CEC नियुक्तीविषयक कायद्यावरील निकालाचा पुनर्विचार करण्याच्या अर्जावर सुनावणी घेण्यास सरन्यायाधीशांनी दर्शवली सहमती
सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची व न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठासमोर ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी हा अर्ज सादर केला आहे.
By Sumit Saxena
Published : October 7, 2026 at 3:27 PM IST
नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) कायद्याशी संबंधित खटल्यातील विभाजित निकालाचा (Split Verdict) निर्णय मागे घेण्याची मागणी करणाऱ्या अर्जाची आपण तपासणी करू, असं सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी बुधवारी सांगितलं. दरम्यान, सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची व न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठासमोर ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी हा अर्ज सादर केला आहे.
सुनावणी घेण्यास सरन्यायाधीशांनी दर्शवली सहमती : मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि कार्यकाळ) कायदा, 2023 ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एस. सी. शर्मा यांच्या खंडपीठानं 23 सप्टेंबर रोजी दिलेल्या निकालाचा फेरविचार किंवा तो निर्णय मागे घेण्यासाठी हा अंतरिम अर्ज असल्याचं ज्येष्ठ वकिलांनी स्पष्ट केलं. या प्रकरणाचा विचार करण्यास सरन्यायाधीशांनी सहमती दर्शवली आणि म्हटलं की, "आम्ही याची तपासणी करू आणि त्यानंतर निर्णय घेऊ."
विभाजित निकालाच्या विरोधात क्युरेटिव्ह याचिका : वरिष्ठ वकिलांनी खंडपीठाला माहिती दिली की, या विभाजित निकालाच्या विरोधात दुसऱ्या एका पक्षानं क्युरेटिव्ह याचिका दाखल केली आहे. तर यासंदर्भात वाचलं असल्याचं सरन्यायाधीशांनी सांगितलं. "परंतु क्युरेटिव्ह याचिकेपूर्वी पुनर्विलोकन याचिका दाखल करणं आवश्यक असतं," असं वकील शंकरनारायणन यांनी नमूद केलं आणि आपलं हे प्रकरण हे एक अंतर्गत अर्ज होता, असं सांगितलं.
काय आहे प्रकरण? : दरम्यान, 23 सप्टेंबर रोजी, न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एस.सी. शर्मा यांच्या खंडपीठानं मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि कार्यकाळ) कायदा, 2023 ला आव्हान देणाऱ्या याचिका मोठ्या खंडपीठाकडं सोपवण्याच्या केंद्र सरकारच्या मागणीवर विभाजित निकाल दिला होता. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवण्याची सरकारची विनंती फेटाळून लावली आणि 2023 च्या कायद्याला दिलेल्या आव्हानावर आपलं मत मांडलं. न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या मते हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवण्याची गरज नव्हती, मात्र न्यायमूर्ती एस.सी. शर्मा यांचं मत यापेक्षा वेगळं होतं. त्यानंतर खंडपीठानं हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवले आणि ते सरन्यायाधीशांसमोर सादर केलं.
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