धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर अभिजीत दीपकेंची पहिली प्रतिक्रिया, पंतप्रधान-गृहमंत्र्यांसह दिल्ली पोलिसांवर हल्लाबोल, काय म्हटलं?
केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी अखेर नीट पेपर फुटीप्रकरणी राजीनामा दिला आहे. त्यानंतर सीजेपीप्रमुख अभिजीत दीपके यांनी दिल्ली पोलिसांसह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्यावर हल्लाबोल केला.
Published : July 25, 2026 at 3:55 PM IST
नवी दिल्ली : केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी अखेर आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर जंतर-मंतरवर मोठा जल्लोष केला जात आहे. नीट पेपरफुटीनंतर कॉक्रोच जनता पार्टी अर्थात सीजेपीकडून गेल्या अनेक दिवसांपासून आंदोलन करण्यात येत होतं. शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्यासह आणखी काही प्रमुख मागण्यांसाठी सीजेपी संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दीपके यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन करण्यात येत होतं. कॉक्रोच जनता पार्टीच्या या आंदोलनाला देशातील असंख्य विद्यार्थ्यांचा पाठींबा मिळाला होता. आंदोलकांवर दिल्ली पोलिसांनी लाठीचार्ज केला. मात्र ही तरुणाई डगमगली नाही. तरुणाईच्या या आंदोलनाला देशभरातून समर्थन मिळत होतं. त्यामुळे या आंदोलनाची ताकद वाढली होती. त्यामुळे अखेर मोदी सरकारला या आंदोलकांसमोर गुडघे टेकावे लागले आहेत. मात्र त्यानंतरही सीजेपीचं हे आंदोलन सुरुच राहणार आहे. अभिजीत दीपके यांनी शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यानंतर नक्की काय प्रतिक्रिया दिलीय? हे जाणून घेऊयात.
अभिजीत दीपके यांनी मुख्य मागण्यांपैकी 1 मागणी मान्य झाल्यानंतर आंदोलकांसह संवाद साधला. आपल्याला इथून हलायचं नाहीय. शांततापूर्वक होत असलेलं आंदोलन हीच आपली ताकद आहे. शांततेने आपल्याला इथे बसून राहायचं आहे, असं आवाहन दीपके यांनी आंदोलकांना केलं. तसेच दीपके यांनी दिल्ली पोलिसांसह, आरएसएस, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर टीकेची तोफ डागली.
सीजेपी प्रमुखांची पहिली प्रतिक्रिया : We Have Done It (आपण करुन दाखवलंय). "हे काय म्हणायचे? या सरकारमध्ये राजीनामे होत नाहीत", असं म्हणत दीपकेंनी आंदोलकांसह धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या आनंद साजरा केला.
दिल्ली पोलीस आयुक्तांना लाज वाटली पाहिजे : "आंदोलनात खंड पाडण्यासाठी पोलीस आणि भाजपच्या गुंडामध्ये ताळमेल सुरु आहे. दिल्ली पोलिसांना लाज वाटली पाहिजे. त्यांनी 20 जुलैला मुलांना (आंदोलक) रक्तबंबाळ केलं, त्यानेही तुमचं मन भरलं नाही. तुम्हाला आज पुन्हा मुलांचा जीव घ्यायचा आहे का?" असा संतप्त सवाल अभिजीत दीपके यांनी उपस्थित केला. तसेच दिल्ली पोलीस आयुक्तांना लाज वाटली पाहिजे, अशा शब्दात दीपकेंनी सुनावलं.
चड्डीवाल्यांना घाबरायचंय नाहीय : दिल्ली पोलिसांना सुनावल्यानंतर अभिजीत दीपके यांनी आंदोलकांना जागेवर बसवण्याची विनंती केली. तसेच चड्डीवाल्यांना घाबरायचं नाय असं आंदोलकांना उद्देशून म्हटलं.
शांत राहणं हीच आपली ताकद : "सर्वांनी कृपया खाली बसा. 500 रुपयांमध्ये विकलेले गेलेले चड्डीवाले गुंड येतील. त्यांना घाबरायचं नाहीय. या चड्डीवाल्यांना घाबरायचं नाहीय. आपण इथेच शांततापूर्वक बसायचं आहे. आपण आपल्या बाजूने कोणतही चुकीचं पाउल उचलणार नाही. कायदा-सुव्यवस्था धोक्यात येईल, आपण अशी कोणतीच कृती करणार नाही. आपण शांत राहणं हीच आपली ताकद आहे. आपण असंच शांतीने इथे बसून राहू. बघुयात काय करतात हे, असं म्हणत दीपकेंनी आंदोलकांना शांत राहण्याचं आवाहन केलं.
"नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह हे पोलिसांमार्फत काम चालवायचे. मात्र आता यांनी आरएसएसचे गुंडही पाठवले. त्यामुळे पोलीस आणि आरएसएसच्या गुंडांनी यावं. मात्र हे आंदोलन संपणार नाही", असं म्हणत दीपके यांनी मोदी-शहांवर हल्लाबोल करत आरएसएस आणि पोलिसांनाही सुनावलं.
हेही वाचा -