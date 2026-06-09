बनावट सही प्रकरणाची चौकशी; ममता बॅनर्जींच्या निवासस्थानी पोहोचलं सीआयडी पथक
सूत्रांच्या माहितीनुसार, सुरक्षा कर्मचारी आणि एका नेत्यासोबत झालेल्या शाब्दिक चकमकीनंतर सीआयडी पथकानं परिसरात प्रवेश केला आणि शोध सुरू केला.
Published : June 9, 2026 at 8:36 PM IST
कोलकाता : आमदारांच्या बनावट सह्या असल्याच्या आरोपांच्या तपासासंदर्भात पश्चिम बंगाल गुन्हे अन्वेषण विभागाचे (सीआयडी) एक पथक मंगळवारी कोलकाताच्या कालीघाट भागातील तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांच्या निवासस्थानी पोहोचले. याच ठिकाणी पक्षाचे केंद्रीय कार्यालय देखील आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सुरक्षा कर्मचारी आणि एका नेत्यासोबत झालेल्या शाब्दिक चकमकीनंतर सीआयडी पथकानं परिसरात प्रवेश केला आणि शोध सुरू केला.
सीआयडी अधिकारी, कालीघाट पोलीस ठाण्यातील एक पथक आणि महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांसह दुपारी 30 बी हरीश चॅटर्जी मार्गावरील तृणमूल काँग्रेसच्या केंद्रीय कार्यालयात पोहोचले, असं सूत्रांनी सांगितलं. दरम्यान, शोभनदेव चट्टोपाध्याय यांना विरोधी पक्षनेते म्हणून नामनिर्देशित करण्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांना सादर केलेल्या प्रस्तावावर काही तृणमूल काँग्रेस आमदारांच्या स्वाक्षऱ्या बनावट केल्याच्या आरोपाशी संबंधित प्रकरणात माहिती मागवण्यासाठी सीआयडीनं यापूर्वी पक्षनेत्यांना नोटीस बजावली होती.
तृणमूल काँग्रेसचे राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बॅनर्जी यांनी नोटीससंदर्भात दिलेल्या उत्तराच्या आधारावर परिसराची झडती घेण्याची परवानगी मागण्यात आली होती, असं घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या सीआयडी अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. सीआयडीच्या एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, "अभिषेक बॅनर्जी यांनी आपल्या जबाबात म्हटलं आहे की, आमदारांच्या सह्या 30 बी हरीश चॅटर्जी मार्गावरील पक्षाच्या केंद्रीय कार्यालयात घेण्यात आल्या होत्या. याच जबाबाच्या आधारे आम्ही तपासासाठी इथं आलो आहोत." दरम्यान, अभिषेक बॅनर्जी सध्या ममता बॅनर्जी यांच्यासोबत दिल्लीत आहेत. या प्रकरणी सीआयडीनं त्यांना मंगळवारी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत हजर राहण्यासाठी समन्स बजावलं होतं.
सूत्रांनुसार, तपास पथकाला सुरुवातीला आवारात प्रवेश करण्याची परवानगी नाकारण्यात आली, ज्यामुळं तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यालयाबाहेर तैनात असलेल्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांशी त्यांची थोडी बाचाबाची झाली. तृणमूल काँग्रेसचे माजी खासदार सुभाशीष चक्रवर्ती यांनी पत्रकारांना सांगितलं की, अभिषेक बॅनर्जी यांच्या अनुपस्थितीत झालेल्या या झडतीचा पक्षानं निषेध केला. ते म्हणाले, "अभिषेक बॅनर्जी यांच्या अनुपस्थितीत आम्ही सीआयडीला आवारात प्रवेश करू दिला नाही. अभिषेक बॅनर्जी इथं आल्यानंतर सीआयडी परिसराची झडती घेऊ शकते." सूत्रांनी सांगितलं की, दुपारी परिस्थिती बदलली, जेव्हा सीआयडीनं पोलिसांची मोठी तुकडी बोलावली आणि तिथं तैनात असलेल्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या सौम्य प्रतिकाराला न जुमानता आवारात प्रवेश केला. अधिकाऱ्यांनी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना तपास यंत्रणेकडून सुरू असलेल्या शोध मोहिमेत हस्तक्षेप न करण्याचे निर्देश दिले आणि सीआयडी पथकानं परिसरात प्रवेश केला आणि शोध व पडताळणी प्रक्रिया सुरू केली.
दरम्यान, या प्रकरणाच्या तपासासंदर्भात सीआयडीच्या आणखी एका पथकानं कॅमॅक स्ट्रीटवरील अभिषेक बॅनर्जी यांच्या कार्यालयाला भेट दिली. हे प्रकरण 19 मे रोजी विधानसभा सचिवालयात सादर केलेल्या एका वादग्रस्त पत्राशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये शोभनदेव चट्टोपाध्याय यांचे नाव विरोधी पक्षनेते म्हणून नमूद करण्यात आले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, या पत्रावर तृणमूल काँग्रेसच्या सुमारे 70 आमदारांच्या सह्या आहेत. मात्र, बंडखोर आमदार ऋतब्रता बॅनर्जी आणि संदीपान साहा यांनी पत्रावरील काही सह्या बनावट असल्याचा आरोप केल्यामुळं एफआयआर नोंदवण्यात आला आणि सीआयडी चौकशी सुरू करण्यात आली.
हेही वाचा :