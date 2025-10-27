सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी उत्तराधिकारी म्हणून न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांची केली शिफारस!
सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी त्यांचे उत्तराधिकारी म्हणून न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांची शिफारस केली आहे.
Published : October 27, 2025 at 3:25 PM IST
नवी दिल्ली : २३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी विद्यमान सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा कार्यकाळ संपुष्टात येत आहेत. यानंतर पुढील सरन्यायाधीश कोण? याबाबत चर्चा सुरू आहे. मात्र, सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी त्यांचे उत्तराधिकारी म्हणून न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांची शिफारस केली आहे. यामुळं भारताचे पुढील सरन्यायाधीश नियुक्त करण्याची प्रक्रिया औपचारिकपणे सुरू झाली आहे. केंद्र सरकारकडून अधिसूचना निघाल्यानंतर २३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सरन्यायाधीश भूषण गवई आपले पद सोडतील.
भारताचे ५३ वे सरन्यायाधीश म्हणून पदाभार स्वीकारतील : केंद्रीय विधी आणि न्याय मंत्रालयानं अलीकडेच सरन्यायाधीश भूषण गवई यांना पत्र लिहून प्रस्थापित प्रक्रियेनुसार पुढील सरन्यायाधीशांसाठी त्यांची शिफारस मागितली होती. दरम्यान, भारताच्या सरन्यायाधीशांची नियुक्ती मेमोरँडम ऑफ प्रोसिजर (एमओपी) चे पालन करून नियुक्ती प्रक्रिया केली जाते. एमओपीमध्ये सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या नियुक्ती, बदली आणि पदोन्नतीची रूपरेषा आहे. मेमोरँडम ऑफ प्रोसिजरनुसार, सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीशाची शिफारस पुढील सरन्यायाधीश म्हणून केली जाते. या परंपरेला अनुसरून, सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांची सरन्यायाधीश पदासाठी शिफारस केली आहे. राष्ट्रपतींच्या औपचारिक नियुक्तीनंतर, न्यायमूर्ती सूर्यकांत २४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी भारताचे ५३ वे सरन्यायाधीश म्हणून पदाभार स्वीकारतील. तसंच ९ फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत जवळपास १५ महिने त्यांचा कार्यकाळ राहील.
सर्वोच्च न्यायालयात काम करण्याचा प्रदीर्घ अनुभव : १० फेब्रुवारी १९६२ रोजी जन्मलेले न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांची न्यायिक आणि कायदेशीर कारकीर्द शानदार राहिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नती होण्यापूर्वी त्यांनी हरियाणाचे महाधिवक्ता म्हणून काम पाहिलं आहे. सध्या न्यायमूर्ती सूर्यकांत अनेक महत्त्वाची संस्थात्मक पदे भूषवतात. ते रांची येथील राष्ट्रीय कायदेशीर अभ्यास आणि संशोधन विद्यापीठाचे कुलपती आणि राष्ट्रीय कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाचे पदसिद्ध कार्यकारी अध्यक्ष आहेत. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्याकडे देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात काम करण्याचा प्रदीर्घ अनुभव आहे.
महत्त्वाच्या विषयांवर न्यायदान : कलम ३७० रद्द करणे, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, लोकशाही, भ्रष्टाचार, पर्यावरण अशा महत्त्वाच्या विषयांवर न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी न्यायदान केलं आहे. तसंच निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता अधोरेखित करणाऱ्या आदेशात, त्यांनी बिहारमध्ये विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) नंतर यादीतून वगळलेल्या ६.५ दशलक्ष नावांची माहिती सार्वजनिक करण्यास निवडणूक आयोगाला प्रवृत्त केलं होतं. याशिवाय,सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनसह बार असोसिएशनमधील एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याचे निर्देश देण्याचे श्रेय देखील न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांना जातं.
हेही वाचा :