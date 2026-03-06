ETV Bharat / bharat

नागरी सेवा परीक्षेचे अंतिम निकाल जाहीर, अनुज अग्निहोत्री देशात अव्वल

Civil Services Exam
नागरी सेवा परीक्षेचे अंतिम निकाल जाहीर (Source- ETV Bharat)
ETV Bharat Marathi Team

March 6, 2026

नवी दिल्ली : केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने शुक्रवारी 2025 च्या नागरी सेवा परीक्षेचा निकाल जाहीर केलाय. अनुज अग्निहोत्री नागरी सेवा परीक्षेत अव्वल ठरलेत. राजेश्वरी सुवे एम आणि आकांश धुल यांनी अनुक्रमे दुसरे आणि तिसरे स्थान पटकावले. एकूण 958 उमेदवारांनी परीक्षा उत्तीर्ण झाली आहे आणि त्यांना विविध केंद्रीय नागरी सेवांमध्ये नियुक्तीसाठी शिफारस करण्यात आली आहे, असंही आयोगाने सांगितलंय.

