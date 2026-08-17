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तामिळनाडूमध्ये 75000 रुपयांपर्यंतचे कृषी कर्ज पूर्णपणे होणार माफ, मुख्यमंत्री विजय यांची घोषणा

तामिळनाडू विधानसभेच्या नियम 110 अंतर्गत शेतकऱ्यांसाठी ही दिलासादायक घोषणा मुख्यमंत्री विजय यांनी केली.

Chief Minister Vijay
मुख्यमंत्री विजय (ANI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 17, 2026 at 8:06 PM IST

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चेन्नई : तामिळनाडूमधील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. राज्यातील ज्या शेतकऱ्यांनी 75 हजार रुपयांपर्यंत कृषी कर्ज घेतलं आहे, त्यांचे कर्ज पूर्णपणे माफ केलं जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री विजय यांनी केली आहे. सोमवारी तामिळनाडू विधानसभेच्या नियम 110 अंतर्गत शेतकऱ्यांसाठी ही दिलासादायक घोषणा मुख्यमंत्री विजय यांनी केली.

शेतकरी आमच्या जीवनाचा आधार : "जर तामिळनाडूचे लोक आमचे जीवन असतील, तर तामिळनाडूचे शेतकरी आमच्या जीवनाचा आधार आहेत. जगात जर जात, धर्म, वंश आणि भाषा यांसारख्या सर्व भेदांच्या पलीकडे असलेला कोणता उद्योग असेल, तर तो केवळ कृषी उद्योग आहे. जगाच्या एका कोपऱ्यात उत्पादित होणारी कृषी उत्पादनं जगाच्या दुसऱ्या कोपऱ्यातील लोकांच्या अन्नाची गरज भागवतात," असं मुख्यमंत्री विजय म्हणाले.

सुधारित योजनेअंतर्गत कर्जमाफी

  • 75 हजार रुपयांपर्यंतचे कृषी कर्ज पूर्णपणे माफ केले जाईल.
  • 75 हजार रुपयांपेक्षा जास्त आणि 1 लाख रुपयांपर्यंतच्या कृषी कर्जावर 75 हजार रुपयांपर्यंतची सवलत मिळेल.
  • 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त कृषी कर्जावर 35 हजार रुपयांपर्यंतची सवलत मिळेल.

लोक आनंदानं आणि समाधानानं जगू शकतात : जो देश शेतीचा आदर करतो आणि शेतकऱ्यांना योग्य संरक्षण व पाठिंबा देतो, त्याच देशात लोक आनंदानं आणि समाधानानं जगू शकतात, असंही मुख्यमंत्री विजय यांनी सांगितलं. ते म्हणाले की, "टीव्हीके सरकारनं अनेक आर्थिक अडचणींमध्ये सत्तेवर येऊन 25 मे रोजी एक आदेश जारी केला. यामध्ये सत्तेवर आल्याच्या 15 दिवसांच्या आत लहान, अल्पभूधारक आणि इतर शेतकऱ्यांचे 50 हजार रुपयांपर्यंतचे कृषी कर्ज पूर्णपणे माफ केले."

75000 रुपयांपर्यंतचे कृषी कर्ज पूर्णपणे होणार माफ : राज्यभरातील विविध शेतकरी संघटनांकडून शेतकरी कर्जमाफीबाबत विनंती करण्यात आली होती. याचा काळजीपूर्वक विचार करण्यात आला आणि आर्थिक आव्हानं असूनही शेतकऱ्यांच्या कल्याणाची गरज लक्षात घेऊन सरकारनं लहान, अल्पभूधारक आणि इतर मोठ्या शेतकऱ्यांसाठी संपूर्ण कर्जमाफीची घोषणा 50 हजार रुपयांवरून 75 हजार रुपयांपर्यंत वाढवल्याचं मुख्यमंत्री विजय यांनी सांगितलं.

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तामिळनाडू
चेन्नई
शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी
मुख्यमंत्री विजय
CHIEF MINISTER VIJAY

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