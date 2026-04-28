पश्चिम बंगालमध्ये अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग, आरोपी CISF जवानाला अटक
आसनसोल न्यायालयानं या जवानाला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.
Published : April 28, 2026 at 7:54 PM IST
आसनसोल : पश्चिम बंगालमधील कुल्टी इथं एका अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग केल्याप्रकरणी एका सीआयएसएफ जवानाला अटक करण्यात आली आहे. आसनसोल न्यायालयानं या जवानाला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. जवानावर पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र, पोलिसांनी चौकशीसाठी त्याच्या कोठडीची मागणी करणारा अर्ज दाखल केलेला नाही. दरम्यान, अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेला सीआयएसएफ जवान कुल्टी येथील शीतलपूर कॅम्पमध्ये तैनात होता. त्याला निवडणूक कर्तव्यावर तैनात करण्यात आलं नव्हतं, तर ईसीएल खाण क्षेत्रातील सुरक्षेची जबाबदारी त्याच्यावर होती, असं कुल्टी पोलीस ठाण्यातील अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.
काय आहे प्रकरण? : पोलिसांच्या सूत्रांनुसार, ही घटना आसनसोलच्या कुल्टी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडली. रविवारी दुपारी दोन अल्पवयीन मुली आंबे तोडण्यासाठी बाहेर गेल्या होत्या. त्या ज्या ठिकाणी फळं तोडत होत्या, त्या भागाजवळच सीआयएसएफ कॅम्प आहे. आरोपी जवानानं दोन्ही मुलींना अधिक आंबे देण्याचे आमिष दाखवून आपल्या निवासस्थानी नेले. त्यानंतर या जनवानं एका मुलीला बाहेर थांबायला लावले आणि दुसऱ्या मुलीला आपल्या खोलीत नेऊन तिचा विनयभंग केला, असा आरोप करण्यात आला आहे. तसंच पीडितेच्या कुटुंबीयांचा असाही आरोप आहे की, जेव्हा मुलीनं आरडाओरडा केला, तेव्हा जवानानं तिला धमकी दिली.
विनयभंगाचा आरोप करत तक्रार दाखल : कुटुंबाचा दावा आहे की, अल्पवयीन मुलगी कशीतरी सीआयएसएफ जवानांच्या तावडीतून निसटली आणि तिनं घटनास्थळावरून पळ काढला. घरी परतल्यावर तिनं आपल्या कुटुंबीयांना घडलेली घटना सांगितली. त्यानंतर कुटुंबीयांनी आपल्या शेजाऱ्यांना याची माहिती दिली. या घटनेनंतर, स्थानिक रहिवासी सीआयएसएफ कॅम्पजवळ जमले आणि त्यांनी निदर्शनं केली. त्यांनी पोलिसांनाही या घटनेची माहिती दिली. यानंतर पीडितेच्या कुटुंबीयांनी अल्पवयीन मुलीच्या विनयभंगाचा आरोप करत लेखी तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीच्या आधारे, कुल्टी पोलिसांनी सोमवारी त्या जवानाला अटक केली. यानंतर आसनसोल न्यायालयात त्याला हजर करण्यात आले. आसनसोल-दुर्गापूर पोलीस आयुक्तालयाचे एसीपी जावेद हुसेन म्हणाले, "कुटुंबीयांच्या लेखी तक्रारीच्या आधारे सीआयएसएफ जवानाला अटक करण्यात आली आहे. कायद्याच्या संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे."
काय म्हणाले चंदन आचार्य? : कुल्टीच्या संकटोरिया भागातील तृणमूल नेते चंदन आचार्य यांनी सांगितलं की, "अल्पवयीन मुलीच्या कुटुंबीयांनी तक्रार दाखल केली आहे. त्या आधारावर पोलिसांनी सीआयएसएफ जवानाला अटक केली आहे. पुढील तपास सुरू आहे." दरम्यान, भाजपा नेते अभिजित आचार्य म्हणाले की, "मी निवडणूक प्रचारासाठी कोलकात्याला गेलो होतो. परतल्यानंतर मी पीडित कुटुंबाची भेट घेणार आहे. तसंच अशा कोणत्याही घटनेचे आम्ही समर्थन करत नाही."
हेही वाचा :