मुख्यमंत्री विजय यांच्याकडून करूर चेंगराचेंगरीतील मृतांच्या कुटुंबीयांना नियुक्तीपत्रे सुपूर्द
गेल्या वर्षी 27 सप्टेंबर रोजी करूर येथे विजय यांच्या नेतृत्वाखालील प्रचार रॅलीदरम्यान अचानक चेंगराचेंगरी झाली होती, ज्यात 41 जणांचा मृत्यू झाला होता.
Published : July 10, 2026 at 8:41 PM IST
करूर (तमिळनाडू): तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी करूर येथे झालेल्या चेंगराचेंगरीत प्राण गमावलेल्या 31 जणांच्या कुटुंबीयांना सरकारी नोकरीची नियुक्तीपत्रे सुपूर्द केली. गेल्या वर्षी 27 सप्टेंबर रोजी करूर येथे विजय यांच्या नेतृत्वाखालील प्रचार रॅलीदरम्यान अचानक चेंगराचेंगरी झाली होती, ज्यात 41 जणांचा मृत्यू झाला होता. विजय यांनी यापूर्वीच बाधित कुटुंबांना त्यांच्या वैयक्तिक निधीतून प्रत्येकी 20 लाख रुपयांची मदत दिली होती. दरम्यान, विजय यांच्या नेतृत्वाखालील टीव्हीके (TVK) पक्षाने त्यानंतर तामिळनाडूमध्ये सरकार स्थापन केले.
पात्र लाभार्थ्यांसाठी विविध सरकारी योजनांमधील लाभांचाही समावेश : या घटनेनंतर नऊ महिन्यांनी मुख्यमंत्री विजय यांनी करूरला भेट दिली आणि एका जाहीर सभेला संबोधित केले. या कार्यक्रमादरम्यान के. शांती यांना 10 लाख रुपयांची रोख रक्कम देण्यात आली. शोकग्रस्त कुटुंबांना आर्थिक सुरक्षा देण्यासाठी राज्य सरकारच्या मदत आणि पुनर्वसन उपाययोजनांचा एक भाग म्हणून ही 'अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्ती' (compassionate appointment) दिली जात आहे. या कार्यक्रमात वाटप करण्यात आलेल्या कल्याणकारी मदतीमध्ये पात्र लाभार्थ्यांसाठी विविध सरकारी योजनांमधील लाभांचाही समावेश आहे. कार्यक्रम संपल्यानंतर मुख्यमंत्री रस्तेमार्गाने तिरुची विमानतळावर परततील आणि त्यानंतर त्याच दिवशी चेन्नईला रवाना होतील.
6500 पोलीस कर्मचारी तैनात : या भेटीसाठी कडक सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली असून, करूर जिल्ह्यात सुमारे 6500 पोलीस कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्र्यांचा मार्ग, जाहीर सभेचे ठिकाण, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि इतर महत्त्वाच्या ठिकाणी सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या ताफ्याची सुरळीत हालचाल आणि नियोजित कार्यक्रम सुरक्षितपणे पार पाडण्यासाठी पोलिसांनी वाहतूक व्यवस्थापन आणि गर्दी नियंत्रणाचे व्यापक उपायही योजले आहेत.
मृतांच्या कुटुंबीयांना 10 लाख रुपये : हे उल्लेखनीय आहे की, गेल्या सप्टेंबरमध्ये प्रसिद्ध अभिनेते आणि 'तमिळगा वेत्री कळघम' (TVK) चे अध्यक्ष विजय यांच्या रॅलीदरम्यान चेंगराचेंगरी झाली होती, ज्यात अनेकांना प्राण गमवावे लागले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी या दुर्दैवी घटनेबद्दल शोक व्यक्त केला होता आणि मृतांच्या कुटुंबीयांना 10 लाख रुपये, तसेच गंभीर जखमींना प्रत्येकी 1 लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली होती.