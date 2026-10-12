सरन्यायाधीशांनी 'इंडिया' आघाडीच्या शिष्टमंडळाला भेट नाकारली, म्हणाले, 'उपस्थित मुद्दे आधीच न्यायालयीन विचाराधीन'
भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील 'इंडिया' (INDIA) आघाडीने मागितलेली भेट नाकारली आहे.
Published : October 12, 2026 at 8:25 AM IST
नवी दिल्ली : भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील 'इंडिया' (INDIA) आघाडीने मागितलेली भेट नाकारली असून, त्यांना त्याऐवजी न्यायालयात दाद मागण्यास सांगितले आहे.
निवडणुकीतील गैरप्रकारांचा आरोप करणारे निवेदन सादर करण्यासाठी विरोधी पक्षांच्या आघाडीने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत मोर्चा काढण्याची घोषणा केली होती. या घडामोडींशी संबंधित सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरन्यायाधीशांनी आपल्या उत्तरात नमूद केले की, उपस्थित केलेले मुद्दे आधीच न्यायालयीन विचाराधीन आहेत.
सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या शिष्टमंडळाला अशा प्रकारे प्रशासकीय पातळीवर भेटण्याचा न्यायालयाला अधिकार नाही. न्यायालयाचे कार्य हे याचिकांवर सुनावणी करणे आणि निकाल देणे हेच आहे. सर्वोच्च न्यायालय ही सर्वोच्च न्यायसंस्था म्हणून सर्वांसाठी 24 तास खुली आहे. प्रत्येक नागरिकाच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करण्यास ती कटिबद्ध आहे, असेही त्यांनी नमूद केल्याचे समजते.
तसेच, विरोधी पक्षाला असेही कळवण्यात आले की, विरोधी पक्षाच्या कोणत्याही सदस्याने दाखल केलेल्या याचिकेवर, सर्वोच्च न्यायालयात पुढील आठवड्यात सुनावणीसाठी आधीच सूचीबद्ध असलेल्या 'एसआयआर' (SIR) प्रक्रियेबाबतच्या तत्सम प्रकरणांसोबतच सुनावणी घेतली जाऊ शकते.