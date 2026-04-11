महिलेशी सूत जुळल्यानंतर पतीला करायचं होतं दुसरं लग्न : दोन चिमुकल्यांसह पत्नीचा काढला 'काटा'

दुसरं लग्न करण्यासाठी अडथळा ठरणाऱ्या दोन मुली आणि पत्नीचा पतीनं काटा काढल्यानं मोठी खळबळ उडाली. हत्या केल्यानंतर हा अपघात असल्याचं भासवण्यासाठी त्यानं कारस्थान रचलं.

Man Kills Wife Daughters to Marry Again
संग्रहित छायाचित्र (Etv Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 11, 2026 at 5:39 PM IST

हैदराबाद : दुसरं लग्न करण्यासाठी पतीनं पत्नी आणि मुलीची हत्या केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. मोहम्मद अझरुद्दीन असे पत्नी आणि मुलीची हत्या करणाऱ्या आरोपीचं नाव आहे. ही घटना वारंगल इथं घडली आहे. याबाबत मारेकरी पतीला अटक करण्यात आली आहे. त्याच्या साथीदारांनाही पोलिसांनी अटक केल्याची माहिती पोलीस आयुक्त सुनप्रित सिंह यांनी दिली आहे.

दुसरं लग्न करण्यासाठी पत्नी, मुलीची हत्या : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अझहरुद्दीननं २०१६ मध्ये फरहतशी लग्न केलं होतं. या दाम्पत्याला ९ व ६ वर्षे वयाच्या दोन मुली होत्या. २०१६ ते २०२२ या कालावधीत, लिंगनिदान चाचण्यांमध्ये गर्भात मुलगी असल्याचं निष्पन्न झाल्यावर, अझहरुद्दीननं पत्नीला कथितरित्या जबरदस्तीनं गर्भपात करण्यास भाग पाडलं. नंतर त्याचं दुसऱ्या एका महिलेशी प्रेमसंबंध जुळले. त्यामुळे त्याला तिच्याशी लग्न करायचं होतं. परंतु, अझहरुद्दीनचं आधीच लग्न झालेलं असून त्याला मुलं असल्याचं कारण देत त्या महिलेनं लग्नास नकार दिला.

महिलेचा नकार पचवणं झालं अशक्य : "नकार पचवणं अशक्य झाल्यामुळे, त्यानं आपल्याच कुटुंबाचा काटा काढण्याचं कारस्थान रचलं," असं एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं सांगितलं. १ तारखेच्या रात्री अझहरुद्दीन आपल्या पत्नीला आणि मुलांना 'सहलीला' जाण्याच्या बहाण्यानं पुन्नेलू गावाजवळील एका जलतरण तलावापाशी घेऊन गेला होता. त्यानं सर्वप्रथम सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद करुन वीजपुरवठा खंडित केला. त्यानंतर त्यानं आपल्या पत्नीला तलावात ढकललं. पाठोपाठ आपल्या दोन्ही मुलींनाही तलावात ढकलून बुडवून त्यांची हत्या केली. त्यानंतर, हा प्रकार केवळ एक अपघात असल्याचं भासवून त्यानं तपास यंत्रणांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांना संशय आला आणि सखोल तांत्रिक तपासणीदरम्यान त्याच्या कथनात विसंगती उघडकीस आली. गुरुवारी रात्री त्याला ताब्यात घेण्यात आलं. चौकशीदरम्यान त्यानं आपल्या गुन्ह्याची कबुली दिली. अझहरुद्दीनला अप्रत्यक्षपणे मदत केल्याच्या आरोपाखाली पोलिसांनी नऊ जणांना अटक केली आहे. यामध्ये त्याच्या कुटुंबातील सदस्य आणि साथीदारांचा समावेश आहे. या हत्येशी संबंध असलेल्या डॉक्टरांसह अन्य दोन व्यक्ती सध्या फरार आहेत. अधिकाऱ्यांनी असंही नमूद केलं की, अटक करण्यात आलेल्या काही आरोपींची यापूर्वीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी राहिलेली आहे. "हे एक पूर्वनियोजित आणि अत्यंत घृणास्पद कृत्य होते. आम्ही या प्रकरणाचा जलद गतीनं तपास करून आरोपींना तत्परतेनं अटक केली," असं पोलीस आयुक्त सुनप्रीत सिंह यांनी सांगितलं. यावेळी त्यांनी हे प्रकरण उलगडण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या पोलीस पथकांचं कौतुकही केलं.

