कार्यकाळाच्या शेवटच्या दिवशी कॉलेजियमवर सरन्यायाधीश बी. गवई काय म्हणाले? जाणून घ्या, सविस्तर
सरन्यायाधीश बी. गवई यांनी कॉलेजियममधून न्यायाधीश निवडीच्या प्रक्रियेवर मत व्यक्त केलं. ते कार्यकाळाच्या शेवटच्या दिवशी माध्यमांशी बोलत होते.
By Sumit Saxena
Published : November 23, 2025 at 10:10 PM IST
नवी दिल्ली- देशाचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी कार्यकाळाच्या शेवटच्या दिवशी रविवारी विविध विषयावर मत व्यक्त केलं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियममध्ये न्यायाधीश विपुल पंचोली यांना सर्वोच्च न्यायालयात बढती देण्याच्या प्रस्तावावर न्यायाधीश बी. व्ही. नागररत्ना यांनी असहमती दर्शविली होती. त्यावरही सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी प्रथमच भाष्य केलं.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमनं या वर्षी ऑगस्टमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि पाटणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश विपुल एम. पंचोली यांची सर्वोच्च न्यायालयात बढती देण्याची शिफारस केली होती. न्यायाधीश नागरत्न यांनी न्यायाधीश पंचोली यांच्या नियुक्तीला विरोध दर्शवला होता. त्यांची नियुक्ती केवळ न्याय प्रशासनासाठी हानिकारक नाही तर कॉलेजियम प्रणालीची विश्वासार्हतादेखील धोक्यात आणेल, असे न्यायाधीश नागरत्ना यांनी म्हटलं होतं.
ईटीव्ही भारतच्या प्रतिनिधीनं न्यायाधीशांच्या नियुक्तीबद्दल विचारले असता, कॉलेजियमचा निर्णय अंतिम असल्याचं सरन्यायाधीश बी. गवई यांनी म्हटलं. जर सरकारचा (कॉलेजियममध्ये) समावेश असेल तर चांगले न्यायाधीश शोधणं कठीण होईल का? यावर गवई म्हणाले, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाला त्यांच्यासमोर उपस्थित राहणाऱ्या वकिलांची चांगली माहिती असते. तसेच त्यांना जिल्हा न्यायव्यवस्थेतून येणाऱ्या न्यायाधीशांचंही चांगले ज्ञान असते.
न्यायाधीश गवई म्हणाले, जेव्हा आम्ही येथे प्रॅक्टिस करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकिलांची नावे शिफारस केली तेव्हा आम्ही ती नावे संबंधित उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना आणि मुख्य न्यायाधीशांना आणि कॉलेजियम सदस्यांना शिफारस केली. ते त्या न्यायाधीशांसमोर हजर राहिले. कॉलेजियम त्यांच्या कामगिरीवर समाधानी झाल्यानंतरच त्यांच्या नावांची शिफारस करण्यात आली.
कोणतीही व्यवस्था निर्दोष नाही- ईटीव्ही भारतच्या प्रतिनिधीनं विचारले, फक्त कॉलेजियम चांगले न्यायाधीश शोधू शकते का, तेव्हा न्यायाधीश गवई यांनी उत्तर दिले, कोणतीही व्यवस्था निर्दोष नाही. परंतु मला वाटते की या प्रकरणात, कार्यकारी मंडळापेक्षा उच्च न्यायालयाचे कॉलेजियम आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे कॉलेजियम न्यायाधीशांची निवड करण्यासाठी अधिक योग्य आहेत. वकील हे पंतप्रधान किंवा कायदामंत्र्यांसमोर युक्तिवाद करत नाहीत. मग तुम्ही उमेदवाराच्या कामगिरीचे मूल्यांकन कसे निश्चित कराल?
एक किंवा दोन वगळता सर्व नावे सरकारकडून मंजूर- ईटीव्ही भारतच्या प्रतिनिधीनं विचारलं की, कॉलेजियमने शिफारस केलेल्या ९३ नावांपैकी सरकारने किती न्यायाधीशांची नियुक्ती केली आहे. न्यायाधीश गवई म्हणाले, मला वाटतं की सरकारनं माझ्या कार्यकाळात एक किंवा दोन वगळता सर्व नावे मंजूर केली. माझ्या कार्यकाळात, उच्च न्यायालयांमध्ये १०७ न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली. यात गेल्या एक-दोन वर्षांपासून रखडलेल्या न्यायाधीशांचा समावेश आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयात २४, मुंबई उच्च न्यायालयात १४ आणि त्यानंतर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात सुमारे १२ न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली.
सरळ सूत्र स्वीकारू शकत नाही- सर्वोच्च न्यायालयानं राज्यपालांना विधेयकावर निर्णय घेण्यासाठी योग्य वेळ निर्धारित केली नाही. या निकालावर न्यायाधीश गवई म्हणाले, जर प्रत्येक विधेयक एका महिन्याच्या आत मंजूर झाले नाही, तर ते मंजूर झाले आहे असे मानले जाईल असं तुम्ही एक सरळ सूत्र स्वीकारू शकत नाही. ते राज्यपालांना संविधानानं दिलेल्या अधिकारांवर अतिक्रमण होईल.
- न्यायपालिका आणि सरकारमध्ये मैत्रीपूर्ण संघर्ष असावा, असे तुमच्या पूर्वसुरींनी (माजी सरन्यायाधीशांनी) वर्णन केलेली आदर्श परिस्थिती आहे. यावर न्यायाधीश गवई म्हणाले, मला वाटत नाही की, संघर्ष आवश्यक आहे. अधूनमधून संघर्ष होईल. परंतु, सतत संघर्ष होईल, असे मला वाटत नाही.