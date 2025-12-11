मासिक पाळी येत नसल्याचं लपवून लग्न करणं ही मानसिक क्रूरता, उच्च न्यायालयानं दिली घटस्फोटाला मान्यता
मासिक पाळीबाबतची खरी माहिती लपवून लग्न केल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयानं घटस्फोटाला मान्यता दिलीय.
बिलासपूर : छत्तीसगड उच्च न्यायालयानं घटस्फोटाबाबत कौटुंबिक न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध पत्नीचं अपील फेटाळून लावलंय. न्यायालयानं घटस्फोट कायम ठेवलाय. पतीनं आरोप केला होता, त्याच्या पत्नीनं मासिक पाळी येत नसल्याचं लपवून त्याच्याशी लग्न केलं. उच्च न्यायालयानं या प्रकरणाला मानसिक क्रूरता म्हणत घटस्फोटाला मान्यता दिली.
घटस्फोटाला मान्यता : कबीरधाममध्ये राहणाऱ्या या जोडप्याचं लग्न ५ जून २०१५ ला हिंदू रितीरिवाजानुसार झालं होतं. दोन महिने त्यांच्यात सर्व काही सामान्य होतं, त्यानंतर त्यांच्यात वाद सुरू झाले. पतीनं कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद झाल्यानंतर न्यायालयानं घटस्फोटाला मान्यता दिली.
१० वर्षांपासून मासिक पाळी येत नाही : पतीनं न्यायालयात सांगितलं की, "एके दिवशी पत्नीनं सांगितलं की, तिची मासिक पाळी थांबली आहे. तिला डॉक्टरकडं नेण्यात आलं. डॉक्टरकडं पत्नीनं सांगितलं की, तिला गेल्या १० वर्षांपासून मासिक पाळी येत नाहीये. त्यानंतर इतर डॉक्टरांकडंही तपासणी केली असता गरोदरपणात गंभीर समस्या आढळून आली." पतीनं सांगितलं की, पत्नी आणि तिच्या कुटुंबानं लग्नापूर्वी जाणूनबुजून ही माहिती लपवली होती. या संदर्भात विचारलं असता, पत्नी म्हणाली, जर तिनं याबाबत आधी सांगितलं असतं तर लग्नाला नकार दिला असता.
पती-पत्नीचा एकमेकांवर आरोप : या प्रकरणानंतर पती हा डिप्रेशनमध्ये गेला होता, ज्याचा त्यांच्या वैवाहिक जीवनावरही परिणाम झाला. पतीनं न्यायालयाला असंही सांगितलं की, "पत्नी घरातील वृद्ध आई-वडील, पुतणे आणि पुतण्यांच्या जबाबदारीवर आक्षेप घेऊ लागली होती." "लग्नानंतर घरकाम करणाऱ्या मोलकरणीला नोकरीवरून काढून टाकण्यात आलं आणि घरातील सर्व कामं तीच करत होती," असा आरोप पत्नीनं केला. तिला 'वांझ' म्हणून त्रास दिला जात होता. त्यानंतर दोघे वेगळे राहू लागले. कौटुंबिक न्यायालयानं पतीचे आरोप खरे ठरवले आणि घटस्फोट मंजूर केला.
निकालात काय नमूद केलं? : कौटुंबिक न्यायालयाच्या या निर्णयाविरुद्ध पत्नीनं उच्च न्यायालयात अपील केलं. या प्रकरणातील दोन्ही पक्षांचं म्हणणं ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयानं आपल्या निकालात म्हटलं आहे की, दोन्ही पक्षांनी कबूल केलं आहे की, ते गेल्या अनेक वर्षापासून वेगळे राहत आहेत. वैद्यकीय कागदपत्रांवरून हे देखील स्पष्ट झालं की, पत्नीवर उपचार सुरू होते, परंतु, ती पूर्णपणे बरी झाली आहे हे ती सिद्ध करू शकली नाही. न्यायालयाला असं आढळून आलं की, पती-पत्नीमधील वाद इतके खोलवर गेले आहेत की वैवाहिक संबंध सामान्य स्थितीत परत येणे अशक्य आहे. उच्च न्यायालयानं पत्नीची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन कायमस्वरूपी भरणपोषणाची रक्कम ५ लाख रुपये निश्चित केली. तसंच घटस्फोटही मंजूर करण्यात आला.
