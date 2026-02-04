विवाहित तरुणानं प्रेयसीचा चिरला गळा अन् मग केली आत्महत्या : जखमी तरुणीची कुटुंबीयांकडं वाचवण्याची विनवणी
विवाहित तरुणानं प्रेयसीचा गळा चिरुन आत्महत्या केल्यानं मोठी खळबळ उडाली आहे. गंभीर जखमी असलेल्या तरुणीनं कुटुंबीयांना मेसेज करुन वाचवण्याची विनवणी केली.
Published : February 4, 2026 at 3:42 PM IST
रायपूर : विवाहित तरुणानं आपल्या प्रेयसीचा गळा चिरुन आत्महत्या केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. जखमी तरुणीनं मला वाचवा असा मेसेज कुटुंबीयांना करुन लोकेशन पाठवलं. त्यामुळे कुटुंबीयांनी तत्काळ पोलीस ठाण्यात ही माहिती देऊन घटनास्थळ गाठलं. सध्या गंभीर जखमी असलेल्या या तरुणीवर उपचार सुरू आहेत. विशेष म्हणजे ही तरुणी रात्री ९ वाजतापासून बेपत्ता होती. त्यामुळे कुटुंबीयांनी तिच्या बेपत्ता असल्याची तक्रार दाखल केली होती. निशा उर्फ प्रतीक्षा असं गंभीर जखमी असलेल्या तरुणीचं नाव आहे. तर शुभम नायडू असं तिचा गळा चिरुन आत्महत्या करणाऱ्या तिच्या प्रियकराचं नाव आहे.
प्रियकरानं गळा चिरल्यानंतर जखमी मुलीनं केला मेसेज : शुभम नायडू यानं निशा उर्फ प्रतीक्षा हिचा गळा चिरल्यानं मोठी खळबळ उडाली. ही खळबळजनक घटना उरगा इथल्या संदेल गावात घडली. जखमी अवस्थेत असलेल्या मुलीनं चॅटद्वारे बिलासपूरमधील तिच्या कुटुंबाला घटनेची माहिती दिली. तिनं तिचं लोकेशन पाठवलं. यावेळी मेसेजमध्ये तिनं 'माझा जीव वाचवा' अशी विनंती केली. कुटुंबानं हे लोकेशन बिलासपूरमधील कोतवाली पोलीस ठाण्याला पाठवलं, त्यांनी तत्काळ कोरबा पोलिसांना लोकेशन पाठवत उरगा पोलीस घटनास्थळी पोहोचले. शुभम नायडू याचा मृतदेह बाहेर काढण्यात आला. तर तरुणीला गंभीर अवस्थेत मेडिकल कॉलेज रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. तिथं तिच्यावर उपचार सुरू आहेत. पोलिसांनी या खळबळजनक प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे.
मुलीनं हावभाव करून तिचा जोडीदार शुभम नायडूनं प्रथम तिच्यावर वार केले आणि नंतर धारदार शस्त्रानं आत्महत्या केली. मुलीच्या कुटुंबाच्या वतीनं गुन्हा दाखल केला जाईल. तपास सुरू आहे. एफएसएल टीम घटनास्थळी उपस्थित आहे. शक्य तितकी सर्व चौकशी केली जाईल. मुलगी रात्री 9 वाजल्यापासून घरातून बेपत्ता होती. कुटुंबानं बेपत्ता व्यक्तीची तक्रार देखील दाखल केली आहे. पोलीस सर्व तथ्यं तपासत आहेत. त्यानुसार कारवाई करत आहेत. - लखन पटले, एएसपी, कोरबा
शुभम नायडू आहे एका मुलाचा बाप : उरगा पोलीस ठाण्याच्या परिसरात ही घटना घडली. या घटनेतील तरुणी निशा उर्फ प्रतीक्षा ही बिलासपूर जिल्ह्यातील कश्यप कॉलनीतील रहिवासी आहे. तर शुभम नायडू (28) हा बिलासपूर इथल्या सरकंडा गावचा रहिवासी आहे. मृत शुभम नायडू हा विवाहित असून त्याचा त्याच्या पत्नीशी काही कारणावरून वाद झाला आहे. तो एका मुलाचा पिता देखील आहे. आतापर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार, ही तरुणी रात्री 9:00 वाजताच्या सुमारास घरातून बेपत्ता झाली. संशयावरून कुटुंबीयांनी बिलासपूर जिल्ह्यातील कोतवाली पोलीस ठाण्यात तिच्या बेपत्ता झाल्याची तक्रार दाखल केली.
उरगाच्या नाल्याजवळ पडले होते रक्ताच्या थारोळ्यात : मंगळवारी रात्री उशिरा बिलासपूर कोतवाली पोलीस ठाण्याकडून उरगा पोलीस ठाणे आणि कोरबा पोलीस नियंत्रण कक्षाला फोन करण्यात आला. यामध्ये बिलासपूर इथली तरुणी उरगा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एका नाल्याजवळ रक्ताच्या थारोळ्यात पडली आहे, ती गंभीर अवस्थेत आहे. बिलासपूर कोतवाली इथल्या पोलिसांनीही ही माहिती कोरबा पोलिसांना दिली. या माहितीच्या आधारे, उरगा पोलीस ठाण्यातील जवान रात्री उशीरा पोहोचले. तरुण मृतावस्थेत पडला होता, तर तरुणीचा गळा चिरल्यानंतर ती अत्यंत गंभीर अवस्थेत होती. तरुणाचा मृतदेह बाहेर काढल्यानंतर पोलिसांनी तातडीनं तरुणीला रुग्णालयात दाखल केलं.
तरुणीनं हातवारे करुन दिली माहिती : पोलिसांच्या माहितीनुसार, उरगा पोलीस घटनास्थळी पोहोचेपर्यंत तरुणाचा मृत्यू झाला होता. तरुणी रक्तानं माखलेल्या अवस्थेत पडली होती. तिनं हातवारे करून, "ती तरुणासोबत आली आहे. त्या तरुणानं आधी माझा गळा चिरला, नंतर स्वतःचा गळा चिरला," असं सांगितलं. पोलिसांनी तत्काळ तरुणीला रुग्णालयात पाठवण्याची तयारी केली. तरुणाचा मृतदेह बाहेर काढल्यानंतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना घटनेची माहिती दिली.
प्रेम प्रकरणातून घटना घडल्याचं दिसून येते - एएसपी लखन पटले : या घटनेबाबत अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक लखन पटले यांनी सांगितलं की, "काल रात्री उशिरा उरगा आणि कोरबा पोलीस ठाण्याच्या नियंत्रण कक्षाला माहिती मिळाली, की उरगा परिसरातील एका कालव्यात रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेली एक तरुणी आहे. पोलीस पथक घटनास्थळी पोहोचले. त्यांना ती तरुणी मानेवर धारदार शस्त्रानं जखमी झाल्याचं आढळली. जखमीसोबत एक मृत पडलेला तरुणही होता. त्या तरुणाचं नाव शुभम नायडू आहे."
