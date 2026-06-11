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"मी किंवा अभिषेक, एकाची निवड करा", टीएमसी खासदार कल्याण बॅनर्जींचा ममतांना अल्टिमेटम!

कल्याण बॅनर्जी यांनी गुरुवारी पक्षाचे सरचिटणीस आणि खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांच्या वतीनं एका प्रकरणात कोलकाता उच्च न्यायालयात हजर राहण्यास नकार दिला.

Kalyan Banerjee
कल्याण बॅनर्जी (IANS)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 11, 2026 at 8:10 PM IST

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कोलकाता : तृणमूल काँग्रेसचे (टीएमसी) चार वेळा लोकसभेवर निवडून आलेले खासदार आणि ज्येष्ठ वकील कल्याण बॅनर्जी यांनी गुरुवारी पक्षाचे सरचिटणीस आणि खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांच्या वतीनं एका प्रकरणात कोलकाता उच्च न्यायालयात हजर राहण्यास नकार दिला. तसंच मी किंवा अभिषेक बॅनर्जी यांच्यापैकी एकाची निवड करावी, असा अल्टिमेटम कल्याण बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री आणि पक्षाच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांना दिला आहे.

आमदारांच्या बनावट सह्यांच्या प्रकरणी पश्चिम बंगाल पोलिसांच्या गुन्हे अन्वेषण विभागानं (सीआयडी) बजावलेल्या समन्सला अभिषेक बॅनर्जी यांच्या न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. तसंच अटकेसह कोणत्याही सक्तीच्या पोलीस कारवाईपासून अंतरिम संरक्षणाची त्यांनी याचिकेद्वारे मागणी केली आहे. गुरुवारी न्यायमूर्ती कौशिक चंदा यांच्या एकल-न्यायाधीश सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर वकील अयान भट्टाचार्य यांनी अभिषेक बॅनर्जी यांच्या वतीनं युक्तीवाद केला.

दरम्यान, फक्त याच विशिष्ट प्रकरणातच नव्हे, तर इतर कोणत्याही प्रकरणांमध्ये अभिषेक बॅनर्जी यांचं प्रतिनिधित्व करणार नसल्याचा निर्णय घेतला असून त्यांच्याप्रती असलेल्या उद्धट वागणुकीमुळं हा निर्णय घेतला आहे, असं कल्याण बॅनर्जी यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना सांगितलं. याचबरोबर, नुकत्याच झालेल्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसच्या मोठ्या पराभवाचे प्रमुख कारण अभिषेक बॅनर्जी असून त्यांनी आपला उद्धट स्वभाव सोडलेला नाही, असंही असं कल्याण बॅनर्जी यांनी म्हटलं आहे.

कल्याण बॅनर्जी म्हणाले, "मी अभिषेक बॅनर्जी यांच्याशी संबंधित कोणत्याही कायदेशीर प्रकरणांपासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांचा सततचा अहंकार कल्पनेच्या पलीकडचा आहे. काल, मी न्यायमूर्ती चंदा यांच्या खंडपीठासमोर त्यांचे प्रकरण मांडलं आणि तातडीच्या सुनावणीची विनंती केली. त्यानुसार, गुरुवारी सुनावणी निश्चित करण्यात आली होती. पण काल ​​रात्री, त्यांनी माझ्या मुलाला फोन करून सांगितलं की, वकिली व्यवसायात माझ्यापेक्षा खूपच कनिष्ठ असलेले दुसरे वकील गुरुवारी होणाऱ्या सुनावणीत त्यांचे प्रतिनिधित्व करतील."

याचबरोबर, मी किंवा अभिषेक बॅनर्जी यांच्यापैकी एकाची निवड करावी, असा अल्टिमेटम कल्याण बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री आणि पक्षाच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांना दिला आहे. कल्याण बॅनर्जी म्हणाले, "मी गेली 45 वर्षे वकिलीच्या व्यवसायात आहे. मी अभिषेक बॅनर्जीचा अहंकार सहन करणार नाही. त्यामुळं, मी ममता बॅनर्जींना अभिषेक आणि माझ्यापैकी एकाची निवड करायला सांगेन. तृणमूल काँग्रेसच्या सध्याच्या बिकट अवस्थेसाठी त्या पूर्णपणे जबाबदार आहेत, तरीही त्यांचा अहंकार पूर्वीसारखाच कायम आहे."

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TAGGED:

तृणमूल काँग्रेस
कल्याण बॅनर्जी
ममता बॅनर्जी
अभिषेक बॅनर्जी
KALYAN BANERJEE

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