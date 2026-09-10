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चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग सात वर्षांनंतर भारताच्या दौऱ्यावर; ब्रिक्स परिषदेला उपस्थित राहणार!

चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग या शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी भारतात येणार आहेत. याबाबतची माहिती परराष्ट्र मंत्रालयानं गुरुवारी दिली आहे.

Chinese President Xi To Visit India For BRICS Summit
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग. (File Photo- ANI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 10, 2026 at 7:32 PM IST

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बीजिंग: भारत 12-13 सप्टेंबर 2026 रोजी 'भारत मंडपम' इथं ब्रिक्स (BRICS) शिखर परिषदेचं यजमानपद भूषवण्यासाठी तयार आहे. या निमित्तानं राजधानी दिल्ली विविध पोस्टर्स आणि आकर्षक रोषणाईनं सजवण्यात आली आहे. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग या शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी भारतात येणार आहेत. याबाबतची माहिती परराष्ट्र मंत्रालयानं गुरुवारी दिली आहे. दरम्यान, जवळपास सात वर्षांनंतर शी जिनपिंग यांचा हा पहिलाच भारत दौरा असणार आहे. या दौऱ्यात उच्चस्तरीय राजनैतिक चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

राजनैतिक चर्चा होण्याची शक्यता : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निमंत्रणावरून चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग 12 ते 13 सप्टेंबर दरम्यान नवी दिल्लीत होणाऱ्या 18 व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेत सहभागी होतील, असं परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यानं सांगितलं. तसंच येथील सूत्रांनुसार, या दौऱ्यात शी जिनपिंग शिखर परिषदेव्यतिरिक्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची स्वतंत्रपणे भेट घेण्याची शक्यता आहे. याचबरोबर, शी जिनपिंग यांच्या दौऱ्यात उच्चस्तरीय राजनैतिक चर्चांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे. याचा परिणाम, दोन आशियाई महासत्तांमधील द्विपक्षीय संबंध स्थिर करण्याच्या सुरू असलेल्या प्रयत्नांवर, तसंच अस्थिर जागतिक परिस्थितीत, विशेषतः पश्चिम आशियाई संघर्ष आणि रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर ब्रिक्स सहकार्यावर होईल.

2014 मध्ये चीनचे राष्ट्राध्यक्ष पहिल्यांदा भारतात आले होते : महत्त्वपूर्ण ब्रिक्स शिखर परिषदेचे यजमानपद भारताकडे आहे. या नात्यानं भारत 12 आणि 13 सप्टेंबर रोजी नवी दिल्लीत 18 व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेचे आयोजन करणार आहे. या परिषदेत सदस्य देश, भागीदार देश आणि विशेष निमंत्रित देशांचे राष्ट्रप्रमुख, परदेशी प्रतिनिधी, आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे प्रमुख आणि इतर मान्यवर सहभागी होणार आहेत. दरम्यान, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी शेवटचा भारत दौरा 2019 मध्ये चेन्नईजवळील मामल्लापुरम इथं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसोबत एका अनौपचारिक शिखर परिषदेसाठी केला होता. त्यापूर्वी, शी जिनपिंग यांनी 2016 मध्ये ब्रिक्स शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी गोव्याला आले होते. तर शी जिनपिंग यांनी सप्टेंबर 2014 मध्ये भारताला पहिली भेट दिली होती. त्यावेळी त्यांनी नरेंद्र मोदींसोबत प्रदीर्घ चर्चा केली होती. 2014 ची ही भेट दोन्ही नेत्यांच्या कार्यकाळाच्या पहिल्या टप्प्यात झाली होती.

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष देखील उपस्थित राहणार : रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन देखील शिखर परिषदेला उपस्थित राहणार आहेत. डिसेंबर 2025 मध्ये नवी दिल्ली इथं झालेल्या वार्षिक द्विपक्षीय शिखर परिषदेनंतर एका वर्षापेक्षा कमी कालावधीत व्लादिमीर पुतिन यांची ही दुसरी भारत भेट असणार आहे. 31 ऑगस्ट रोजी बिश्केक इथं झालेल्या एससीओ शिखर परिषदेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी व्लादिमीर पुतिन यांना वैयक्तिकरित्या निमंत्रित केलं होतं. दरम्यान, बेलारूसचे राष्ट्राध्यक्ष अलेक्झांडर लुकाशेन्को, कझाकस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष कासिम-जोमार्ट तोकायेव, मलेशियाचे पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम आणि थायलंडचे पंतप्रधान अनुतिन चर्नविराकुल हे देखील ब्रिक्स शिखर परिषदेत सहभागी होतील. तसंच संयुक्त राष्ट्रांचे प्रमुख अँटोनियो गुटेरेस यांच्याही उपस्थितीची शक्यता आहे. मात्र त्याबाबतची अधिकृत घोषणा अद्याप बाकी आहे.

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TAGGED:

ब्रिक्स शिखर परिषद
INDIA
CHINESE PRESIDENT XI JINPING
PRIME MINISTER NARENDRA MODI
BRICS SUMMIT

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