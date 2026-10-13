सौरव दास, अजिंक्य शिंदे आणि आशुतोष रांकांना दिल्ली पोलिसांनी पुन्हा घेतलं ताब्यात, जंतर मंतरवर केला प्रवेश
दिल्ली पोलिसांनी कॉकरोच जनता पार्टीचे नेते सौरव दास, अजिंक्य शिंदे आणि आशुतोष रांका यांना पुन्हा ताब्यात घेतलं आहे.
Published : October 13, 2026 at 10:19 AM IST
नवी दिल्ली - दिल्ली पोलिसांनी पुन्हा एकदा सर्वात मोठी कारवाई केली आहे. दिल्ली पोलिसांनी कॉकरोच जनता पार्टीचे नेते सौरव दास, अजिंक्य शिंदे आणि आशुतोष रांका यांना पुन्हा ताब्यात घेतलं आहे. हे तिघेही काही मित्रांबरोबर जंतर मंतरवर आले होते. त्यावेळी पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतलं.
गृह मंत्रालयाने जंतर मंतर परिसरात जाण्यापासून मज्जाव केलेला असताना आणि या परिसरात जमावबंदी लागू झालेली असतानाही हे तिघे घटनास्थळी आले होते. त्यामुळे पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले आहे.
Ashutosh Ranka waiving the Tiranga at Jantar Mantar 🇮🇳 🫡 https://t.co/94Z8QDpPzY— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 13, 2026
दास, रांका यांना घेतलं ताब्यात - जंतर-मंतर परिसरातील बंदी झुगारून आत जाण्याचा प्रयत्न करताना दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतले असले, तरीही CJP च्या कार्यकर्त्यांनी आपला विजय झाल्याचा दावा केला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी पुन्हा एकदा लावून धरली आहे.
जंतर मंतरमध्ये केला प्रवेश - 'X' वरील एका पोस्टमध्ये CJP चे सौरव दास म्हणाले, "आम्ही जंतर मंतर पुन्हा ताब्यात घेतले आहे. आम्ही जंतर मंतरमध्ये प्रवेश केला आणि आम्हाला ताब्यात घेतले जात आहे. पण, ही आपल्या सर्व तरुण पिढीसाठी एक संदेशवजा बाब आहे. आपण हे करू शकतो!"
Not trying, we entered Jantar Mantar 😎 https://t.co/ppF7vKT6Pj— Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) October 13, 2026
आशुतोष रांका यांची पोस्ट - आशुतोष रांका यांनी "जंतर मंतरचा अभेद्य बुरूज भेदला गेला आहे," अशी पोस्ट केली; तर अभिजीत दिपके यांनी रांका यांचा त्या ठिकाणी तिरंगा फडकवतानाचा फोटो पोस्ट केला. जंतर मंतर हे निदर्शनांचे ठिकाण म्हणून असलेली अधिकृत मान्यता रद्द करण्यात आली असतानाही, तेथील सुरक्षा घेरा तोडून आत शिरण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे दिल्ली पोलिसांनी यापूर्वी रांका, दास आणि अजिंक्य शिंदे यांना ताब्यात घेतले होते.
JANTAR MANTAR HAS BEEN RECLAIMED! WE HAVE ENTERED JANTAR MANTAR AND NOW WE ARE BEING DETAINED! But this is a message to all of us young gen! We can do it! Gyanu, you’re done bro! @Cockroachisback https://t.co/swDB6K8kW5— Saurav Das (@SauravDassss) October 13, 2026
हेही वाचा -