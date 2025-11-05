छत्तीसगडच्या रेल्वे अपघातामधील मृत्यूंची संख्या 11 वर पोहोचली; अपघाताचं कारण काय?
बिलासपूर स्थानकापासून ५ किलोमीटर अंतरावर जयराम नगर आणि गौतौरा दरम्यान लोकल रेल्वे थांबलेल्या मालगाडीला धडकली. या अपघातात २० जणांचा मृत्यू झाला.
Published : November 5, 2025 at 9:25 AM IST
बिलासपूर (रांची) : छत्तीसगडमधील बिलासपूर येथे मंगळवारी लोकल रेल्वे ही मालगाडीला धडकून भीषण अपघात झाला. मेमू सेवा क्रमांक ६८७३३ बिलासपूरला जात असताना बिलासपूर रेल्वे स्थानकाच्या बाहेर लाल खंडजवळ एका मालगाडीच्या मागून दुपारी ४ वाजता धडकली. या अपघातामधील मृतांची संख्या ११ वर पोहोचली आहे. तर २० प्रवासी जखमी झाले आहेत.
जखमींसह मृताच्या नातेवाईकांना मदत जाहीर- रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांना मंगळवारी रात्री उशिरा नवी दिल्लीतील वॉर रूममधून संपूर्ण रेल्वे अपघाताची माहिती घेतली. त्यांनी मदत आणि बचावकार्य शक्य तितक्या लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. रेल्वेनं अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या प्रवाशांना १० लाख रुपये, गंभीर जखमींना ५ लाख रुपये आणि किरकोळ जखमींना १ लाख रुपये जाहीर केले आहेत. आग्नेय मध्य रेल्वेची एक टीम अपघातामधील जखमी तसेच मृतांच्या नातेवाईकांना पैसे देण्याकरिता रुग्णालयांना भेट देणार आहे. छत्तीसगड सरकारनं मृत प्रवाशांच्या कुटुंबीयांना ५ लाख आणि जखमींना ५०,००० हजारांची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे.
मृतांच्या कुटुंबीयांना १ कोटी रुपये देण्याची मागणी- मुख्यमंत्री साई यांनी रेल्वे अपघाताबद्दल तीव्र शोक व्यक्त केला. माजी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी निष्काळजीपणासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी केली. मध्य प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष दीपक बैज यांनी मृतांच्या कुटुंबीयांना १ कोटी रुपयांची आणि जखमींना ५० लाख रुपयांची भरपाई देण्याची मागणी केली आहे.
कशामुळे घडला रेल्वे अपघात?प्राथमिक अहवालात असे दिसून आले आहे की दोन्ही गाड्या एकाच ट्रॅकवर होत्या. परंतु सिग्नलिंग बिघाडामुळे की मानवी चुकीमुळे हे स्पष्ट झालेले नाही. टक्कर होण्याच्या घटनांचा अचूक क्रम निश्चित करण्यासाठी उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. लोकल रेल्वेनं लाल सिग्नल तोडल्यामुळे हा अपघात झाल्याचं प्राथमिक माहितीवरून दिसून आलं आहे. रेल्वे अपघाताची सविस्तर चौकशी रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांकडून (सीआरएस) करण्यात येणार आहे. रेल्वे अपघातातील जखमींवर बिलासपूरमधील सिम्स, रेल्वे रुग्णालय आणि अपोलो रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
