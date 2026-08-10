जेपीएससीचे माजी अध्यक्ष एल ख्यांगते यांना मोठा झटका, सीआयडीकडून अटक, विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान कारवाई
जेपीएससीचे माजी अध्यक्ष एल ख्यांगते यांना सीआयडीने अटक केलीय. वाचा प्रशांत कुमार यांचा रिपोर्ट.
Published : August 10, 2026 at 5:23 PM IST
रांची : सीआयडीकडून जेपीएससी अर्थात झारखंड लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांमध्ये कथित अनियमिततेची चौकशी केली जात आहे. अशात सीआयडीने सोमवारी मोठी कारवाई केली आहे. सीआयडीने थेट जेपीएससीचे माजी अध्यक्ष एल ख्यांगते यांना अटक केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सीआयडीने ख्यांगते यांना त्यांच्या राहत्या घरातून अटक केली आहे. तसेच अटक करण्याआधी सीआयडीकडून ख्यांगते यांची चौकशी करण्यात आली.
सीआयडीकडून चौकशीनंतर अटक : ख्यांगते हे जेपीएससीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर सीआयडीच्या रडारवर होते. ख्यांगते यांनी झारखंड पेपरफुटी प्रकरणात 22 जुलैला पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर ख्यांगते यांची 28 जुलैपासून कथित पेपरफुटी प्रकरणातील अनेक मुद्द्यांवरुन चौकशी करण्यात आली. सीआयडीने ख्यांगते यांना चौकशीदरम्यान प्रश्न, प्रश्नपत्रिका, परीक्षा प्रक्रिया, बाह्य संस्थेची निवड आणि आयोग स्तरावरील निर्णय यासंदर्भात प्रश्न विचारले. साआयडीने तपासानंतर मिळालेल्या माहिती आणि तथ्यांच्या आधारावर ख्यांगते यांना अटक केली आहे.
सीआयडीकडून खोलवर तपास : सीआयडीने याआधी ख्यांगते यांच्या कांके मार्गावरील शासकीय निवासाची आणि जेपीएससीच्या कार्यालयाची तपासणी केली होती. सीआयडीने या दरम्यान परीक्षेसदंर्भातील दस्तऐवज आणि इतर वस्तूंची तपासणी केली होती.
आता सीआयडीकडून या प्रकरणात खोलवर तपास केला जात आहे. या परीक्षा प्रक्रियेत कथित अनियमितता कोणत्या स्तरावर झालीय? तसेच यात कुणा-कुणाचा समावेश आहे? याचा शोध सीआयडीकडून घेतला जात आहे. सीआयडीकडून आतापर्यंत या प्रकरणात 20 जणांना अटक करण्यात आली आहे.
जेपीएससीच्या 3 सदस्यांचा राजीनामा : दरम्यान जेपीएससी परीक्षांमध्ये कथित अनियमिततेचा वाद सुरु असताना आयोगाच्या 3 सदस्यांनीही पदाचा राजीनामा दिला आहे. राज्यपालांनी अजीता भट्टाचार्य, अनीमा हांसदा आणि जमाल अहमद या तिघांचा राजीनामा स्वीकारला आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणातील धागेदोरे कुठपर्यंत पोहचतात? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.