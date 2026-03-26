मध्यप्रदेशातील छिंदवाडामध्ये भीषण अपघात; १० ठार, ३१ जखमी

मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा येथे भीषण अपघातात प्रवासी बस आणि ट्रक यांची धडक झाली. यात दहा जणांचा मृत्यू झाला असून, इतर अनेक जण जखमी झाले आहेत.

मध्यप्रदेश अपघातातील मृतांना दवाखान्यात आणल्यानंतर
मध्यप्रदेश अपघातातील मृतांना दवाखान्यात आणल्यानंतर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 26, 2026 at 10:37 PM IST

छिंदवाडा - मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा येथे एक भीषण रस्ते अपघात घडला आहे. गुरुवारी उशिरा संध्याकाळी, छिंदवाडा येथील नागपूर रस्त्यावरील सिमरिया गावाजवळ एका प्रवासी बसची लसूण भरलेल्या ट्रकला धडक बसली. या घटनेत 10 जणांचा मृत्यू झाला असून, 31 हून अधिक लोक जखमी झाल्याचं वृत्त आहे. जिल्हाधिकारी हरेंद्र नारायण यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. सर्व जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. बसने दुसऱ्या एका वाहनाला ओव्हरटेक करण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे हा अपघात घडल्याचं सांगितलं जात आहे.

अपघातात 10 जणांचा मृत्यू - मिळालेल्या माहितीनुसार, छिंदवाडा पोलीस मैदानावर 'लाभार्थी संमेलन' आणि मुख्यमंत्री मोहन यादव यांची जाहीर सभा आयोजित करण्यात आली होती. या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यासाठी भंडारकंड येथून मोठ्या संख्येनं लोक बसने आले होते. परतत असताना सिमरिया गावाजवळ हा अपघात घडला. मृतांमध्ये 6 पुरुष, 3 महिला आणि एका लहान मुलाचा समावेश आहे. अपघातानंतर घटनास्थळी तत्काळ आरडाओरडा आणि मदतीसाठीच्या आक्रोशानं वातावरण भरून गेलं. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. जखमींना वेगाने रुग्णालयात हलवण्यात आलं. जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक (SP) यांच्यासह प्रशासकीय अधिकारी सध्या घटनास्थळी उपस्थित आहेत.

अपघातग्रस्त महिला माहिती देताना (ETV Bharat)

मृतांमध्ये 6 पुरुष, 3 महिला आणि एका लहान मुलाचा समावेश - जिल्हाधिकारी हरेंद्र नारायण यांनी सांगितलं, "अपघाताग्रस्त बसमध्ये एकूण 47 प्रवासी प्रवास करत होते. छिंदवाडा येथून भंडारकंडच्या दिशेने जात असताना हा अपघात घडला. प्राथमिक माहितीनुसार, समोरून वेगाने येणाऱ्या एका पिकअप वाहनाशी बसची समोरासमोर धडक बसली. या अपघातात 10 जणांचा मृत्यू झाला असून, 5 प्रवासी गंभीर जखमी झाले आहेत. गंभीर जखमींपैकी एका रुग्णाला पुढील उपचारांसाठी दुसऱ्या रुग्णालयात हलवण्यात आलं आहे. या घटनेबाबतची अधिक माहिती गोळा केली जात आहे."

माहिती देताना कलेक्टर (ETV Bharat)

पोलीस अधीक्षक (SP) अजय पांडे यांनी सांगितलं, "ही घटना जिल्हा मुख्यालयापासून सुमारे 25 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नागपूर रस्त्यावरील सिमरिया गावाजवळ घडली. या अपघातात 6 पुरुष, 3 महिला आणि 5 वर्षांच्या एका लहान मुलाचा मृत्यू झाला आहे." SIMS वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. अभय कुमार सिंह यांनी सांगितलं, "या अपघातात एकूण 10 जणांचा मृत्यू झाला आहे." 31 जण जखमी झाले असून, त्यापैकी एकाची प्रकृती चिंताजनक आहे; या व्यक्तीला मोठ्या रुग्णालयात हलवण्याची तयारी सुरू आहे. मृतांमध्ये 6 पुरुष, 3 महिला आणि एका बालकाचा समावेश आहे.

मृतांची नावे
मृतांची नावे (ETV Bharat)

दरम्यान, जिल्हा काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष विश्वनाथ यांनी जिल्हा रुग्णालयाला भेट दिली आणि तेथे जखमींची विचारपूस केली. अष्टमीच्या दिवशी गावकऱ्यांना मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्या कार्यक्रमासाठी आणण्याची काय आवश्यकता होती, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आणि या शोकांतिकेला भाजपाच जबाबदार असल्याचं म्हटलं. त्यांनी पीडितांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 2 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याची मागणी केली.

मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी शोक व्यक्त केला - मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी म्हटलं, "आज संध्याकाळी छिंदवाडा-नागपूर रस्त्यावर झालेला रस्ते अपघात अत्यंत हृदयद्रावक आहे. पीडित कुटुंबांप्रती माझ्या मनापासूनच्या संवेदना आहेत. अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या सर्वांच्या आत्म्यास शांती लाभावी, अशी मी परमेश्वराकडे प्रार्थना करतो. जखमींना लवकरात लवकर आराम मिळावा, अशी माझी सदिच्छा आहे."

कमल नाथ यांची सोशल मीडिया पोस्ट
कमल नाथ यांची सोशल मीडिया पोस्ट (Social media handle)

कमलनाथ आणि नकुलनाथ यांनी दुःख व्यक्त केलं - मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ आणि जिल्ह्याचे माजी खासदार नकुलनाथ यांनी या भीषण रस्ते अपघाताबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केलं आहे. मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या आत्म्यास ईश्वराच्या चरणी स्थान मिळावं आणि जखमींना लवकरात लवकर आराम मिळावा, अशी प्रार्थना त्यांनी ईश्वराकडे केली. आपल्या शोकसंदेशात कमलनाथ यांनी म्हटलं, "छिंदवाडा-नागपूर राष्ट्रीय महामार्गावर झालेला हा रस्ते अपघात अत्यंत दुःखद आणि क्लेशदायक आहे. या अपघातात प्राण गमावलेल्यांच्या आत्म्यास ईश्वराच्या चरणी स्थान मिळावे आणि जखमींना लवकरात लवकर आराम मिळावा, अशी मी ईश्वराकडे प्रार्थना करतो." आपल्या शोकसंदेशात नकुल नाथ यांनी म्हटलं आहे की, चिखली गावाजवळ झालेल्या बस अपघातात अनेक लोकांचा मृत्यू झाल्याची बातमी अत्यंत दुःखद आहे. दिवंगत आत्म्यांना ईश्वराच्या चरणी स्थान मिळावे आणि जखमींना लवकरात लवकर आराम पडावा, अशी मी ईश्वराकडे प्रार्थना करतो."

