मुंबईवरील हल्ल्याचा कट रचणाऱ्या साजिद मीरचं काय आहे, पाकिस्तान कनेक्शन ? १७ वर्षानंतरही फरार!
१७ वर्षानंतरही मुंबईवरील हल्ल्यातील काही रहस्य अजून उलगडली नाहीत. मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यात स्थानिकांनी काय मदत केली? हल्ल्यातील साजिद मीर कोण होता, याचा तपास सुरू आहे.
Published : November 25, 2025 at 6:04 PM IST
नवी दिल्ली- मुंबईवर २६/११ हल्ला होऊन १७ वर्षे उलटली आहेत. लष्कर-ए-तोयबाच्या १० दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात १६०हून अधिक लोकांचे मृत्यू झाले होते. हा देशातील आजपर्यंतचा सर्वात मोठा दहशतवादी हल्ला होता. कधी न थांबणारी मुंबई ४८ तासांठी दहशतवादी हल्ल्यामुळे ठप्प झाली होती.
साजिद मीरची ओळख पटविण्याचं तपास संस्थांसमोर आव्हान राहिलं आहे. मीरनं मुंबईवरील हल्ल्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. क्रिकेटप्रेमी म्हणून तो पाकिस्तानमधून भारतात आला होता. त्यानं भारतात आल्यानंतर ताजमहाल, ओबेरॉय, ट्राईडेंट आणि छत्रपती शिवाजी टर्मिनल या प्रसिद्ध पर्यटनस्थळांना लक्ष्य करण्यासाठी निवडले. दहशतवाद्यानं नरीमन हाऊस अथवा चाबड हाऊसवरदेखील हल्ला करण्याचं नियोजन केल्याचं पाहून तपाससंस्थांना आश्चर्य वाटलं होतं. कारण, परिसरातील अनेक लोकांना त्या ठिकाणाची माहिती नव्हती. यामुळे एकेकाळी मुंबईत गुन्हेगारी साम्राज्य निर्माण करणाऱ्या दाऊद इब्राहिमचा या हल्ल्यात सहभाग होता का, असा प्रश्न निर्माण झाला.
मीरनं क्रिकेटप्रेमी म्हणून भारतात केला प्रवेश- गुप्तचर विभागाच्या एका अधिकाऱ्यानं दिलेल्या माहितीनुसार हल्ल्यात लक्ष्य निश्चित करण्यापूर्वी मीरनं दाऊद इब्राहिम आणि त्याच्या माणसांशी सल्लामसलत केली होती. यात काही शंका नाही. १९९३ मध्ये शहरात झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांदरम्यान दाऊद आणि टायगर मेमननं लक्ष्य निश्चित केले होते. त्याचप्रमाणे २६/११ च्या मुंबई हल्ल्यासाठी त्याची मदत घेण्यात आली. दाऊदशी सल्लामसलत केल्यानंतर मीरनं क्रिकेटप्रेमी म्हणून भारतात प्रवेश केला होता.
मीरनं भारतात येऊन कसा रचला कट?-मीरनं भारतभेटीदरम्यान अनेक ठिकाणांना भेट दिली. त्यानंतर त्यानं डेव्हिड हेडलीबरोबर अनेक बैठका घेतल्या होत्या. हेडलीला प्रत्येक लक्ष्याची सविस्तर चौकशी करण्याचे आणि त्यांचे नकाशे प्रदान करण्याचं काम सोपवण्यात आले. असे मात्र, पाकिस्ताननं मीरचे अस्तित्वचं सातत्यानं नाकारलं. पाकिस्ताननं भारतानं गोळा केलेल्या पुराव्यानुसार हल्ल्याच्या वेळी मीर आयएसआय एजंट होता. मीर सुरुवातीला पाकिस्तानी सैन्याचा भाग होता. त्या नंतर त्याला आयएसआयमध्ये सामील करण्यात आले. २६/११ च्या मुंबई हल्ल्याच्या संदर्भात मीरनं दहशतवाद्यांची भरती, नियोजन, रसद आणि प्रशिक्षण यासह हल्ल्याच्या प्रत्येक तपशीलावर देखरेख केली. मीरनं १० दहशतवाद्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी पाकिस्तान सैन्यदलातील मेजर इक्बाल आणि मेजर समीर अली यांची नियुक्ती केली.
- पाकिस्तानकडून दहशतवादी हल्ला करण्यासाठी निवृत्त अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येते. एफबीआयशी केलेल्या करारामुळे हेडलीनं पाकिस्तानी संघटनांबद्दल भूमिकेबद्दल फारसे काही सांगितले नाही. तहव्वुर राणाकडून तपाससंस्थांना माहिती मिळण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा-