 10, 2026
विमानात नेमकं काय घडलं? - व्हिडिओमध्ये महिला पोलीस अधिकारी दिपके यांना सहकार्य करण्याची विनंती करताना दिसत आहेत. "मी इथे अटक करून घेण्यासाठीच आलो आहे. मला अटक करा. मला तुमची भीती वाटत नाही," असे दिपके दिल्ली पोलिसांच्या अधिकाऱ्यांना सांगताना दिसत आहेत. सीजेपीने याबाबतचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेयर केला आहे.
"ही अटक नाही. कृपया सहकार्य करा," असे दिल्ली पोलिसांचे कर्मचारी त्यांना सांगत होते.
मोठी सुरक्षा तैनात - अभिजीत दिपके यांना ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांना समजून सांगण्याचा प्रयत्न दिल्ली पोलिसांनी केला. मात्र, दिपके हे आंदोलनावर ठाम होते. त्यामुळे त्यांना ताब्यातून घेत पोलीस विमानतळाबाहेर पडले. या तिघांना कोणत्या ठिकाणी नेण्यात आलं आहे याबाबतची माहिती समोर आली नाही.
दिल्लीत येण्याआधी अभिजीत दिपके यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर निशाणा साधला होता.
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