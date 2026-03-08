ETV Bharat / bharat

चीननं पुढे केला मैत्रीचा हात; दोन्ही देशांनी एकमेकांकडे प्रतिस्पर्धी नव्हे तर भागीदार म्हणून पाहावं- परराष्ट्र मंत्री वांग यी

मध्यपूर्वेतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी भारत-चीन संबंधांवर मोठं विधान केलंय. दोन्ही देशांनी एकमेकांना प्रतिस्पर्ध्यांऐवजी भागीदार म्हणून पाहावं, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

Narendra Modi and Xi Jinping
नरेंद्र मोदी आणि शी जिन पिंग (ANI)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 8, 2026 at 4:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बीजिंग: इराण आणि इस्रायल यांच्यातील युद्धामुळे मिडल ईस्टमध्ये सध्या तणावाचं वातावरण आहे. यामुळे जागतिक पातळीवर बरेच बदल होताना दिसत आहेत. अशातच आता चीननं भारताकडे मैत्रीचा हात पुढे केला आहे. बीजिंगमध्ये पत्रकार परिषदेत चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी भारत आणि चीनमधील सुधारत्या संबंधांबद्दल महत्त्वपूर्ण विधान केलं आहे.

'दोन्ही देशांनी मोदी आणि शी यांनी ठरवलेल्या दिशेनुसार पुढे जावं' : खरं तर, भारत आणि चीन यांनी एकमेकांना स्पर्धक नव्हे तर भागीदार आणि धोक्याऐवजी संधी म्हणून पाहायला हवं, असं चीनी परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी रविवारी (8 मार्च) सांगितलं. सोबतच, 'दोन्ही देशांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी ठरवलेल्या दिशेनुसार नातेसंबंध सुधारण्यासाठी परस्पर हस्तक्षेप न करता पुढे जावं', असं वांग यांनी म्हटलं.

वांग यांनी सांगितलं की, "मोदी आणि शी यांची टियांजिनमध्ये झालेली बैठक यशस्वी ठरली. 2024 मध्ये काझान इथं झालेल्या त्यांच्या भेटीमुळे नवीन सुरुवात झाली होती, त्यावर आधारित टियांजिन शिखर बैठक चीन-भारत नातेसंबंधात आणखी सुधारणा घडवून आणणारी ठरली."

'दोन्ही देशांतील संवादामुळे जनतेला फायदा मिळाला' : वांग यांनी पुढे सांगितलं की, "सर्व स्तरांवर पुन्हा नवचैतन्यानं सुरू झालेल्या संवादामुळे, द्विपक्षीय व्यापारात नवा विक्रम, आणि लोकांमध्ये जवळीक वाढल्यामुळे दोन्ही देशांच्या जनतेला ठोस फायदे मिळाले आहेत."

भविष्यातील नातेसंबंधाबाबत वांग यांनी म्हटलं की, दोन्ही देशांनी एकमेकांना स्पर्धक नव्हे तर भागीदार आणि धोक्याऐवजी संधी म्हणून पाहावं आणि योग्य धोरणात्मक दृष्टी ठेवावी. वांग यी यांनी सीमावर्ती भागात शांतता आणि स्थैर्य राखण्याचं तसेच चांगल्या शेजारपणाचं कर्तव्य बजावण्याचं महत्त्व अधोरेखित केलं.

तसेच, विकासावर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे. एकमेकांचे महत्त्वाचे शेजारी आणि ग्लोबल साउथचे सदस्य म्हणून, चीन आणि भारताचे सभ्यतेचे खोलवरचे संबंध आहेत आणि व्यापक समान हितसंबंध आहेत," असंही वांग म्हणाले.

'दोन्ही देशांतील वाद आशियासाठी हानिकारक' : 'परस्पर विश्वास आणि सहकार्य दोन्ही देशांच्या विकासासाठी फायदेशीर आहे, तर विभागणी आणि द्वंद्व आशियाच्या पुनरुत्थानासाठी हानिकारक आहे,' असं चीनी परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी सांगितलं. त्यांनी पुढे म्हटलं की, दोन्ही देशांनी नेत्यांनी ठरवलेल्या दिशानिर्देशांचे पालन करावं आणि परस्पर हस्तक्षेप दूर करावा.

'BRICS शिखर परिषदेवेळी एकमेकांना पाठिंबा द्यावा' : वांग यांनी म्हटलं की भारत आणि चीन यांनी ब्रिक्स (BRICS) शिखर परिषदांचं आयोजन करताना एकमेकांना पाठिंबा द्यावा. या वर्षी भारत शिखर परिषद आयोजित करणार असून, चीन २०२७ मध्ये शिखर परिषद घेणार आहे. सुरुवातीला ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका यांचा समावेश असलेल्या BRICS मध्ये नंतर सौदी अरेबिया, इजिप्त, संयुक्त अरब अमिराती, इथिओपिया, इंडोनेशिया आणि इराण यांचा समावेश करण्यात आला.

'दोन्ही देशातील व्हिसा आणि विमान सेवा सुरू' : पूर्व लडाखमध्ये लष्करी तणावामुळे 5 वर्षांपासून अस्थिर असलेल्या भारत-चीन नातेसंबंधांची पुन्हा सुधारणा सुरू झाली आहे. 2024 मध्ये रशियाच्या काझान इथं पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष शी यांच्यातील दोन बैठकांनंतर तसेच, गेल्या वर्षी SCO शिखर परिषदेसाठी टियांजिन इथं झालेल्या दुसऱ्या भेटीनंतर नातेसंबंध सामान्य करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. दोन्ही देशांनी व्हिसा आणि फ्लाइट सेवांचा पुनरारंभ केला असून, नातेसंबंध सामान्य करण्यासाठी अनेक उपाययोजना सुरू केल्या आहेत.

TAGGED:

CHINA INDIA PARTNERS WANG YI INDIA
NARENDRA MODI XI JINPING
CHINESE FOREIGN MINISTER
भारत चीन संबंध
INDIA CHINA RELATIONS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.