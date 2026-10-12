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सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे सर्वांसाठी खुले, सरन्यायाधीश सूर्यकांत स्पष्टच बोलले

सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे सर्वांसाठी खुले असल्याचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सांगितले.

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By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 12, 2026 at 10:46 AM IST

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नवी दिल्ली - इंडिया आघाडीचे शिष्टमंडळ सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांना भेटणार होते. मात्र, सरन्यायाधीशांनी भेटीस नकार दिला. यावर खुद्द सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी प्रतिक्रिया दिली.

सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे सर्वांसाठी खुले असल्याचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सांगितले. सर्वसामान्य नागरिक असो किंवा कोणताही लोकप्रतिनिधी, सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे हे खुलेच असल्याचे त्यांनी सांगितले.

TAGGED:

सरन्यायाधीश सूर्यकांत
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