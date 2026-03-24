छत्तीसगड 31 मार्चपर्यंत सशस्त्र नक्षलवादापासून मुक्त होईल, नक्षलवादी नेता पापराव देखील आत्मसमर्पण करणार - उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा
31 मार्च 2026 पर्यंत संपूर्ण देशातून नक्षलवाद समूळ नष्ट झालाच पाहिजे, असं उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा यांनी स्पष्टपणे म्हटलं आहे.
Published : March 24, 2026 at 2:26 PM IST
जगदलपूर : दंडकारण्यात सक्रिय असलेला नक्षलवादी नेता पापराव, आपल्या साथीदारांसह जंगलातून बाहेर येणार आहे. येत्या काही दिवसांत पापराव आपल्या 18 साथीदारांसह आणि शस्त्रास्त्रांसह पोलिसांसमोर पुनर्वसन प्रक्रियेत सामील होणार आहे. छत्तीसगडचे उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा यांनी एका प्रमुख नक्षलवाद्याच्या पुनर्वसनाबाबत माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा म्हणाले की, "पापाराव गेल्या अडीच दशकांपासून जंगलात सक्रिय आहे. तो अनेक चकमकींमध्ये सामील झाला आहे. छत्तीसगड सरकारनं पापाराव याच्यावर 25 लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर केलं आहे. मी पापाराव याच्याशी चर्चा केली आहे. त्यानं पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेतला आहे."
पुढं उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा यांनी सांगितलं की, "सशस्त्र नक्षलवाद आता संपुष्टात येत आहे. छत्तीसगडमध्ये आता डीकेएसझेडसी (DKSZC) स्तरावरील एकही नक्षलवादी नेता नाही आहे. क्षेत्र समितीचे सदस्यही नाहीत. त्यांनी नक्षलवाद सोडला आहे. फक्त 40-45 नक्षलवादी शिल्लक आहेत. आपल्याकडे सात दिवस आहेत. उरलेले नक्षलवादीदेखील पुनर्वसनाचा विचार करत असून आत्मसमर्पण करतील." दरम्यान, 31 मार्च 2026 पर्यंत संपूर्ण देशातून नक्षलवाद समूळ नष्ट झालाच पाहिजे, असं उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा यांनी स्पष्टपणे म्हटलं आहे. तर नक्षलवाद्यांनाही पुनर्वसनाची गरज जाणवली आहे.
सरकारनं हे स्पष्ट केलं आहे की, ते बंदुका घेऊन जंगलात फिरू शकत नाहीत. ते आमच्या शिक्षकांचे गळे कापू शकत नाहीत. ते नद्या, तलाव, रस्ते आणि गावांच्या काठावर आयईडी (IEDs) लावू शकत नाहीत. उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा म्हणाले, "ते (नक्षलवादी) शाळा, रस्ते, मोबाईल टॉवर्स, रुग्णालये, अंगणवाड्या आणि सिंचन व्यवस्था गावांपर्यंत पोहोचण्यापासून रोखू शकत नाहीत. तसंच बस्तरच्या भागांमध्ये भारतीय संविधानाची अंमलबजावणी रोखू शकत नाहीत. आपल्या राज्याच्या कानाकोपऱ्यात भारतीय संविधानाची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी छत्तीसगड सरकार कटिबद्ध आहे."
कोण आहे पापराव? : नक्षलवादी संघटनेतील एक कुख्यात नक्षलवादी असलेला पापराव हा स्थानिक डोरला जमातीचा आहे. नक्षलवादी संघटनेत फार कमी डोरला जमातीचे लोक नेतृत्व पदापर्यंत पोहोचले आहेत. पापराव हा सुनम चंद्रय्या, मंगू दादा आणि चंद्रण्णा या नावांनीही ओळखला जातो. नक्षलवादी संघटनेतील तो एक प्रमुख व्यक्ती आहे. 2010 मध्ये घडलेल्या ताडमेटला घटनेचा तो सूत्रधार असल्याचं म्हटलं जातं. दरम्यान, पापराव याच्या पुनर्वसनामुळे बस्तरमधील नक्षलवादी संघटनेला मोठा धक्का बसला आहे. इतकंच नाही तर नक्षलवाद संपुष्टात येण्याचा मार्गावर आहे. पापराव हा छत्तीसगड-तेलंगणा सीमावर्ती प्रदेशात सक्रिय होता आणि त्यानं सीपीआय (माओवादी) च्या पश्चिम प्रादेशिक समितीत देखील महत्त्वाची पदं भूषवली होती. पापराव यानं सांगितलं की, नक्षलवादी संघटनेवरील सततचा दबाव, जंगलातील खडतर जीवन आणि सरकारच्या पुनर्वसन धोरणामुळं आपण मुख्य प्रवाहात परतण्याचा निर्णय घेतला आहे.
